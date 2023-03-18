Муфтии предрекли «ад в этом мире» сжигавшим Коран украинским военным

Муфтии России предрекли ад и страшное наказание глумившимся над Кораном украинским военным

Глумившимся над Кораном украинским военнослужащим «уготован ад», их ждет страшное и неизбежное наказание, заявили руководители мусульманских организаций.

Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев отметил, что «шайтаны натравливают людей друг на друга, сеют откровенный раздор между мусульманами и христианами, им уготован ад и в этом мире, и на том свете, передает РИА «Новости».

Бердиев заявил, что у тех, кто глумился над священной для мусульман книгой, нет ни национальности, ни вероисповедания, их обязательно найдут.

Руководитель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) Альбир Крганов сообщил, что такие негативные факты берутся на примере Запада. Он считает, что военнослужащий ВСУ, который сжег Коран, бросает вызов не только мусульманам, но и христианам, иудеям, буддистам.

В свою очередь лидер крымскотатарской организации «Къырым бирлиги» («Единство Крыма») и Общественного совета крымскотатарского народа Сейтумер Ниметуллаев заявил, что глумившегося над священной книгой «ждет неизбежное и страшное наказание», он будет проклят Всевышним.

В то же время замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает глумление украинских военнослужащих над Кораном неприемлемым, этот поступок, по его словам, говорит о моральной деградации и утрате ими человеческого достоинства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.

До этого Кадыров отреагировал на видео с сожжением украинскими военными Корана, он сообщил, что молится, чтобы кара была доведена до участников видео «через наших воинов».