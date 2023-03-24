Суд в Молдавии не разрешил Додону покинуть страну

Суд в Молдавии не разрешил экс-президенту Додону покинуть страну для паломничества на гору Афон

Бывший президент Молдавии, находящийся под судебным надзором, Игорь Додон сообщил, что ему отказали в выезде из страны для паломничества на гору Афон.

Додон на выходе из зала суда отметил, что коллегия судей отклонила ходатайство его адвокатов. По его словам, сначала ему не разрешили выехать в Румынию вместе с сыном, который нуждался в лечении, а теперь, в Великий пост, перед Пасхой, ему не позволили отправиться на Афон, в монастырь помолиться, передает РИА «Новости».

Как указал Додон, опасения властей, что он может покинуть страну навсегда, напрасны. Экс-президент добавил, что никуда он не собирается бежать, и у него нет иного гражданства, кроме молдавского.

Ранее Игорь Додон заявил, что не исключает создания собственной партии, которая не будет привязана к геополитическому вектору.

Напомним, Додон был задержан в конце мая по обвинению в коррупции, его отправили под домашний арест. В ноябре Высшая судебная палата Молдавии освободила его из-под домашнего ареста.