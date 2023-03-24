РПЦ предложила выйти из классификатора болезней МКБ-11

В РПЦ призвали власти выйти из «продвигающего чуждые ценности» классификатора МКБ-11

Международный классификатор болезней МКБ-11 «продвигает чуждые ценности», в том числе различные формы извращений, поэтому России необходимо выйти из него хотя бы частично, заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

По его словам, Россия пока еще реализует международный классификатор болезней МКБ-11, в котором различные формы извращений, в том числе и педофилия, рассматриваются не как психические отклонения, а рассматриваются как отклонения только в том случае, если педофил чувствует дискомфорт от этого. Лукьянов добавил, что автор МКБ-11 известен и России надо обязательно хотя бы частично «выйти из этого позорного механизма, который параллельно всем усилиям продвигает чуждые и инородные нашему народу ценности», передает РИА «Новости».

Согласно МКБ-11, чтобы диагностировать «педофильное расстройство», «человек должен был совершать конкретные действия в соответствии с этими мыслями, фантазиями или побуждениями, или испытывать существенный дистресс в связи с ними».

Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста.