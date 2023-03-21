Турция возобновила транзит санкционных товаров в Россию с ограничениями

Турция вновь начала транзит попавших под санкции товаров в Россию, но с рядом ограничений. В частности, схема не работает в отношении продукции из США и Канады.

Кроме того, некоторые ТНВЭД невозможно оформить вне зависимости от страны происхождения, передает «Коммерсант».

Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская сообщила, что система оформления транзита работает с пятницы.

В группе «F+ tech-Марвел» подтвердили, что большая часть проблем устранена, все товары отправляются в штатном режиме, задержек с поставками не наблюдается. При этом в компании отметили, что у некоторых других покупателей и экспедиторов из России проблемы сохраняются.

Коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев уточнил, что возобновление транзита касается не всех кодов ТНВЭД.

В свою очередь гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло сообщил, что в понедельник компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на произведенные в Евросоюзе товары. Продукция, выпущенная в США и направляющаяся в Россию, не пропускается. При этом с указанием другой страны происхождения в декларацими можно «выехать из Турции».

Между тем российские логисты опасаются введения постоянных ограничений на некоторые группы товаров.

По данным Reuters, глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четиа Теджделиогл заявил, что Турция распространила среди компаний список попавших под санкции товаров, запрещенных для транзита в Россию с 1 марта. Все товары из этого списка заблокированы для транзита в Россию вне зависимости от страны происхождения.

Отмечается, что это можно считать первым признаком того, что Турция готова согласиться с ЕС и ограничить транзит товаров двойного назначения, если остальные проблемы будут решены.

В рамках десятого пакета санкций ЕС введен запрет на транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России.

Властопуло при этом поясняет, что товары двойного назначения как таковые в Турции не блокируются, их не выпускают именно из Евросоюза для транзита по территории России и Белоруссии. Грузы приходится оформлять в обход, так как таможня ЕС не оформляет транзит на эти страны.

Эксперт полагает, что вряд ли прежняя схема транзита через Турцию будет действовать вновь. По его мнению, в первом варианте проблемы с транзитом могут быть решены, но с ограничениями на товары двойного назначения или товары, произведенные в США, Канаде, Японии, Тайване (пока проблемы есть только с «Америкой»). Во втором варианте Турция полностью закроет транзит.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов подтвердил, что были ужесточены правила транзита грузов в Россию.