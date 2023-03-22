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22 марта, среда | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия и Китай потребовали от других стран не размещать ЯО за рубежом
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США подписали ряд двусторонних соглашений с другими странами, условием которых был отказ от сотрудничества этих стран с МУС по вопросам, связанным с американскими гражданами. Причем это не Ирак какой-нибудь, а вполне себе Индия, Израиль, Таиланд и так далее.
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Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию.
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Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира.
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Россия и Китай потребовали от других стран не размещать ЯО за рубежом
Россия и Китай призвали другие страны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие
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Россия и Китай считают, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие, говорится в их совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.
В тексте, который опубликован на сайте Кремля, подчеркивается важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны. Россия и Китай подтвердили, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».
Москва и Пекин призвали снижать риск развязывания ядерной войны, а также любого вооруженного конфликта между странами, у которых есть ядерное оружие. Отмечается «деградация» отношений между ядерными державами. В связи с этим Россия и Китай указывают на необходимость включить шаги по «снижению стратегических рисков» в общие усилия по снижению напряженности между странами.
Весной 2021 года в обзоре состояния ядерных сил США эксперты сообщали, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции). США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая
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Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой, говорится в сообщении китайского внешнеполитического ведомства.
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что укрепление и развитие китайско-российских отношений – это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире, передает ТАСС содержание заявления лидера Китая.
Си Цзиньпин также отметил, что Китай твердо придерживается общего курса на укрепление стратегического сотрудничества с Россией.
Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве КНР информировали, что между лидерами России и Китая состоялся углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу. По сообщению МИД КНР, китайский лидер подчеркнул, что большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры, а также против подливания масла в огонь. По сообщению МИД КНР, Си заверил Путина, что Китай продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского вопроса.
Накануне Си на встрече с Путиным заявил, что Китай высоко ценит отношения с Россией.
Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2»
Путин заявил о согласовании практически всех параметров договоренности о газопроводе из России в Китай
Практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы, объявил президент России Владимир Путин.
«Только что мы обсуждали хороший проект. Это новый газопровод «Сила Сибири – 2» через Монголию. Практически все параметры этого соглашения согласованы. Это 50 млрд метров кубических газа надежных стабильных поставок из России», – сказал президент РФ.
Напомним, Россия в январе 2023 года вышла на первое место по поставкам природного газа в Китай – по сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде.
Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
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Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.
По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.
«Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.
Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Россия выступает за расчеты в юанях со странами Азии, Африки и Латинской Америки
Путин: Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях
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Россия выступает за развитие расчетов в китайских юанях при торговле с другими странами, заявил президент РФ Владимир Путин во время российско-китайских переговоров в расширенном составе.
«Важно, что во взаимной торговле все активнее используются национальные валюты. Следует и далее поощрять эту практику, а также расширять взаимное присутствие финансовых и банковских структур на рынках наших стран. Как я уже говорил, уже две трети товарооборота между нашими странами осуществляется в рублях и юанях», – заявил глава государства.
«Мы за использование китайских юаней в расчетах между Россией и странами Азии, Африки, Латинской Америки», – цитирует ТАСС Путина.
«Уверен, эти формы расчетов будут развиваться между российскими партнерами и их коллегами в третьих странах в – как я уже сказал – юанях», – добавил президент.
Напомним, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца проходят переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина с участием делегаций с обеих сторон.
Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудили мирный план Китая по Украине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обсуждение состоялось тет-а-тет, передает ТАСС.
Песков пояснил, что пока давать оценки он не будет, так как следует дождаться заявлений лидеров для СМИ по итогам переговоров во вторник.
Представитель Кремля также призвал дождаться заявлений по поводу ответа Путина на приглашение Си Цзиньпина посетить Китай.
Вопрос о том, состоится ли в ходе визита председателя КНР в Москву отдельная встреча между министрами обороны России и КНР Сергеем Шойгу и Ли Шанфу, Песков переадресовал Миноборны, так как он отвечает только за президентскую программу.
Си Цзиньпин ранее на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента России посетить в этом году с визитом Китай.
Путин и Си Цзиньпин встретились в Большом Кремлевском дворце
Церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).
Лидер Китая прибыл к главному входу БКД и поднялся на второй этаж по парадной лестнице, вдоль которой с обеих сторон был выставлен почетный караул. Путин и Си Цзиньпин поприветствовали друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР, сообщает ТАСС.
Лидеры прошли в Екатерининский зал на переговоры в узком составе. Позднее состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе. Лидеры стран также выступят с совместным заявлением. Завершится программа государственным обедом в Грановитой палате.
Накануне прошла неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа.
Лавров заявил, что переговоры России и Китая – не американское дело
Лавров заявил, что российско-китайские переговоры – дело Москвы и Пекина, а не Вашингтона
Отвечая на вопрос о реакции западных стран на российско-китайские переговоры в Москве глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «это не их дело».
Лавров подчеркнул, что переговоры касаются России и Китая, «это не американское дело», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Лавров принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в узком составе, которые прошли в Кремле.
Си Цзиньпин заявил об «исторической логике» визита в Россию
Си Цзиньпин: Россия была выбрана первой страной для зарубежного визита по исторической логике
Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал Россию первой страной зарубежного визита после переизбрания на третий срок, так как это соответствует исторической логике.
Он отметил, что Россия и Китай приходятся друг другу крупнейшими соседними державами, а также являются всесторонними стратегическими партнерами, передает ТАСС.
Си Цзиньпин подчеркнул, что двусторонние отношения временем выдержали испытание на прочность.
Председатель КНР также пригласил премьер-министра России Михаила Мишустина как можно скорее посетить Китай для установления тесных связей с новым премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
Мишустин приглашение принял, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.
Си Цзиньпин также пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай.
Путин заявил о готовности России и Китая сотрудничать по развитию Севморпути
Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Перспективным видим сотрудничество с китайскими партнерами по освоению транзитного потенциала Северного морского пути. Мы готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин заявил о согласовании с Пекином практически всех параметров газопровода «Сила Сибири – 2».
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования на Украине
Путин: Положения мирного плана Китая можно взять за основу урегулирования ситуации на Украине
Положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу урегулирования ситуации на Украине, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве, заявил президент России Владимир Путин на расширенных переговорах с китайской делегацией в Москве.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Путин: Россия поддержит китайский бизнес в замещении ушедших предприятий
Путин подтвердил готовность России поддержать китайский бизнес в замещении ушедших предприятий
Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, которые покинули российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Готовы поддержать китайский бизнес в вопросе замещения производств, покинувших Россию западных предприятий», – сказал он, передает РИА «Новости».
Российский лидер обратил внимание на то, что в инвестиционной сфере сформирован масштабный пакет из 80 значимых и перспективных двусторонних проектов в различных отраслях на сумму порядка 165 млрд долларов.
Ранее Путин заявил, что товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, ожидается, что в этом году он превысит 200 млрд долларов.
Белый дом призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
Представитель администрации США Кирби призвал Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
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Китай не является беспристрастной стороной в конфликте России и Украины, китайский лидер Си Цзиньпин встретился с президентом России Владимиром Путиным, но не с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что следование Уставу ООН якобы предполагает уход «России со всех территорий на Украине» и что для прекращения конфликта необходим «вывод российских войск». Кирби призвал Китай «добиваться от России вывода войск с Украины», передает ТАСС.
«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом, по мнению администрации США, Китай не исключает поставок России летальных вооружений, но пока признаков того, что такие поставки готовятся, Вашингтон не наблюдает.
США не считают, что Китай занимает беспристрастную позицию в ситуации вокруг Украины, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию России на Украине, продолжил покупать российские энергоносители, а Си Цзиньпин «ни разу не поговорил» с Зеленским, не посетил Украину. Кирби назвал заявления Китая о «войне Запада против России» повторением Пекином «российской пропаганды».
По версии Белого дома, Китай мог бы считаться беспристрастным, если бы Си Цзиньпин был готов разговаривать с Зеленским и следовал бы провозглашенному президентом США Джо Байденом принципу «ничего об Украине без Украины». При этом Кирби сказал, что Байден хочет поддерживать каналы связи с Китаем.
Замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател также сказал, что мирная инициатива Китая «подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран». В связи с этим китайскому лидеру, по мнению США, нужно «сосредоточиться на этом пункте». Как заявил Пател, данный пункт подразумевает «вывод российских войск с территории Украины в соответствии с положениями Устава ООН».
По мнению Кирби, у Китая также «нет оснований для слишком выраженной реакции» из-за визита главы администрации Тайваня Цай Инвэнь в США.
Напомним, Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщила, что Си Цзиньпин планирует после визита в Москву позвонить Зеленскому.
Путин: Товарооборот России и Китая в 2023 году превысит 200 млрд долларов
Путин: Товарооборот России и КНР в 2022 году достиг 185 млрд долларов
Товарооборот России и Китая в 2022 году достиг рекордных 185 млрд долларов, несмотря на последствия пандемии и санкции, ожидается, что в 2023 году он превысит 200 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая во вторник на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Ожидается, что в нынешнем году Россия и Китай не только выйдут на объем торговли в 200 млрд долларов, о чем мы договаривались с нашими друзьями раньше несколько лет назад, но и превзойдут этот рубеж», – сказал Путин, передает ТАСС.
Кроме того, отметил президент, ожидается рост поставок российского продовольствия на китайский рынок.
Напомним, в Кремле начались переговоры российской и китайской сторон в расширенном составе.
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