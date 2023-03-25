Росздравнадзор назвал сроки поставок препарата от диабета «Оземпик» в Россию

Препарат от диабета «Оземпик» будет поставляться на территорию России до декабря 2023 года, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Так, в ноябре 2022 года поступило уведомление от производителя, который сообщил о своих планах прекратить поставки в Россию препарата «Оземпик», передает РИА «Новости».

Но, согласно закону, любой производитель препаратов должен за год предупреждать Росздравнадзор о прекращении поставок и уходе. Поэтому компания Novo Nordisk будет поставлять препарат россиянам до декабря 2023 года, подчеркнули в ведомстве.

Ранее появлялись сообщения о прекращении поставок препарата «Оземпик» в Россию. Отметим, данный препарат используют пациенты с сахарным диабетом второго типа, он способствует снижению сахара в крови.

Сообщалось, что в последнее время продажи отечественных лекарственных препаратов впервые обогнали продажи импортных.