Нобелевский лауреат счел экономическую систему США хрупкой

Лауреат Нобелевской премии Стиглиц назвал американскую экономическую систему подверженной потрясениям

Экономическая система США является хрупкой и подверженной потрясениям, заявил лауреат Нобелевской премии по экономике за 2001 год Джозеф Стиглиц.

Стиглиц был главным экономистом Всемирного банка, а также председателем Совета экономических консультантов при Белом доме в администрации Билла Клинтона, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Как заявил Стиглиц, система «сама по себе не способна к саморегуляции», когда сталкивается с различными потрясениями. В США создана «более хрупкая» экономическая система, она «с более высокой вероятностью подвергается воздействию потрясений», которые «имеют более серьезные последствия».

Эксперты считают, что скорость реакции американских властей на банкротство Silicon Valley Bank демонстрирует «хрупкость» привыкшей к государственным финансовым вливаниям системы. Отмечается, что свыше половины потребительских и коммерческих кредитов в США приходится на «практически нерегулируемые частные рынки».

Указывается на целый ряд экономических катастроф от кризиса 2008 года к пандемии и краху SVB – «все они возникли после того, как периоды успешного развития успокаивали инвесторов и руководителей». Десятилетиями после Второй мировой войны риски нестабильности сдерживались «ограничениями на глобальные потоки капитала и строгим регулированием внутренних финансов». Однако постепенно ограничения снимались, трансграничные связи увеличили прибыли, но «породили большие риски, которые были менее заметны».

Напомним, рейтинговое агентство Moodys на фоне банкротства Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.