В Омске бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына

СУСК РФ по Омской области: Бывший сосед признался в убийстве пенсионерки и ее сына

В Омске следователи установили подозреваемого в убийстве пожилой женщины и ее сына, чьи тела были найдены застреленными из обреза в погребе частного дома, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

Об убийстве стало известно после обращения в полицию родственницы 85-летней женщины. Она сообщила, что пенсионерка, которая обычно не уходит из дома, два дня не выходила на связь. Также пропал и 57-летний сын женщины. Полицейские осмотрели дом пенсионерки дважды, и только со второй попытки нашли погреб, вход в который был заставлен мебелью. В нем они обнаружили тела женщины и ее сына. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц», передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, установлено, что к преступлению причастен 37-летний знакомый потерпевших, ранее проживавший в соседнем доме. Подозреваемый задержан.

Следователи считают, что ночью 15 марта мужчина употреблял наркотики. Он решил ограбить соседей. Преступник взял обрез ружья, проник в дом к соседям, и выстрелил в пенсионерку и ее сына. После этого он положил тела в погреб, расположенный в доме.

В пресс-службе уточнили, что с места преступления подозреваемый похитил жидкокристаллический телевизор и скрылся, а тела убитых были обнаружены только 18 марта, когда родственники стали разыскивать их.

Следователи с криминалистами нашли множество доказательств, а по пути убийцы изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения. Его личность была установлена, а в ночь с 25 на 26 марта он был задержан и на допросе у следователя дал показания, признавшись в убийстве.

Проводятся различные следственные действия. Подозреваемого планируют арестовать. Расследование продолжается. По поручению председателя Следственного комитета России ход расследования находится на контроле в центральном аппарате.

Ранее сообщалось, что в Омской области вынесли приговор молодому человеку, убившему мать, отчима и младшую сестру 14-летней девочки по ее просьбе.