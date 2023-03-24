Шойгу вручил ордена Мужества уничтожившим беспилотники в Севастополе девушкам-военным

Министр обороны Сергей Шойгу вручил ордена Мужества девушкам-военнослужащим Марине Фалеевой и Татьяне Целуйко, которые отразили атаку беспилотников в Севастополе, сообщили в Минобороны России.

По сообщению пресс-службы, в Национальном центре управления обороной России Сергей Шойгу вручил ордена Мужества военнослужащим Крымской военно-морской базы Черноморского флота, которые отразили атаку беспилотных аппаратов, находясь на боевом дежурстве, передает ТАСС.

«Хотел бы от души поздравить с этими наградами и поблагодарить за службу. Вы сделали то, что должны были сделать. Не растерялись, проявили находчивость, в известной мере самоотверженность. Не всякому дается вот так противостоять противнику... Очень надеюсь, вы и дальше будете так же верой и правдой служить стране», – приводятся слова министра в Telegram-канале Минобороны.

В среду утром Черноморский флот отбил атаку украинских беспилотников на Севастополь. Как заявил Шойгу, два из трех беспилотников уничтожили девушки-военнослужащие.

В Минобороны сообщили, что старший матрос Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко, находясь на посту наблюдения, обнаружили и уничтожили движущиеся в направлении базы беспилотные аппараты. Все три объекта были уничтожены прицельным огнем из стрелкового оружия.

Начальник дежурной службы капитан 3-го ранга Владимир Горбань, также принимавший участие в уничтожении целей, был удостоен ордена Мужества.