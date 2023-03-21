Секретарь Совета Безопасности Патрушев: США пытаются выставить Россию врагом

Соединенные Штаты и их союзники пытаются настроить всех против России, выставляя ее врагом мира, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

По его словам, Штаты не устраивает самостоятельная, отстаивающая интересы многополярного и справедливого мира Россия, в то время как «уверенные в своей исключительности американцы» привыкли жонглировать международным правом, диктуя миру свои ценности и условия, передает ТАСС.

«США, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать Русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством», – подчеркнул Патрушев.

Также секретарь Совбеза отметил, что в своих обвинениях Белый дом использует неприкрытую ложь и огульные обвинения с постановочными инцидентами, как в Буче, Мариуполе и Краматорске.

«Даже в подрыве «Северных потоков» на первоначальном этапе обвиняли Москву», – напомнил он.

Резюмируя, Патрушев заметил, что, поддерживая неонацистов, коллективный Запад предает забвению страдания, которые принесла миру эта идеология.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предпосылкой к началу конфликта на Украине стало нарушение Западом обещания о нерасширении Североатлантического альянса.