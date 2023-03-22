Россия и Китай потребовали от других стран не размещать ЯО за рубежом

Россия и Китай призвали другие страны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие

Россия и Китай считают, что ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие, говорится в их совместном заявлении об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху.

В тексте, который опубликован на сайте Кремля, подчеркивается важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны. Россия и Китай подтвердили, что в «ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана».

Москва и Пекин призвали снижать риск развязывания ядерной войны, а также любого вооруженного конфликта между странами, у которых есть ядерное оружие. Отмечается «деградация» отношений между ядерными державами. В связи с этим Россия и Китай указывают на необходимость включить шаги по «снижению стратегических рисков» в общие усилия по снижению напряженности между странами.

Весной 2021 года в обзоре состояния ядерных сил США эксперты сообщали, что количество американских ядерных бомб B61 в Европе снизилось до 100 единиц. Ранее считалось, что США хранят 150 бомб на шести базах в пяти странах НАТО (Бельгии, ФРГ, Италии, Нидерландах и Турции). США утверждают, что «не размещают ракеты наземного базирования в ядерном оснащении за пределами» своей территории.

