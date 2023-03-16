Госдума разрешила засчитывать в страховой стаж службу в добровольческих формированиях

В Госдуме призвали предоставить добровольцам максимально полную соцзащиту

Госдума приняла в четверг поправки по включению в страховой стаж периода нахождения в добровольческом формировании, которое содействует выполнению задач Вооруженных сил России. Они были внесены к законопроекту о страховых выплатах семьям погибших из-за несчастного случая на производстве депутатами Госдумы Михаилом Тарасенко и Татьяной Дьяконовой.

Как отметила Дьяконова («Единая Россия»), предлагается засчитывать в страховой стаж период пребывания в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач ВС РФ, в военное время, во время мобилизации, действия военного положения, при возникновении вооруженных конфликтов, проведении контртеррористических операций или использовании Вооруженных сил за пределами России, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Спасибо коллегам за единодушие при голосовании этих поправок и за оперативность их принятия, – отметила Дьяконова. – Важно, чтобы граждане, которые пошли защищать интересы страны по зову сердца, имели максимально полную социальную защиту, как и профессиональные военные. Напомню, в конце прошлого года мы приняли закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим с соответствующими льготами. Сегодняшние поправки дополняют его».

Дьяконова отметила, что порядок расчета страхового стажа будет распространен на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Сейчас в страховой стаж засчитываются только периоды прохождения военной службы, а также иной службы, предусмотренной законом РФ от 12 февраля 1993 года № 4468-I.

Также согласно принятому законопроекту страховая выплата семьям погибших будет увеличена до 2 млн рублей, передает ТАСС.

Как отмечается в пояснительной записке, в настоящее время в случае смерти застрахованного лица размер единовременной страховой выплаты на семью составляет 1 млн рублей. «Несмотря на инфляционные процессы в РФ, указанный размер единовременной страховой выплаты остается неизменным с 2014 года», – говорится в сопроводительных материалах.

Сейчас некоторые отраслевые законы, в частности Воздушный кодекс РФ и Кодекс торгового мореплавания, уже предусматривают единовременную страховую выплату в размере 2 млн рублей в случае смерти потерпевшего. Правительственные поправки вносятся в федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». С принятием закона страховые выплаты увеличатся до 2 млн рублей независимо от рода деятельности работника.