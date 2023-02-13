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Бербок в Хельсинки опровергла переговоры об отправке истребителей Киеву
Глава МИД Германии Бербок сообщила в Хельсинки об отсутствии на повестке дня темы поставок Украине истребителей
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На повестке дня не стоит вопрос поставок истребителей украинской стороне, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто.
В ответ на соответствующий вопрос Бербок заявила в Хельсинки, что подобные «дебаты» сейчас не проводятся, передает ТАСС.
Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ
Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине
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Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».
Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»
Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».
Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.
Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.
До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.
Финский актер Вилле Хаапасало организовал на родине фуд-корты для поддержки ВСУ
Финский актер Вилле Хаапасало открыл закусочные с пампушками и борщом в Хельсинки для поддержки ВСУ
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Финский актер Вилле Хаапасало, известный по российским фильмам «Особенности национальной охоты/рыбалки», открыл в Хельсинки «украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продает пампушки и борщ, выручка уходит ВСУ.
Известный по российскому фильму «Особенности национальной охоты» финский актер Вилле Хаапасало организовал фуд-корты в Хельсинки, где продает пампушки и борщ, часть выручки уходит в ВСУ, передает «Царьград».
В Telegram-канале «Ночной губернатор» уточняется, что Хаапасало рекламирует «Украинский проект» своей закусочной «Хачапури Хаапасало», где продвигает украинскую кухню с перечислением части заработанных денег на Украину.
Уточняется, что посвященное проекту сообщение на сайте компании Вилле начинается с традиционного бандеровского приветствия.
Ранее Хаапасало, сыгравший в фильме «Особенности национальной охоты», рассказал о том, как пандемия коронавируса заставила его открыть в Финляндии сеть ларьков по продаже хачапури.
Глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события»
Глава МИД Украины Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике, сообщает ТСН.
Глава МИД Украины заявил, что 23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут «великие события», будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, передает РИА «Новости»
Напомним, к годовщине с начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию. Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД.
ВС России поразили ангар с украинскими танками под Донецком
Бойцы первой Славянской бригады поразили из «Града» ангар с украинскими танками под Донецком.
Опубликовано видео, как российские войска поражают ангар с танками ВСУ под Донецком. Перед ударом разведка установила расположение вражеской техники в ангаре, после чего первым же залпом из «Града» она была уничтожена, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС поразили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове.
Мобилизация украинских беженцев началась в Британии
Посол России Келин: На территории Британии вербуют украинских беженцев
Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Британии, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
По его словам, украинское посольство в Британии рассылает письма, чтобы разыскать украинских беженцев, которых затем вербуют в ВСУ, вручают повестки и отправляют воевать, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия в стране военного положения.
Напомним, экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте.
В США заметили страх и отчаяние Зеленского
Обозреватель Newsweek рассказал о страхе Зеленского во время «турне» по Европе
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Европейское «турне» президента Украины Владимира Зеленского, где он просил еще больше вооружений и самолеты, продемонстрировало его отчаяние, пишет обозреватель американского издания Newsweek Брендан Коул.
На прошлой неделе Зеленский совершил короткое турне по европейским странам, во время которого встретился с ключевыми политиками.
Автор публикации напомнил, что выступая в британском парламенте, он лично попросил у Лондона боевые самолеты. Затем после встречи в Париже с Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем, он вместе с президентом Франции отправился в Брюссель, где снова просил передать Киеву еще больше вооружений, включая истребители, что говорит о страхе официального Киева, передает РИА «Новости».
Коул считает, что Зеленский впадает в отчаяние и всеми своими действиями демонстрирует страх.
Газета ВЗГЛЯД предположила, что Владимир Зеленский в Европе пытался защититься от США.
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Кадыров заявил о попытке отравления командира спецназа «Ахмат» Алаудинова
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о попытке покушения на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова
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Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов несколько дней назад был отравлен письмом, его жизни и здоровью ничего не угрожает, он находится в больнице в Москве, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров написал в своем Telegram-канале, что несколько дней назад адъютант Алаудинова получил конверт с сообщением для генерала.
Генерал вовремя понял по едкому специфическому запаху, что письмо отравлено. Он принял меры, также поступили те, кто контактировал с конвертом. Избежать тяжких последствий удалось благодаря медикам в санчасти, где оказался профессиональный токсиколог.
По словам Кадырова, генерал Алаудинов и оба адъютанта находятся в московской клинике и идут на поправку. Специалисты взяли забор биологических материалов для проведения анализа и выявления отравляющего вещества. Ведется расследование, уже есть результаты.
Ранее спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова, который разоблачал деятельность СБУ.
Столтенберг признался в многолетней подготовке НАТО к конфликту на Украине
Столтенберг: НАТО готовилась к конфликту на Украине с 2014 года
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Год с начала конфликта на Украине не поменял Североатлантический альянс, заявил его генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
НАТО не изменил год конфликта на Украине, он лишь продемонстрировал важность альянса, так как военный блок начал наращивать свои силы с 2014 года, заявил Столтенберг, передает ТАСС.
Именно с 2014 года началась «адаптация НАТО» к конфликту, когда была увеличена численность Сил реагирования, количество военных учений, подняты оборонные расходы. Конфликт показал важность этого военного блока и важность единства его стран.
В день начала спецоперации России в НАТО решили увеличить военное присутствие, это было проведено на основе приготовлений, осуществленных в предыдущие годы. НАТО создала свои боевые группы в Прибалтике и Польше в 2016 году, перед февралем 2022 года было наращено военное присутствие.
Ранее в понедельник генсек альянса заявил, что главы Минобороны стран НАТО проведут совещание по возможным поставкам киевскому режиму самолетов.
В Кремле отреагировали на призыв посольства США к американцам покинуть Россию
Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть Россию звучит не в первый раз
Обращение посольства США в России к лицам с американским гражданством с призывом не посещать и покинуть РФ озвучивались неоднократно, это не является новацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что посольство США не в первый раз призывает американцев уехать из России, уточнив, что в предупреждении покинуть страну указываются граждане с двойным российским и американским гражданством, передает РИА «Новости».
Он отметил, что граждане России в первую очередь являются таковыми вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть.
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию «из-за риска задержаний, мобилизации и непредсказуемости конфликта на Украине».
Партия Шольца проиграла выборы в Берлине
СДПГ Олафа Шольца проиграла выборы в земельный парламент Берлина
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Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Каем Вегнером одержал победу на повторных выборах в земельный парламент Берлина, Социал-демократическая партия (СДПГ) Олафа Шольца показала худший результат за десятилетия.
СДПГ Шольца потерпела поражение в воскресенье на местных выборах в заксобрание Берлина. По предварительным данным, ХДС получает в палате депутатов 28,2%, передает Deutsche Welle* (признан СМИ-иноагентом). Это на 10,2 п. п. больше, чем на прошлых выборах.
СДПГ набирают 18,4% (-3 п. п.), «Зеленые» – 18,4% (-0,5 п. п.). У Левой партии – 12,2% (-1,9 п. п.), «Альтернатива для Германии» получила 9,1% (+1,1 п. п.).
Свободная демократическая партия (СвДП) набрала 4,6% (-2,5 п. п.) и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в земельный парламент.
Явка избирателей составила 63,1%, что значительно ниже, чем в 2021 году.
В ноябре 2022 года земельный Конституционный суд в Берлине аннулировал результаты земельных и муниципальных выборов 26 сентября 2021 года из-за грубых организационных ошибок на сотнях избирательных участков по всему городу, голосование признали недействительным и постановили провести перевыборы. По заключению суда, задержки и нарушения повлияли на результаты голосования применительно к примерно 60% мест в берлинском парламенте.
Ранее в США Шольцу предсказали скорый крах из-за решения по танкам для Украины.
Маск прокомментировал ограничение доступа военных беспилотников на Украине к сети Starlink
Маск объяснил ситуацию со Starlink на Украине «нежеланием развязывать третью мировую войну»
Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, но не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну, заявил владелец компании SpaceX американский предприниматель Илон Маск.
Маск заявил, что Starlink – это коммуникационная основа Украины, единственная возможность подключиться к интернету на линии фронта, остальные были уничтожены. Однако она не должна использоваться для эскалации конфликта, допустить третью мировую войну нельзя, передает ТАСС.
Напомним, компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».
Военный политолог Александр Перенджиев сказал газете ВЗГЛЯД, что сообщения об ограничениях в работе спутников могут быть провокацией.
Кадыров заявил о необходимости забрать Одессу и Харьков для безопасности России
В рамках спецоперации «надо забрать Одессу и Харьков», чтобы обезопасить Россию, до конца года все поставленные задачи в СВО будут выполнены, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» высказал мнение, что надо забрать Одессу, Харьков, чтобы обезопасить страну, передает РИА «Новости».
Также Кадыров заявил, что до конца этого года все поставленные задачи в рамках СВО будут выполнены на 100%, несмотря на то, что «некоторые» говорят, что для этого понадобится три года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Россия воюет на Украине не в полную силу, и если лопнет терпение, то Зеленскому и Байдену мало не покажется.
В Совфеде объяснили заявление Кулебы о «великих событиях» в годовщину СВО
Сенатор Климов: Кулеба – марионетка, действующая по указке заокеанского хозяина
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Популистские заявления главы украинского МИД либо продиктованы указаниями из Вашингтона, либо являются продуктом мысли самого автора, что более вероятно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал сенатор Андрей Климов. Ранее глава МИД Украины пообещал 23 и 24 февраля «великие события».
«Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба такая же кукла в театре марионеток, как и европейские политики вроде Жозепа Борреля, а также всевозможных немецких и британских министров. Все они работают за счет ловких и натруженных рук хозяина», – рассказал зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
«Поэтому они говорят то, что скажет кукловод, либо то, что им ситуативно приходит в голову. Ни о какой стратегической политической мысли здесь речи не идет. Исходя из этого, Кулеба, в моем понимании, не является источником, представляющим ценную информацию», – отметил он.
«Все серьезные решения в отношении России принимаются в Вашингтоне или в Нью-Йорке. Господин Кулеба не является субъектом принятия этих решений. Все, что ему отводится – это право делать какие-то глупые и популистские заявления, подогревая очередную мнимую «перемогу», – акцентировал собеседник.
«Из открытых источников нам известно, что на 24 февраля готовится заседание Генассамблеи ООН в интересах Украины, где будет вынесена очередная антироссийская резолюция. Уверен, что Запад попытается собрать большинство голосов в свою пользу», – напомнил Климов.
«Что же касается самой резолюции Генассамблеи, то нет сомнений в том, что документ подготовлен Штатами и пойдет в соавторстве с недружественными странами. Кроме того, я примерно представляю, что именно там напишут. Лично для меня здесь больший интерес представляет сама динамика голосования», – отметил он.
«Аналогичный документ принимался в прошлом году, есть данные о том, какую позицию заняла каждая из стран. Кроме того, мне хорошо известны методы, которые используют американцы для дожимания к своей позиции отдельных стран. В том числе они не гнушаются оказывать давление на детей глав государств и иных высокопоставленных чиновников, обучающихся в США», – заключил Климов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о предстоящих 23 и 24 февраля «великих событиях» в международной политике. Он отметил, что эти события пройдут в Нью-Йорке, будет много важных политических сигналов, решения по санкциям, оружию, символы единства, и это будет происходить на всех уровнях.
Напомним, к годовщине начала спецоперации России на Украине на голосование в Генеральной Ассамблее ООН, как ожидается, будет вынесен проект резолюции с осуждением СВО, а также предложениями по мирному урегулированию.
Источники в ООН отмечают, что резолюция, которую вынесут на голосование, будет базироваться на так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского. В заседании Генассамблеи ООН по ситуации на Украине примут участие глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и главы МИД ряда европейских стран.
Кроме того, на 24 февраля запланировано заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине на уровне глав МИД, в котором должен был участвовать и Зеленский, но, по словам источника, скорее всего, этого не произойдет из-за планируемой поездки в Европу президента США Джо Байдена.
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Пакистан отправил Украине 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
Economic Times: Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для РСЗО «Град»
Пакистан отправил Украине через Германию 10 тыс. снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», сообщило индийское издание Economic Times.
По имеющимся у издания сведениям, снаряды в феврале были отправлены из порта Карачи и поступят на Украину через порт Эмден в Германии. Как отметил неназванный источник издания, Пакистан регулярно поставляет Украине оружие, несмотря на то, что Исламабад просил Россию о снижении цен на нефть. Как отмечается в материале, в январе пакистанские фабрики через порт Карачи отправили Украине 50 тыс. боеприпасов, передает РИА «Новости».
Напомним, в январе стало известно о планах Пакистана поставить Украине через порт в Польше боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды натовского калибра 155 мм.
Песков назвал причину прекращения весной переговоров о перемирии с киевскими властями
Песков заявил о внезапном прекращении Киевом переговоров о мире «как по команде сверху»
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но украинские власти весной прошлого года прекратили переговоры о мире внезапно, «как по команде сверху», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что причиной прерывания переговорного процесса между Москвой и Киевом стали помехи со стороны Запада. По словам представителя Кремля, Путин говорил об этом на различных уровнях не раз в течение полугода.
Речь идет о документе, который был согласован в результате очень сложных переговоров и даже был парафирован, но внезапно, как по команде сверху, украинская сторона покинула стол переговоров, ушла со связи, передает ТАСС.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.