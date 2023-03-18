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Муфтии предрекли «ад в этом мире» сжигавшим Коран украинским военным
Муфтии России предрекли ад и страшное наказание глумившимся над Кораном украинским военным
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Глумившимся над Кораном украинским военнослужащим «уготован ад», их ждет страшное и неизбежное наказание, заявили руководители мусульманских организаций.
Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев отметил, что «шайтаны натравливают людей друг на друга, сеют откровенный раздор между мусульманами и христианами, им уготован ад и в этом мире, и на том свете, передает РИА «Новости».
Бердиев заявил, что у тех, кто глумился над священной для мусульман книгой, нет ни национальности, ни вероисповедания, их обязательно найдут.
Руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты берутся на примере Запада. Он считает, что военнослужащий ВСУ, который сжег Коран, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам.
В свою очередь лидер крымскотатарской организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественного совета крымскотатарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что глумившегося над священной книгой «ждет неизбежное и страшное наказание», он будет проклят Всевышним.
В то же время замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемым, этот поступок, по его словам, говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.
До этого Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».
В Запорожье по одной из важнейших баз иностранных наемников нанесли удар
В Запорожье по одной из ключевых баз иностранных наемников нанесли удар
В городе Запорожье, где находится одна из ключевых баз иностранных наемников, был нанесен удар, в результате которого уничтожены десятки боевиков, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, удар был нанесен утром в 4.15 по ресторанному комплексу «Моника Беллуччи», где располагалась база боевиков «Иностранного легиона», говорится в сообщении.
Помимо иностранных военнослужащих на территории базы находились инструкторы. Количество ликвижированных боевиков исчисляется десятками, добавил Рогов.
Ранее сообщалось об активизировавшихся военных ВСУ на Запорожском направлении.
Захарова раскрыла связанный с семьей прокурора МУС скандал с педофилией
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан, выписавший «ордер на арест» президента России Владимира Путина, оказался братом британского депутата-педофила, раньше срока выпущенного на свободу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова подтвердила в своем Telegram-канале информацию о том, что прокурор МУС Карим Хан, который выписал «ордер на арест» Путина, является родным братом политика из британской консервативной партии, которого заключили в тюрьму на 18 месяцев после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетним мальчиком. Его досрочно освободили из заключения за три недели до выдачи «ордера на арест» Путину.
«Как я вчера и говорила, теперь защита детей от извращенцев преследуется на Западе уголовно. Представляете, сколько невинных детских душ было бы загублено моральными уродами, типа этого братца? А Россия не дает. На этих деток уже очередь, наверняка, была», – посетовала Захарова.
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.Свое решение прокурор аргументировал тем, что якобы с территории Украины «насильно» были перемещены дети, которых, на самом деле, спасли от смерти в опасных зонах.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Newsweek: Россия получила от Запада «неожиданную помощь» на Украине
Банковский кризис, затронувший страны Запада, поможет России в ходе спецоперации на Украине, заявила Кэтрин Фанг в статье для издания Newsweek.
По ее словам, появились опасения того, что у Киева закончатся запасы снарядов и понадобится помощь союзников, но если Европа будет думать о своих финансах, то подход к помощи Украине изменится, передает РИА «Новости».
Фанг отметила, что финансовые проблемы ослабят Европу экономически и ей сложно будет оказывать военную помощь Киеву.
Но при этом в публикации автор пишет, что велика вероятность продолжения поддержки Украины со стороны Запада. Этот вывод сделан на основе позиции западных стран в 2022 году, когда она определялась политическими факторами, а не экономическими.
Ранее рейтинговое агентство Moodys из-за банкротства американских банков Silicon Valley Bank и Signature Bank понизило прогноз по банковской системе США.
Экс-премьер Словакии объяснил, зачем США нужен Крым
Экс-премьер Словакии Чарногурский: США хотели бы использовать Крым для контроля над Черным морем
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Соединенные Штаты подталкивают украинские власти к провокациям в отношении Крыма, поскольку хотели бы использовать полуостров для противостояния с Россией и взятия под контроль акватории Черного моря, заявил бывший премьер-министр Словакии Ян Чарногурский.
Чарногурский, занимающий пост председателя координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма, отметил, что для коллективного Запада в лице США это не вопрос «интеллектуальных знаний», а вопрос «заинтересованности». Вашингтон, по его словам, хочет отнять у России Крым, чтобы построить там свою военную базу, которую можно было бы использовать против РФ и для контроля акватории Черного моря.
«Но я верю, что Россия защитит Крым, свою территорию», – приводит его слова РИА «Новости».
Чарногурский добавил, что сейчас Запад использует Украину, пытаясь отобрать Крым у России. Он считает, что, потерпев на Украине поражение, Запад такие попытки прекратит.
Вместе с тем политик отметил, что на Западе все чаще слышны голоса экспертов, указывающих на то, что Крым всегда был российским и российским останется. Референдум в Крыму прошел законно, воссоединение региона с Россией состоялось, напомнил он. Запад обязан это принять, заключил бывший премьер-министр Словакии.
Ранее политолог Алексей Мартынов заявил газете ВЗГЛЯД, что за прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, отмечал он.
Командир штурмовой группы «Кубань» Мальцев героически погиб в зоне СВО
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Командир штурмовой группы ЗВО Александр Мальцев с позывным «Кубань» героически погиб, прикрывая отход своей группы, один из бойцов которой был ранен.
Сослуживец Мальцева – штурмовик с позывным «Карлсон» – рассказал РИА «Новости», что это произошло после трех непрерывных дней ведения штурмовых действий по захвату и удержанию укрепленных опорных пунктов противника.
По его словам, российские военные подошли к очередному опорнику. «Группа из пяти человек. «Лоу» (позывной военнослужащего) первый получил ранение, мы с ним ушли влево. «Кубань» начал обходить справа и прикрывал нас, отвлек на себя внимание. Дал команду прекратить перестрелку, чтобы перегруппироваться и оказать помощь раненому «Лоу». Потом опять была стрелкотня, перекидка гранатами и в конце концов перестал выходить на связь», – рассказал «Карлсон».
Он добавил, что в сторону Мальцева работал пулемет. «Карлсон» подчеркнул, что командир полностью обеспечил отход группы. «В районе эвакуации узнали, что «Кубани» с нами нет», – сообщил военнослужащий.
«Карлсон» рассказал, что именно «Кубань» дал ему боевое крещение, запустил в первый бой и успокоил.
«Он – Мужик! Три дня в окопах на всех опорниках, три дня без перерыва (участвовал в штурме). По радиостанции только и слышно: «Кубань» туда, «Кубань» сюда, везде был. Я не знаю, как он успевал», – отметил сослуживец.
Другой сослуживец Мальцева, с позывным «Конь», рассказал, что после героического подвига Мальцева, когда он в одиночку уничтожил троих украинских боевиков и трех взял в плен, его группа на захваченном опорнике была атакована противником, военным пришлось вызвать огонь на себя.
«Находился он в 250 метров от нас после того, как отработала наша арта (артиллерийское подразделение – прим. ВЗГЛЯД), начали движение. Шли под обстрелом противника, минометы работали… ну то есть бой уже завязался», – пояснил военнослужащий штурмового отряда.
«Как только была возможность, «Кубань» заскочил каким-то образом, врасплох взял всех, они не поняли, что случилось, сразу положил. Двое сдались в плен, один уже раненый был тоже пленный. Зашли мы, закрепились, заняли окоп, ждали пехоту на укрепление», – добавил «Конь».
По его словам, после того, как окопались на занятой позиции, начался минометный обстрел с украинской стороны. Бойцы ВСУ, как рассказал он, пытались выбить российских военных из блиндажа, потребовали сдаться в плен, но они отказались. «Стреляли из пулемета и кидали по нам гранаты. Нам выходить был не вариант, мы вызвали минометный огонь наших войск на себя. После этого бойцы ВСУ начали отходить. Пока они отходили, мы одного ранили... Атаку мы отразили», – отметил штурмовик.
По его словам, погибший в бою через несколько дней после этой операции «Кубань» внушал доверие и уверенность в себе всем, поэтому за ним и шли сослуживцы.
Россия дала Западу два месяца на снятие санкций с сельхозэкспорта
Небензя потребовал от Запада за два месяца снять санкции с российского сельхозэкспорта по зерновой сделке
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В течение двух месяцев, на которые Россия согласилась продлить зерновую сделку, Запад должен снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя заявил о нежелании Запада «даже упоминать в проектах продуктов СБ» о соглашении между Россией и Секретариатом ООН. По его словам, Запад «в упор не хотел замечать» эти договоренности, «соглашение не выполняется ни на йоту», передает ТАСС.
Как заявил Небензя, если Вашингтон, Брюссель и Лондон хотят сохранить экспорт продовольствия с Украины, то за два месяца при помощи ООН должны «вывести из-под своих санкций всю цепочку операций» по российскому сельхозэкспорту. Также он отметил, что беднейшие страны в рамках зерновой сделки получили лишь около 3% поставок продовольствия.
Постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд утверждает, что «российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне», а США «предприняли экстраординарные усилия», объясняя странам и компаниям «информацию об исключениях из санкций в отношении продовольствия и удобрений». «Проще говоря, проблема не в санкциях», – заявила она.
Однако ранее на заседании Совета безопасности ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что, хотя ООН и «добилась значительного прогресса» в реализации меморандума об экспорте российского продовольствия, «препятствия остаются, особенно в отношении платежных систем», еще «многое предстоит сделать», передает РИА «Новости».
Напомним, Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на попытки Запада исказить условия зерновой сделки.
Американский разведчик предсказал «великое отступление» ВСУ до Днепра
Бывший разведчик ВС США Шаффер: ВСУ после разгрома в Артемовске отступят до Днепра
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После разгрома группировки в Артемовске вооруженные силы Украины могут отступить вплоть до Днепра, считает бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.
Шаффер в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил, что ВСУ «так плохо управляют своими войсками и ресурсами», что не способны перегруппироваться и продолжить оборону. Прямо сейчас, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский «продолжает бессмысленно бросать военнослужащих в бахмутский котел», передает РИА «Новости».
Бывший американский разведчик сообщил, что украинские подразделения, задачей которых было удержание второй и третьей линий обороны, «уже перемолоты» в районе Артемовска. Поэтому, предсказал он, после перехода населенного пункта под российский контроль начнется «великое отступление» украинской армии до Днепра.
После этого «русских ничто больше не сможет остановить», резюмировал Шаффер.
Накануне вечером сообщалось, что российские силы держат под контролем до 70% территории города Артемовска (Бахмут).
Появилось видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
Военкоры показали видео с колонной ранее не поставлявшейся Киеву современной бронетехники НАТО
В Сети появились кадры передвижения колонны современной американской и британской бронированной техники, ранее не поставлявшейся Украине.
Видео с натовской бронетехникой публикует Telegram-канал «Русская весна». Отмечается, что в колонне замечены колесные бронеавтомобили Oshkosh M-ATV, а также британские Wolfhound и Husky TSV и Humvee третьего поколения (HMMWV M1152), которые раньше не поставлялись Киеву.
Где именно снято видео и куда направляется колонна бронемашин, неизвестно. Украинские СМИ также не сообщают, предназначена ли эта бронетехника подразделениям в Артемовске, отмечают военкоры.
Напомним, Запад изменил тактику поставок оружия и военной техники на Украину, теперь поставки происходят быстрее.
Ранее в Сети появилось видео того, как российская ствольная артиллерия наносит удары по окопам вооруженных сил Украины и уничтожает колесную технику на Угледарском направлении.
Дрон-камикадзе «Привет-82» собрались отправить в зону СВО
КБ «Око»: Дрон-камикадзе «Привет-82» начнет работу в зоне спецоперации в апреле 2023 года
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Дрон-камикадзе самолетного типа «Привет-82», предназначенный для применения добровольческими объединениями, приступит к работе к зоне проведения специальной военной операции в апреле 2023 года, сообщили в конструкторском бюро (КБ) «Око».
Волонтерское КБ, учрежденное энтузиастами, специализируется на создании сверхдешевых многофункциональных беспилотных летательных аппаратов. В организации сообщили, что к настоящему времени создано 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82». КБ, по словам представителя, собирает заявки и готовит к отгрузке несколько партий, приобретенных для тестирования в зоне СВО, передает ТАСС.
Приблизительная стоимость одного дрона «Привет-82» составляет 110 тыс. рублей.
В бюро уточнили, что «Око» – это молодое конструкторское бюро, у него нет лицензии и в гособоронзаказе оно не участвует. Представитель организации сообщил, что как гражданское конструкторское бюро «Око» не может создавать вооружения, поэтому КБ делает носитель, а боевую часть устанавливают конкретные боевые подразделения.
«Привет-82» может применяться в контрбатарейной борьбе. Дальность полета дрона – до 30 км, скорость полета – до 140 км/ч. Полезная нагрузка – до 5,5 кг. Дрон, как отметили в КБ «Око», может использоваться при штурме укрепрайонов, а также есть «большой запрос на использование дрона в качестве охотника на бронетехнику», но перед этим необходимо провести ряд испытаний.
Беспилотные летательные аппараты активно применяются в ходе спецоперации на Украине. Так, в середине марта вооруженные силы Украины в 14.45 сбросили боеприпас с беспилотника на Старомихайловку.
Российские войска отразили атаки ВСУ под Харьковом и на запорожском направлении
Офицеры пресс-центров ВС России Половодов и Гордеев сообщили об отражении украинских атак на нескольких направлениях
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Российские войска отбили попытку атаки вооруженных сил Украины в Харьковской области, сообщил офицер пресс-центра российской группировки «Запад» Евгений Половодов. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что отражена атака ВСУ на запорожском направлении.
Половодов сообщил, что военные 14-й украинской отдельной механизированной бригады предприняли попытку атаки в районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка. Российские мотострелковые подразделения при поддержке артиллерии заставили противника вернуться на позиции, передает ТАСС.
Кроме того, он сообщил, что на купянском направлении «сорваны переброска резервов и две ротации подразделений вооруженных сил Украины», а у Стельмаховки российский танк уничтожил две украинские БМП. Артиллеристы уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы, в которые входили бойцы 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 92-й отдельной механизированной бригады. В районе Петропавловки российская артиллерия уничтожила украинские гаубицу Д-20, САУ «Акация» и Krab.
Гордеев сообщил, что на запорожском направлении ВСУ повторно атаковали со стороны населенного пункта Новоданиловка. Атаку предприняла 65-я механизированная бригада ВСУ при поддержке бронетехники. Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП, а расчеты минометов – «живую силу противника». Кроме того, у населенных пунктов Доброволье и Преображенка уничтожены две украинские гаубицы.
На южнодонецком направлении ВСУ пытались контратаковать, но потеряли бронеавтомобиль и «до взвода националистов в районе населенного пункта Новомихайловка». Расчет ЗРК «Оса-АКМ» морпехов Тихоокеанского флота сбил украинский БПЛА «Лелека».
Кроме того, Минобороны России сообщило, что два танка Т-80, экипажи которых состоят из мобилизованных военнослужащих, успешно уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ, передает РИА «Новости».
Также сообщается, что российский дрон-камикадзе «Ланцет» сверхточным ударом уничтожил украинскую РСЗО на авдеевском направлении.
Накануне официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 330 украинских военных.
Российские военные в боях за Артемовск использовали модернизированные танки Т-80
Российские штурмовые подразделения активно используют танки Т-80 БВМ в боях за Артемовск (украинское название – Бахмут).
Боец группы «Вагнера» рассказал РИА «Новости», что танк Т-80 БВМ «замечательный, подвижный, маневренный». «Защищает нас», – сказал он. «Броня, скорость, в конвейере 28 снарядов», – добавил боец.
Военнослужащий отметил, что танк оснащен всепогодным тепловизионным прицелом, способен работать в различных погодных условиях. В день бойцы данного экипажа выпускают по противнику порядка 60-80 снарядов в день, рекорд – 128 снарядов, рассказал он.
Каждый выезд очень насыщенный и разнообразный, добавил он. «[Украинские националисты] то «Градами» обстреливают, то ствольной артиллерией, то минометами», – отметил военный.
Соловьев показал видео с пробитым американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Соловьев показал видео с пробитым насквозь американским бронеавтомобилем в зоне СВО
Телеведущий Владимир Соловьев опубликовал видео с пробитым насквозь российскими военными американским бронеавтомобилем Humvee.
Соловьев в комментарии к видео в своем Telegram-канале пишет, что «хваленный американский бронеавтомобиль Humvee пробило насквозь». Выдвинуты предположения, что в бронетехнику попал осколок от артиллерийского снаряда, или автомобиль могли пробить выстрелом из стрелкового оружия.
Ранее в сети появилось видео передвижения колонны современной бронетехники НАТО.
Между тем, Минобороны показало кадры работы бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ» в зоне СВО.
МИД назвал условия для урегулирования ситуации вокруг Украины
МИД: Отмена всех антироссийских санкций и исков необходима для урегулирования ситуации вокруг Украины
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Неотъемлемой частью урегулирования украинского кризиса должна стать отмена всех санкций и исков против России, прекращение поставок оружия и наемников, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
В комментарии Захаровой на сайте МИД отмечается, что для достижения мира на Украине необходимо прекратить поставки вооружений и наемников, завершить боевые действия, вернуть внеблоковый статус, а также признать на международном уровне новые территориальные реалии.
Кроме того, должны быть осуществлены демилитаризация и денацификация Украины, закреплен ее безъядерный статус и даны арантии соблюдения прав русскоязычного населения и нацменьшинств, подчеркнула Захарова.
«Неотъемлемой частью должна стать отмена всех незаконных санкций и исков против России в международных судебных инстанциях», – отметила дипломат.
Представитель МИД подчеркнула, что Россия открыта к серьезным предложениям Запада и Киева по политико-дипломатическому урегулированию, но язык ультиматумов считает неприемлемым.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с главой МИД КНР Цинь Ганом подчеркнул «важность «формулы мира» Зеленского для прекращения агрессии и восстановления справедливого мира на Украине».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не видит желания со стороны Украины начинать серьезный разговор.
Шольц приветствовал решение МУС об «ордере на арест» Путина
Канцлер Германии Шольц: Никто не может быть выше закона
Никто не может быть выше закона, и это становится очевидным прямо сейчас, заявил канцлер Германии Олаф Шольц о выдаче ордера на арест Путина.
Шольц, комментируя решение о выдаче «ордера на арест Путина», отметил, что МУС является «подходящим институтом для расследования военных преступлений». Канцлер отметил, что никто не может быть выше закона, передает РИА «Новости».
Прокурор МУС Карим Хан выразил сожаление в связи с выдачей ордера на арест Путина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не признает юрисдикцию МУС, поэтому любые решения подобного рода являются для Москвы с точки зрения права ничтожными.
Газета ВЗГЛЯД писала, что выдача МУС «ордера на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине поставила крест на идее международного правосудия.
Изменены правила прекращения гражданства Украины
Путин подписал закон о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ
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Президент Владимир Путин подписал закон, который прекращает украинское гражданство россиян со дня подачи соответствующего заявления в МВД России.
Соответствующий документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
По закону, россияне, имеющие гражданство Украины и пожелавшие из него выйти будут автоматически лишены гражданства Украины со дня подачи заявления в МВД РФ. Подать такое заявление можно будет в том числе и в электронном виде на портале «Госуслуги».
При этом от россиянина со дня подачи заявления требуется воздержаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины. В случае нарушения заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины будет считаться недействительным, а сам заявитель – гражданином Украины.
Возможность повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины возникает только через десять лет.
Заявление за ребенка младше 14 лет смогут подавать родители или опекуны.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.