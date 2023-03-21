Путин назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и успешными

Президент России Владимир Путин подвел итоги переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, назвав их конструктивными и успешными.

«Уважаемый председатель Си Цзиньпин, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы искренне рады возможности вновь принимать в России с государственным визитом нашего дорогого друга, председателя КНР господина Си Цзиньпина», – сказал глава российского государства.

Он подчеркнул, что переговоры сегодня и накануне в формате тет-а-тет были успешными, прошли в теплой, товарищеской, конструктивной атмосфере, передает ТАСС.

Путин добавил, что находится в постоянном контакте с китайским коллегой, в частности происходят встречи на полях международных мероприятий.

Также лидеры регулярно общаются по телефону и видеосвязи. «Это позволяет находить в любых, даже самых сложных ситуациях решения и держать на личном контроле все актуальные вопросы двусторонней и международной повестки», – сказал Путин.

Президент России и Си Цзиньпин после переговоров в Кремле подписали два совместных заявления – об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, вступающих в новую эпоху, и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.