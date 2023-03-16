Путин предложил ввести отчетность для бизнеса по соцпроектам

Путин предложил ввести отчетность по соцпроектам, реализуемым бизнесом

В России предложено ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будет идти речь об их социальных проектах, заявил президент России Владимир Путин.

«Предлагаю подумать о ежегодной публикации нефинансовой отчетности для крупных предприятий. В ней будет рассказываться о том, что та или иная компания сделала для общества, для конкретного поселка, города, региона, для своей страны», – передает ТАСС слова Путина.

Президент добавил, что ответственный бизнес не отделяет себя от населенного пункта и региона, а вкладывается в систему образования, здравоохранение и другие важные сферы.

«Ответственный бизнес не отделяет себя от населенного пункта, региона, а активно участвует в их развитии, вместе с государством вкладывается в школы, университеты, систему образования, здравоохранение, во все сферы, которые важны, чувствительны для граждан, поддерживает социальные программы», – сказал президент.

По словам Путина, ответственный российский предприниматель является «настоящим гражданином России», который понимает и действует в ее интересах.