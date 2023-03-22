Захарова назвала «безрассудной провокацией» планы Британии поставить Киеву снаряды с ураном

Озвученное Британией решение передать Киеву снаряды с обедненным ураном является очередной безрассудной провокацией Лондона, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, это вопрос ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах, передает радио Sputnik.

Захарова отметила, что такое поведение со стороны Британии является провокацией с целью вывести ситуацию вокруг Украины на «новый виток агрессии, конфликта и придать качественно иное измерение».

При этом спикер МИД подчеркнула, что замминистра обороны Британии Аннабель Голди, которая анонсировала поставки опасного оружия Киеву, не осознает до конца последствия их применения.

«Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.

В Вашингтоне заверили, что не планируют в данном случае копировать поведение Великобритании. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, такого в планах американского командования нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коллективный Запад делает все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».

Газета ВЗГЛЯД поясняла, зачем Лондон подталкивает мир к ядерной катастрофе.