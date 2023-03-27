Концерты Меладзе отменили в Сибири

Назначенные на апрель концерты Валерия Меладзе в трех сибирских городах отменили

Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово отменены, зрители могут вернуть билеты, сообщили концертные организации.

В ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которое продавало билеты на выступление Меладзе, заявили, что концерты, запланированные в городе на 26 и 30 апреля, отменены, а зрителям объяснили, каким образом можно вернуть билеты, передает РИА «Новости».

Также отменили концерт в Кемерово. Замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» Елена Гермашева заявила, что никаких выступлений Меладзе на 27 апреля в городе не запланировано.

В барнаульской «Титов-Арене» назвали Меладзе «запрещенным артистом», заявив, что никаких выступлений 29 апреля не будет

Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск архангельской компании «Твой концерт», которая занималась организацией концерта Валерия Меладзе в Архангельске, они потребовали от певца 1,25 млн рублей за отмененное выступление.

До этого было отменено выступление певца Валерия Меладзе в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.