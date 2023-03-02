Генерал МВД объяснил цель запуска слуха про ядовитые пробники духов

Генерал МВД Ворожцов рассказал, с какой целью запущен слухи про отравленные духи

Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов, комментируя появившиеся фейковые сообщения о раздаче злоумышленниками отравленных пробников парфюмерии.

В Сети появились фейковые сообщения, предупреждающие о том, что в новых регионах России неизвестное лицо якобы предлагает обычным прохожим понюхать пробники с ароматом духов. Но на бумажках, как пишут анонимы, оказываются вовсе не нотки парфюма, а отравляющее вещество, вдохнув которое человек тут же умирает.

«В условиях противостояния безусловным стремлением одной из противоборствующих сторон является создание негативного морально-психологического настроения у граждан, проживающих на другой стороне. Такие методы используются со времен Чингисхана, а также активно использовались фашистской пропагандой во времена Великой Отечественной войны, причем как на советских территориях, так и в Великобритании», – говорит Ворожцов.

Он подчеркивает, что подобных фейковых сообщений в мессенджерах и в Сети в целом «гуляет» очень много, но не все из них остаются замеченными. В данном случае, очевидно, что сообщение ложное, поскольку если бы такая ситуация действительно происходила бы на освобожденных территориях, то злоумышленника сразу поймала бы полиция. Отравлять таким образом людей незаметно просто невозможно.

«Все это создается только для воздействия на общественное сознание с целью создания общего чувства тревоги. Причем аудитория этих слухов не военные, потому что они вряд ли примут подобное сообщение во внимание, так как не нюхают духи, им некогда, а обычные граждане. Проще говоря, аудитория очень широка – кого зацепит, того зацепит», – объясняет генерал.

Распространяются такие слухи в Интернете очень быстро, от человека к человеку, продолжает собеседник. Дело в том, что выглядят изначально эти фейки безобидно, как предупреждение об опасности, чтобы войти в доверие читателя. Как только человек находит сообщение полезным, сразу же начинает пересылать своим друзьям, близким, родственникам – цепочка запущена. Единственный способ уберечь себя от такого рода тревог – внимательнее относиться к контенту в Сети, перепроверять информацию и доверять лишь проверенным источникам.