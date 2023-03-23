Путин отметил вклад чеченцев в СВО

Путин: Герои-чеченцы защищают Россию в ходе спецоперации

Президент Владимир Путин поприветствовал участников съезда народа Чечни, приуроченного к 20-летию Конституции республики. Глава государства отметил отвагу чеченцев в ходе спецоперации.

Съезд народа Чеченской Республики приурочен к 20-летию Конституции Чеченской Республики. Президент России подчеркнул, что в истории чеченского народа эта дата по праву считается знаменательной, незабываемой.

«В этот день состоялся референдум, на котором жители Чечни убедительно подтвердили выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, обеспечения законности и правопорядка», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин отметил, что благодаря «непоколебимой воле народа» были заложены основы современной государственности Чечни как равноправного субъекта страны, а также определены ключевые векторы развития республики.

Глава государства указал, что чеченский народ сохраняет приверженность идеалам патриотизма и сплоченности во имя Отечества.

В ходе спецоперации на Украине «герои-чеченцы вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в боях мужество, отвагу, товарищескую взаимовыручку».

Путин уверен, что съезд пройдет в деловой, конструктивной обстановке. Предложения, высказанные его участниками, воплотятся в реальные дела и начинания.