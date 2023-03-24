Медведев: В случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет

Медведев: В случае реального столкновения сильнейших армий мира победителей не будет

Последствия столкновения армий России и США будут чудовищными, предостерег зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей «ВКонтакте».

«Понять, какая армия первая, какая вторая, двадцать первая, можно только в реальном онфликте. Это раз. Второе: говорить о том, что американская армия первая, а наша вторая, некорректно по одной простой причине. Если эти армии начнут войну, как мы определим победителя? Очевидно, что победителя не будет», – передает ТАСС слова Медведева.

Он подчеркнул: «Неважно, сколько ракет будет сбито над Америкой или над Россией, часть из них нанесут гарантированное поражение – есть такой известный термин – прямое или так называемое ответно-встречное». «В результате последствия будут чудовищные», – заключил Медведев.

По его словам, американская армия могла бы считаться первой «как минимум в тот период, когда она активно работала на земле, причем не на своей земле, как обычно». «Во Вьетнаме. Это не делает их войну справедливой, поскольку мы, например, воюем за своих людей и свою землю, а они воевали на чужой земле и истребляли не имеющих к этому конфликту отношения вьетнамцев», – отметил замглавы Совбеза. Он рассказал, как посещал Вьетнам и был шокирован, когда узнал число погибших в конфликте. «ЯМеня эта цифра резанула ... погибли 3 млн вьетнамцев. Где суд, хотя бы посмертный суд истории над участниками этих конфликтов? Осуждение мирового сообщества?» – взмутился политик. «Поэтому я бы не стал говорить о том, какая армия первая. Сильной является та армия, которая воюет», – заключил он.

Ранее Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия на Украину.