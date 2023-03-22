В перечни «Круга добра» добавлены детские кардиологические операции

Перечень «Круга добра» расширен до 70 заболеваний

Первые кардиологические операции для детей вошли в перечни «Круга добра», новые виды кардиологической помощи предварительно внесены в планы на год, сообщили в фонде по итогам заседания экспертного совета.

Отмечается, что фонд будет помогать детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца и патологиями коронарных сосудов со снижением сократительной способности миокарда левого желудочка. Так, перечень «Круга добра» расширили до 70 заболеваний, теперь у фонда 5 тыс. 392 подопечных, передает ТАСС.

Как заметил сопредседатель рабочей группы при фонде по детской кардиохирургии и кардиологии Рубен Мовсесян, речь идет об операциях, выполняемых российскими специалистами с использованием инновационных технологий. Так, вмешательство детям с синдромом гипоплазии левых отделов сердца проводят с применением биологических материалов. Эксперт отметил, что почти в 70% случаях специалисты, помимо проведения операции, должны применять сложные схемы лекарственной терапии и механической поддержки сердца в послеоперационном периоде.

«Если говорить о группе пациентов с синдромам гипоплазии левых отделов сердца, по расчетам и статистике, которые мы имеем на данный момент, это порядка 130 операций в год. Если говорить о пациентах, которые во второй группе, – это пациенты с аномалией коронарных артерий – 30 операций в год», – сказал он.

Кардиохирург отметил, что помощь детям оказывается в рамках программ высокотехнологичной медицинской помощи и ОМС, однако некоторые совершенно новые технологии в эти программы еще не входят и оплачиваются за счет внебюджетных средств.

Кардиологи рассчитывают доказать эффективность работы по новым технологиям, выполняемой в 2023 году, для последующего включения в госпрограмму ВМП и финансирования операций по аналогии с ВМП-III.