Россия и Китай решили нарастить сотрудничество для борьбы с «цветными революциями» и «силами зла»

Россия и Китай нарастят сотрудничество для борьбы с «цветными революциями» и «тремя силами зла», включая Исламское движение Восточного Туркестана, говорится в тексте совместного заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В заявлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что стороны согласились обсудить проведение ежегодных встреч министров внутренних дел и общественной безопасности.

Из документа следует, что Россия и Китай намерены наращивать сотрудничество в правоохранительной сфере в целях противодействия «цветным революциям», борьбы с «тремя силами зла», включая Исламское движение Восточного Туркестана*(запрещено в России), с трансграничной организованной преступностью, экономическими преступлениями и преступлениями, связанными с наркотиками.

«Исламское движение Восточного Туркестана» выступает за создание отдельного государства на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.