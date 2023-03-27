Метеоролог порекомендовал автомобилистам не спешить переобувать зимнюю резину

Жителям европейской части России не стоит переходить с зимней резины на летнюю как минимум до конца первой декады апреля, так как временами ожидаются холода и гололедица, заявил газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Хотя в европейской части России и наступила метеорологическая весна, я бы не рекомендовал автомобилистам менять зимнюю резину на летнюю. Хоть температура днем уже не ниже 3–8 градусов тепла, весна еще полностью не вступила в свои права», – говорит Тишковец.

Он подчеркивает, что жители северо-запада уже почувствовали сегодня изменения в температуре. На них обрушились снегопады, минусовые температуры, а на дорогах образовалась гололедица. Жителей Центральной России и юга ожидает то же самое чуть позже, во второй половине текущей недели.

«Местами будут дожди вперемешку с мокрым снегом, причем Центральной России это коснется в меньшей степени. В Москве, например, мокрый снег возможен вечером 29 марта, в ночь на 30-е и ранним утром этого же дня. Потом еще будет рецидив в субботу, а также в первой декаде апреля», – делится метеоролог.

Такие изменения в погоде не приведут к формированию снежного покрова в столице. Однако специалист предупреждает, что температура все равно будет приближаться к околонулевым отметкам. А это значит, что даже со слабыми заморозками дождевая вода будет подмерзать, в связи с чем возникнет такое опасное явление, как гололедица.

«Но, если расширить географию, у нас снегопады на этой неделе ожидаются даже на юге нашей страны: от междуречья Волги и Дона до низовья Дона, в том числе Ставропольский край и Закавказье, будут прям мощные заряды мокрого снега. Поэтому я бы рекомендовал не переобуваться еще как минимум до окончания первой декады апреля», – заключил Тишковец.

Ранее эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что автомобилистам следует переходить с зимней на летнюю резину только тогда, когда ночная температура устаканится хотя бы до пяти градусов выше нуля.