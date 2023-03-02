Лавров назвал работу западных делегаций G20 балаганом

Глава МИД Лавров отозвался о работе западных делегаций, как о балагане в G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече G20 принес извинения представителям Индии и Глобального Юга за непотребное поведение ряда западных делегаций, которые превратили работу G20 в балаган.

По его словам, ряд западных делегаций превратили работу над повесткой дня Большой двадцатки в балаган в попытке переложить свою ответственность за провалы в экономической политике на других, особенно на Россию, передает РИА «Новости».

Касательно вопроса о расследовании теракта на «Северных потоках», Лавров подчеркнул, что Москва настаивает на честном и быстром расследовании с участием России и других заинтересованных сторон.

«Шокированы безнаказанной диверсией против магистральных газопроводов «Северного потока» в зоне ответственности НАТО и ЕС», – заявил министр.

Также глава российского МИД сообщил, коллективный Запад «без зазрения совести хоронит инициированную генсеком ООН зерновую сделку».

По словам Лаврова, вывозу российской сельхозпродукции по всему миру чинятся откровенные препятствия, как бы в ЕС ни пытались убедить всех в обратном.

Напомним, продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений, заявил глава МИД России Сергей Лавров своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу