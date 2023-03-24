Медведев: При СССР мир был в равновесии, а сейчас черт-те что

Зампред Совбеза Медведев заявил, что при СССР мир находился в равновесии, а сейчас – «черт-те что»

Во времена СССР мир был в равновесии, а сейчас – «черт-те что», на Советском государстве держался весь мировой баланс, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

По его словам, даже противостояние между Варшавским договором и НАТО не давало разбалансироваться ситуации – «можно как угодно ругать Варшавский договор, Советский Союз и НАТО, но мир был в равновесии, а сейчас – черт-те что», передает РИА «Новости».

Также зампред подметил, к чему приводит однополярное правление, и добавил, что диктату англосаксов пришел конец.

«Мир изменился. Настолько радикально, насколько я не мог представить еще несколько лет назад. Диктату англосаксонских стран положен конец. Хотя бы в силу тех событий, которые происходят, и недавних переговоров (президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина)», – сказал он.

По мнению зампреда Совбеза, институты также должны меняться, так как часть из них либо неэффективна, либо «носит мусорный характер», в частности МУС.

«Грядет эпоха региональных соглашений типа БРИКС, ШОС, двусторонних отношений. Это в чем-то даже может показаться шагом назад, но лучше такой шаг назад, чем попытка изобразить единомыслие под эгидой ООН или какого-то иного органа», – заверил Медведев.

Ранее политик отмечал, что последствия столкновения армий России и США будут чудовищными.