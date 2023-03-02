Постпред России пообещал ответ на недружественные шаги Вены против дипломатов

Постпред России в Вене Ульянов: Москва адекватно ответит на недружественные шаги Вены против своих дипломатов

Россия даст адекватный ответ в случае новых недружественных шагов Австрии в отношении российских дипломатов, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он напомнил, что четырем австрийским дипломатам, работавшим в Москве, пришлось вернуться на родину. В случае, если со стороны Вены последуют новые недружественные шаги, Россия ответит адекватно, так как в дипломатии работает принцип взаимности, передает ТАСС.

По словам Ульянова, постпредство, несмотря на недавнюю высылку двух своих сотрудников, старается полностью отрабатывать текущую повестку дня. Он подтвердил, что сокращение численности персонала привело к возросшей нагрузке на оставшихся сотрудников.

«Но коллектив сильный, сотрудники отличаются профессионализмом и ответственным отношением к делу», – сказал Ульянов.

Он также пояснил, что возможное сокращение численности постпредства в Вене зависит от позиции властей Австрии.

Российский постпред добавил, что постпредство находится в более благоприятном положении, чем многие другие российские загранучреждения в западных странах, с которыми отношения поддерживаются только по двусторонним каналам, так как оно функционирует при многочисленных международных организациях, расположенных в Вене.

Несмотря на то, что работать стало труднее, деятельность международных структур и организаций продолжается, и Россия по-прежнему играет в них весьма заметную роль.