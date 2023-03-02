Бербок заявила об отсутствии дебатов по поводу поставок истребителей Украине

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2 марта, четверг | Последнее обновление — 00:44 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США получили уведомление о решении России приостановить участие в ДСНВ
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Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Бербок заявила об отсутствии дебатов по поводу поставок истребителей Украине
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В Германии нет дебатов по поводу поставок истребителей Украине, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в эфире немецкого канала ARD, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мы не ведем дебаты на этот счет», – приводит ее слова РИА «Новости».
Напомним, большая часть жителей ФРГ, согласно данным опроса исследовательского института Infratest dimap, против поставок киевскому режиму истребителей.
Ранее в феврале Бербок заявляла, что сейчас на повестке дня нет вопроса о поставках истребителей Киеву.
Названы причины мобилизации сотрудников военкоматов на Украине
Экс-посол ЛНР Мирошник: Сотрудников военкоматов отправляют на передовую из-за невыполнения мобилизационного плана
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Перед Украиной стоит четкий план по массовой мобилизации. Но выполнить его не получается, поэтому на передовую отправляют даже сотрудников военкомов, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее стало известно о мобилизации сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки в некоторых областях Украины.
«Мне известны сообщения достаточно официальных украинских источников о том, что сотрудников некоторых военкоматов действительно отправили на передовую. В общей сложности в подразделениях оказалось несколько сотен человек», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Это лишний раз подтверждает, что у ВСУ есть жесточайший недостаток мобилизационного резерва. Там не могут выполнить поставленные планы. Постепенно они попытаются «утилизировать» всех, потому что перед Киевом стоит задача Вашингтона», – полагает собеседник.
«У военных настоящая истерика. Я внимательно слежу за событиями в районе Кременной, Славянска, Краматорска и Дружковки. Местные создают там свои чаты, в которых оповещает друг друга о рейдах военкомов. Бывали случаи, когда силовики просто брали ТЦ в оцепление и «просеивали» каждого выходящего. Аналогичным образом поступают на рынках», – добавляет экс-дипломат.
«Еще одна уловка, к которой прибегают украинские военкоматы, это блокирование раздачи гуманитарной помощи в прифронтовых районах. Люди вынуждены лично приходить, чтобы ее забрать, на месте дежурят силовики, которые сразу же вручают повестку или забирают мужчин», – приводит пример собеседник.
«Мы уже слышали сообщения о том, что если Украина не сможет в ближайшее время продемонстрировать хотя бы какие-то успехи на фронте, Запад задумается о снижении уровня финансирования. Так что команда Зеленского попытается сделать все возможное, чтобы этого не лишиться», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По данным источника РИА «Новости», такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей. На их примере украинские власти якобы показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов.
Отмечается, что это уже привело к результатам – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты». «Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
При этом, по сообщениям подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, на фронт отправляют даже подростков. На днях к Артемовску, где идут ожесточенные бои, привезли автобус, в котором было по меньшей мере 30 несовершеннолетних. В ЛНР заверили, что они отправлены в батальон «Айдар».
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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Экс-президент Франции Саркози едва не довел экс-канцлера Германии Меркель до слез
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В 2008 году во время мирового финансового кризиса экс-президент Франции Николя Саркози чуть не довел экс-канцлера Германии Ангелу Меркель до слез.
Об этом рассказал журналист Politico Пол Тейлор. Политики решали, какие меры поддержки помогут европейским банкам, передает РИА «Новости».
Об инциденте стало известно благодаря воспоминаниям министра экономики Франции Бруно Ле Мэра. Меркель едва не расплакалась из-за жесткого давления президента Франции Николя Саркози. Немецкий политик пыталась как можно быстрее создать совместный фонд для поддержки банков.
«Николя, я не такая могущественная, как ты», – привел слова Меркель Тейлор.
Отмечается, что сейчас правительство Германии ведет себя так же и все по той же причине. Автор статьи указал, что прежде чем критиковать Шольца за медленное согласование вопроса с танками для Киева, необходимо понять, какую Германию немецкие стратеги хотят на самом деле.
Ранее сообщалось, что Берлин отдал Киеву две современные системы ПВО, оставив немецкую столицу без защиты.
Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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Российские военные предотвратили массированную атаку украинских беспилотников на Крым
Российскими военными предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, средствами ПВО были сбиты шесть украинских ударных беспилотников. Еще четыре дрона удалось вывести из строя средствами радиоэлектронной борьбы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Жертв и разрушений на земле не допущено.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев якобы не причастен к атакам на объекты в России. Однако в Кремле его словам не поверили.
В Пентагоне заявили об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
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В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать их бесплатно.
При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
Эксперт объяснил появление излишков электроэнергии у Украины
Экономист Лизан: Украина может экспортировать энергию в ЕС только ночью
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Желание Украины экспортировать электроэнергию вызвано образовавшимся профицитом в сложившихся условиях, а не тем, что они обеспечили уже всех граждан энергоресурсами и починили все объекты. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии в Евросоюз.
«Последние несколько недель у Украины действительно отмечается профицит электроэнергии. В основном это вызвано снижением потребления населением. Кроме того, Киев на всю использует мощности гидроэлектростанций Днепровского каскада», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
«За счет половодья поступает достаточно много воды, которую они сбрасывают через ГЭС по Днепру, и, кстати, нам приходится тоже ее сбрасывать через дамбу Каховской ГЭС. Из-за этого Киев часто заявляет о виновности России в уничтожении экосистемы Днепра и попытках их затопить. Хотя все выглядит ровно наоборот», – отметил он.
«Вместе с тем, когда закончится половодье или если вдруг вернутся сильные морозы, у них может вновь наблюдаться дефицит. Кстати, в последнее время у Украины еще на всю раскочегарено производство атомной электроэнергии», – добавил экономист.
«Если перестанет работать хотя бы один блок на Южно-Украинской или на Хмельницкой АЭС – это тоже может стать проблемой и вызвать дефицит ресурсов. Другими словами: возникший профицит появился не из-за того, что Украина отремонтировала все объекты энергетической инфраструктуры и обеспечила всех граждан энергией. Просто в текущих условиях и при существующей ограниченной нагрузке на энергосети есть излишки ресурса. Именно его они и планируют экспортировать», – отметил он.
«Еще весной-летом Киев планировал, что электроэнергия станет вторым экспортным товаром после зерна. С начала лета по октябрь Украина экспортировала в Евросоюз порядка 300 мегаватт в сутки», – напомнил экономист.
«Сейчас, скорее всего, речь может идти об экспорте в ночное время, когда пик потребления спадает, и у Украины высвобождается какая-то часть электричества. Поскольку атомные реакторы вырабатывают свой продукт стабильно и маневрировать выработкой нельзя, у них появляются избытки, которые можно ночью отправлять в ЕС, а днем примерно столько же получать обратно», – полагает Лизан.
«Вместе с тем, как мне кажется, заявление об экспорте электроэнергии может носить еще и политический характер. Мол, «вот как у нас все хорошо». Однако парочка «Гераней» или десяток крылатых ракет могут вновь сократить возможности для экспорта», – отметил собеседник.
«При этом сравнивать объемы экспорта электроэнергии с Украины до начала СВО и сейчас невозможно, поскольку эти данные были засекречены под предлогом военной тайны. До осени они еще публиковались на сайте Европейской энергосистемы, с которой синхронизирована компания «Укрэнерго». Однако с ноября и они не публикуют сведения. Поэтому сегодня мы не знаем, сколько энергии Украина производит и потребляет», – заключил он.
Ранее стало известно, что Украина рассматривает возможность возобновить экспорт электроэнергии, об этом сообщил член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко. По его словам, данное решение активно обсуждается в последние дни, однако правительство сохраняет принципиальную позицию о необходимости первоначального обеспечения бесперебойной подачи энергии для внутреннего потребителя.
Он подчеркнул, что устранить имеющиеся проблемы в работе системы можно будет в течение одной недели, передает РБК. Тем не менее еще в середине февраля глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий называл ситуацию «шаткой» в связи с повреждением практически всех электростанций в стране.
Напомним, удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины начались в середине октября в качестве ответа на подрыв Крымского моста. Так, 10 февраля Министерство обороны России отчиталось о поражении критических объектов энергетики страны. Позже была совершена атака на предприятия, обеспечивающие ВСУ топливом и боеприпасами.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что энергосистема Украины по-прежнему испытывает сильный дефицит. По его мнению, восстановить объекты инфраструктуры будет невероятно трудно.
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МИД: Провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
В МИД выразили обеспокоенность, что провокация Киева может произойти вблизи Приднестровья
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Россия обеспокоена информацией о том, что провокация Киева с использованием радиоактивных материалов может произойти вблизи Приднестровья, на это указывает нагнетание напряженности вокруг региона, указано в комментарии спикера МИД Марии Захаровой.
Из ее заявления на сайте ведомства следует, что Минобороны привлекало внимание к готовящейся киевским режимом провокации с целью обвинить российских военных в якобы нанесении ударов по радиационно опасным объектам, что может привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности.
«Не может не вызывать беспокойство то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим нагнетает напряженность», – подчеркнула дипломат.
Также спикер МИД призвала профильные международные организации обратить пристальное внимание на данную информацию, а также предостерегла «киевский режим и его западных спонсоров» от любых действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей.
Согласно информации ведомства, для доставки радиоактивных материалов на Украину киевское командование могло использовать порты Одесской области, участвующие в зерновой сделке.
«Невольно возникает вопрос, а не используются ли эти гавани и в целом гуманитарный коридор в каких-то иных целях?» – заключила Захарова.
Ранее на Украине признали сосредоточение ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Кремле назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.
Напомним, бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.
Пентагон отказался комментировать скопление ВСУ у границ Приднестровья
Пресс-секретарь Пентагона отказался комментировать сосредоточение украинских войск у границ непризнанного Приднестровья
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ответ на вопрос о сосредоточении украинских войск у границ непризнанного Приднестровья заявил, что не станет обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы.
Представитель Пентагона заявил, что не станет обсуждать то, где Украина могла или не могла сосредоточить свои силы, а также не обладает никакой информации на этот счет, которую мог бы сообщить. Представитель американского военного ведомства заверил, что США продолжают внимательно следить за ситуацией в регионе, передает ТАСС.
Накануне в Приднестровье объявили трехмесячные сборы для службы в составе миротворческого контингента. В понедельник на Украине признали, что расставили свой воинский контингент вдоль границы с Приднестровьем. В Москве назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.
В Раде заявили о разработке совместно с британцами «модели быстрого государства»
Депутат Рады рассказал о разработке правительством Украины и британцами экономической концепции «быстрого государства»
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Правительство Украины и экономисты из Кембриджского университета, а также команда британского Национального института экономических и социальных исследований (NISR) разрабатывают для Украины концепцию «быстрого государства» (Fast State), которая создавала бы «иллюзию отсутствия государства», сообщил глава комитета по экономическому развитию Рады Дмитрий Наталуха.
Он отметил, что официально концепция была презентована в январе в Лондоне. По словам Наталуха, украинские власти хотят «построить одно из самых быстрых государств в мире», передает РИА «Новости».
Депутат пояснил, что необходимо, чтобы государство функционировало настолько быстро, что его эффективность создавала бы иллюзию того, что государства не существует.
Такое государство должно «раствориться в своей эффективности». Наталуха считает, что у Украины есть возможности построить такое государство.
Fast State – ориентированная на человека организация экономики, которая объединяет частные инициативы с государственными функциями. Подобная модель позволит автоматизировать ряд процедур на государственном уровне, а также повысит эффективность бизнеса.
Наталуха добавил, что сейчас средний бизнес тратит слишком много времени на взаимодействие с банками, налогами и другими процедурами, поэтому нужно автоматизировать эти процедуры. Предполагается, что это повысит распределение ресурсов, радикально сократит взяточничество и злоупотребление властью.
Между тем ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон не станет в ближайшее время поставлять на Украину истребители Eurofighter Typhoon.
Будапешт предложил вернуть права национальных меньшинств на Украине
Будапешт предложил вернуть действовавшие до 2015 года права нацменьшинств на Украине
Власти Венгрии хотят, чтобы на территории Украины снова начали действовать права нацменьшинств, действовавшие до 2015 года, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, сейчас на Украине систематически нарушаются права национальных меньшинств на фоне принятых после 2014 года законов, что привело к ущемлению прав венгерского сообщества, передает ТАСС.
Сейчас же ситуация стала неприемлемой, добавил Сийярто, попросив Киев вернуть эти права.
Напомним, ранее власти Венгрии возмутились из-за массовой мобилизации в Закарпатье, где также проживают венгры.
На Украине задумались о возобновлении экспорта электроэнергии
В «Укрэнерго» допустили возможность возобновления экспорта электроэнергии
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Украина рассматривает возможность возобновления экспорта электроэнергии, сообщил советник премьера Украины, член наблюдательного совета компании «Укрэнерго» Юрий Бойко.
По его словам, такое решение активно обсуждалось в последние дни. Правительство Украины считает, что открытие экспорта должно быть синхронизировано с бесперебойной и безусловной подачей электроэнергии внутреннему потребителю, передает РИА «Новости».
Бойко пояснил, что это станет возможным при устранении всех проблем в работе энергосистемы. По его мнению, это произойдет в ближайшую неделю, и открытие экспорта будет привязано к прекращению ограничений для граждан.
При этом в «Укрэнерго» добавили, что мощности компании полностью покрывают потребность в электричестве на Украине. Дефицит мощности в энергосистеме страны отсутствует уже 18 дней и пока не прогнозируется.
Сейчас на Украине работают все виды электростанций. Интенсивно работают гидроэлектростанции, которые из-за половодья имеют много ресурсов.
Ранее член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что на полноценное восстановление энергетической инфраструктуры Украины может уйти год.
ВСУ собрались оборудовать в городе Часов Яр укрепрайон
Советник врио главы ДНР Гагин: ВСУ перебрасывают в Часов Яр вооружение и личный состав для создания в городе укрепрайона
Вооруженные силы Украины перебрасывают в город Часов Яр в ДНР западное вооружение и личный состав для создания в населенном пункте укрепрайона, сообщил военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.
По словам эксперта, сейчас Киев сконцентрировал внимание на Часове Яре, который станет следующим городом-крепостью и к обороне которого стаскивают технику, в том числе западную, командование группировки Артемовска (украинское название Бахмут) вывезло туда вооружение, город пытаются укрепить. Он отметил, что такое положение дел связано с тем, что Киев осознает неминуемость потери Артемовска, передает ТАСС.
Накануне в США допустили сдачу украинскими войсками Артемовска.
Кадыров сообщил о взятии укрепточек ВСУ в районе Кременной
Глава Чечни Кадыров. ВС России взяли штурмом несколько укрепточек ВСУ в районе города Кременная
Спецназ «Ахмат» совместно с бойцами 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантниками ВДВ обнаружили и взяли штурмом несколько украинских укрепточек в районе города Кременная Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что в районе города Кременная Луганской Народной Республики в ходе наступательных действий спецназа «Ахмат» совместно с бойцами 4-й бригады 2-го армейского корпуса МО РФ и десантников ВДВ РФ были обнаружены и взяты штурмом несколько укрепточек Вооруженных сил Украины. По его словам, в результате боестолкновений девять представителей нацгвардии Украины были ликвидированы и один взят в плен.
Напомним, в минувшую субботу российские военные уничтожили в районе Белогоровки несколько единиц техники Вооруженных сил Украины, которую Киев перебрасывал в район Кременной для восполнения потерь.
Американского журналиста внесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма
Журналиста NBC внесли в базу сайта «Миротворец» после посещения Крыма
Журналист американского NBC News Кир Симмонс попал в базу украинского ресурса «Миротворец» после посещения Крыма за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».
Репортера обвиняют в «сознательном нарушении границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым», передает РИА «Новости».
Также в карточке Симмонса на сайте «Миротворцы» говорится, что он якобы участвует в пропагандистских мероприятиях России против Украины.
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что журналисту теперь грозит запрет на въезд в страну.
Напомним, журналист NBC посетил Крым, где жители полуострова сказали ему, что готовы защищать регион в случае попытки нападения Украины и не станут «рабами Киева».
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что власти страны «очень обеспокоены» сюжетом американской телекомпании NBC.
Не выполнивших план мобилизации сотрудников военкоматов на Украине отправили на фронт
Сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов) Черниговской, Ровенской, Днепропетровской и Сумской областей приказом Минобороны Украины за невыполнение плана мобилизации были отправлены на фронт.
По информации знакомого с ситуацией источника, такой шаг украинское командование приняло в качестве назидания последователям и военкомам других областей, на их примере украинские власти показали всем остальным военкомам, что будет с ними в случае невыполнения поставленных планов, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что такой шаг возымел эффект – сотрудники военкоматов «как с цепи сорвались, отставили все сантименты».
«Не боятся ни видео, которое снимают люди, ни насильственного затаскивания в автобусы при свидетелях», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ.
До этого появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях.
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