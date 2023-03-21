Патрушев: США пытаются выставить Россию врагом

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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 15:14  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Дружба России и Китая вызвала у США шок

США со злостью и завистью отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву Сергей Карпухин/ТАСС
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь негативная реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
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Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
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Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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    Патрушев: США пытаются выставить Россию врагом

    Секретарь Совета Безопасности Патрушев: США пытаются выставить Россию врагом

    21 марта 2023, 14:03

    Текст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты и их союзники пытаются настроить всех против России, выставляя ее врагом мира, заявил секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев на совещании в Ульяновске.

    По его словам, Штаты не устраивает самостоятельная, отстаивающая интересы многополярного и справедливого мира Россия, в то время как «уверенные в своей исключительности американцы» привыкли жонглировать международным правом, диктуя миру свои ценности и условия, передает ТАСС.

    «США, создавая из России образ врага, сеют ненависть к нашей стране и ее народу, пытаются дискредитировать Русский мир, навязывают мировому сообществу конфронтацию с нашим государством», – подчеркнул Патрушев.

    Также секретарь Совбеза отметил, что в своих обвинениях Белый дом использует неприкрытую ложь и огульные обвинения с постановочными инцидентами, как в Буче, Мариуполе и Краматорске.

    «Даже в подрыве «Северных потоков» на первоначальном этапе обвиняли Москву», – напомнил он.

    Резюмируя, Патрушев заметил, что, поддерживая неонацистов, коллективный Запад предает забвению страдания, которые принесла миру эта идеология.

    Ранее экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета Безопасности ООН заявил, что предпосылкой к началу конфликта на Украине стало нарушение Западом обещания о нерасширении Североатлантического альянса.

    МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
    		   
    21 марта 2023, 08:37
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.

    По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».

    «Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.

    В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».

    «Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.

    Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.

    Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.

    «К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.

    Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».

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    Коментарии (16)
    ЕС согласился передать Украине 1 млн снарядов в течение года
    Страны ЕС согласились передать Украине 1 млн снарядов на 2 млрд евро в ближайшие 12 месяцев
    		  
    20 марта 2023, 18:56
    Фото: Lev Radin/Keystone Press AgencyGlobal Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он уточнил, что так называемый план из трех шагов предусматривает 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей, передает ТАСС.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно.

    Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.

    Коментарии (41)
    Российские войска за сутки уничтожили более 490 украинских военных
    		   
    20 марта 2023, 16:29
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    Российская армия за прошедшие сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожила более 490 военных, сообщили в Минобороны.

    На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ возле  пунктов Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка Луганской народной республики (ЛНР), говорится в Telegram-канале МО.

    На этом направлении ликвидированы порядка 55 военнослужащих, бронемашина, два пикапа и гаубица Д-20

    На Краснолиманском направлении уничтожены более 100 военнослужащих, машина пехоты, три пикапа и гаубица «МСТА-Б».

    На Донецком направлении в ходе действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии недалеко от пунктов Петровское, Семеновка и Тоненькое за минувшие сутки ликвидированы более 245 военнослужащих, уничтожены танк, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за последние сутки составили более 50 военнослужащих, три танка, четыре машины пехоты, две бронемашины и гаубица Д-20.

    На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 военнослужащих, две бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также американская самоходная артустановка Paladin.

    Накануне российские войска за сутки уничтожили 290 украинских военных.

    Коментарии (7)
    В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
    Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
    		   
    21 марта 2023, 13:02
    Фото: t.me/kryuchkovoleg
    Текст: Алёна Задорожная

    Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.

    «Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.

    «Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.

    «Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.

    Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.

    Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.

    Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.

    Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.

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    Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
    		   
    20 марта 2023, 16:44
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 возле Колесниковки Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    «Истребительной авиацией ВКС в районе Колесниковки Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», – говорится в Telegram-канале ведомства.

    Также средствами ПВО за последние сутки перехвачены пять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, а также одна противорадиолокационная ракета HARM.

    Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России в районе Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР) был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

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    Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму

    21 марта 2023, 14:38

    Текст: Ольга Иванова

    Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

    Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».

    Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

    Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

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    Российские военные уничтожили украинскую технику ракетой «Атака»
    ВС России ликвидировали украинскую военную технику у Марьинки ракетой «Атака»

    21 марта 2023, 09:09

    Текст: Александра Юдина

    Российские военные в ходе боевых действий близ Марьинки ликвидировали украинскую воентехнику самоходным противотанковым ракетным комплексом «Штурм-С», рассказал командир противотанковой тактической группы с позывным «Байкал».

    По словам военнослужащего, «Штурм-С» в боевой работе ведет разведку целей и наблюдение для выявления и поражения бронированной и небронированной техники противника. Его расчет должен не допустить вклинивания танков противника в линию обороны, передает РИА «Новости».

    Командир рассказал, что комплекс вооружен сверхзвуковыми ракетами «Кокон» и «Атака», минимальная дальность стрельбы которых составляет 500 метров, а максимальная составляет пять километров. В данном случае ВС применили «Атаку», заключил «Байкал».

    Ранее в Марьинке ВСУ открыли огонь по сослуживцам во время их попытки сдаться.

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    Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
    		   
    21 марта 2023, 14:12
    Фото: t.me/mod_russia

    Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника Двуречной и Тимковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского ЛНР, Ямполовки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 95 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30.

    В ходе активных действий подразделений уничтожены около 160 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с пунктами Угледар, Новомихайловка ДНР и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.

    В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за минувшие сутки ликвидированы более 40 военнослужащих, самоходных гаубицы «Акация», американская артсистема М777.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск Вооруженных Сил России за прошедшие сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены три американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районах пунктов Шандриголово ДНР, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (5)
    ВСУ начали использовать советские гаубицы под Купянском
    Марочко: ВСУ на Купянском направлении начали использовать советские гаубицы

    21 марта 2023, 08:41

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском участке фронта получили шесть гаубиц советского производства с боекомплектом, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Песчаное прибыли шесть гаубиц Д-20, которые либо были сняты с консервации, либо прошли капремонт, поскольку имеют свежие следы покраски, а также новые колесные шасси, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в срочном порядке меняют американские гаубицы М777 на советские из-за дронов «Ланцет» на Купянском направлении.

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    Командование ВСУ разместило солдат в квартирах мирных жителей у Артемовска

    21 марта 2023, 08:15

    Текст: Александра Юдина

    Киевское командование размещает солдат в жилых домах мирных жителей нескольких населенных пунктов около Артемовска в ДНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди, передает ТАСС.

    Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.

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    Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод под Брянском
    Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области

    21 марта 2023, 14:47

    Текст: Вера Басилая

    В Брянской области беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба», дрон сбросил на территорию боеприпас.

    Нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области атаковал беспилотник, который сбросил боеприпас на территорию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Отмечается, что в результате атаки беспилотника никто не пострадал.

    Позднее брянский губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил, что украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам губернатора, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.

    Богомаз предупредил, что в целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.

    Позже советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие были задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой.

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    Авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский Су-25 в ДНР

    21 марта 2023, 14:26

    Истребительная авиация ВКС России возле Никаноровки Донецкой народной республики (ДНР) в воздушном бою сбила Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 31 украинский беспилотник возле пунктов Токаревка Харьковской области, Червонопоповка, Краснореченское, Кременная, Нововодяное, Воеводовка, Площанка, Бараниковка, Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), Урожайное, Благодатное, Зеленый Гай, Владимировка, Старомлиновка, Евгеновка ДНР, Пологи, Ульяновка Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.

    С начала спецоперации уничтожены 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотника, 414 ЗРК, 8363 танка и других бронемашин, 1070 машин РСЗО, 4403 орудия полевой артиллерии, 9039 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

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    В Минобороны поддержали проект разъяснений Верховного суда о военных преступлениях
    Минобороны: Разъяснения Верховного суда по преступлениям против военной службы укрепят дисциплину в войсках

    21 марта 2023, 12:41

    Текст: Александра Юдина

    Проектом постановления Верховного суда России о военных преступлениях смогут руководствоваться осуществляющие полномочия дознания в войсках командиры частей, заявил начальник главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

    По его словам, принятие такого постановления имеет важное значение и для судебной системы страны, и для должностных лиц органов военного управления – командиров воинских частей, органов военной полиции, передает ТАСС.

    Также Горемыкин отметил, что актуальность постановления заключается в обеспечении должного уровня правопорядка и воинской дисциплины при прохождении военной службы.

    «Документов подобного этому ранее не существовало», – заметил генерал.

    По словам военного, разъяснения обновлены в вопросе ответственности за неисполнение приказа, а также в перечне возможных тяжких последствий.

    «Разъяснение уголовно-правовой охраны порядка пребывания на военной службе представляет особую значимость в зоне спецоперации», – подчеркнул Горемыкин.

    Резюмируя, генерал добавил, что в ведомстве поддерживают проект постановления, так как уверены, что он будет способствовать укреплению дисциплины в войсках.

    Ранее Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений.

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    Анонсировано заседание комиссии Украина – НАТО вопреки возражениям Венгрии

    21 марта 2023, 14:40

    Текст: Александра Юдина

    Несмотря на возражения Венгрии, генсек НАТО Йенс Столтенберг принял решение провести заседание комиссии Украина – НАТО 4 апреля, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По его словам, генеральный секретарь НАТО принял такое решение «по различным причинам, в которые он не будет вдаваться», передает ТАСС.

    Ранее эксперты рассказали о двух вариантах вхождения Украины в НАТО.

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    На сессии СПЧ ООН Минск призвал к переговорам по Украине
    На сессии СПЧ ООН Минск призвал мировое сообщество к переговорам по Украине

    21 марта 2023, 14:51

    Текст: Кристина Цыцура

    Во время выступления в рамках диалога с Независимой международной комиссией по расследованию на Украине на сессии ООН по правам человека представитель Минска Максим Сапсай обратился к мировому сообществу с просьбой начать процесс мирных переговоров.

    В заявлении Сапсая говорится, что Белоруссия призывает «остановить движение к пропасти» и начать мирные переговоры.

    «СПЧ и правозащитные механизмы обязаны продвигать мирный процесс, если они защищают права человека», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение белорусского представительства.

    По словам первого секретаря, конфликт на Украине уже получил предпосылки к эскалации, а доклады «якобы беспристрастных механизмов» лишь маскируют причины случившегося. Подчеркивается, что конфликт начался из-за эгоистичной политики Запада, который игнорировал интересы других стран.

    Сапсай добавил, что Запад продолжает заниматься продвижением личных военных и экономических интересов, меняя политическое устройство других государств. Представитель Минска указал на «растущие аппетиты украинских властей», желающих получить больше оружия, а также на обогащение военно-промышленного комплекса Запада.

    «Все разумные люди ожидают мирных переговоров по Украине», – отметил Сапсай.

    Он добавил, что на эскалацию конфликта нацелены террористические провокации, устраиваемые украинскими диверсантами.

    Ранее военнослужащие России задержали наводчика украинских военных с помощью беспилотника, мужчина передвигался на велосипеде.

    В начале марта президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о диверсанте, прибывшем для совершения диверсии против самолета А-50. 

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