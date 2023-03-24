Журналистка рассказала об истерике Зеленского на саммите ЕС

Europe Diplomatic: Речь Зеленского на саммите ЕС решили не публиковать из-за ее истеричности

Журналистка из брюссельской профассоциации Анна ван Денски рассказала, что Владимир Зеленский, выступая на саммите ЕС, вел себя неадекватно.

Как следует из материалов Europe Diplomatic, Зеленский как всегда требовал дополнительных поставок оружия и делал это в резко эмоциональной форме, заявив, что если военная помощь от Запада не поступит Киеву немедленно, то потом «будет просто некому» ее поставлять, передает «Царьград».

Как отмечает ван Денски, речь была настолько истеричной, что ее решили не публиковать в СМИ.

Ранее Зеленский совершил турне по европейским столицам. Сначала в Лондоне состоялась встреча с премьером Риши Сунаком и английским королем Карлом III. Затем он посетил Париж и принял участие в трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. После чего отправился в Брюссель для участия в двухдневном саммите Европейского союза.