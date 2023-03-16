Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали из-за репоста в соцсети

Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана из-за репоста в соцсети

Обвиняемый в дискредитации Российской армии бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан иноагентом в России) задержан из-за поста якобы на его странице в соцсети «ВКонтакте», сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

Ройзмана (признан иноагентом в России) должны доставить в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении, его обвиняют в том, что он когда-то сделал репост экстремистской символики в соцсети «ВКонтакте», передает ТАСС.

По словам адвоката, у бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана (признан иноагентом) никогда не было личной, персональной страницы «ВКонтакте», он никогда не пользовался этой социальной сетью. Юрист заявил, что перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой экс-мэр Екатеринбурга отношения не имеет и «знать не знает, кто это сделал», передает Ura.ru.

Имаджапов добавил, что его подопечному грозит арест до 15 суток, если «необоснованное обвинение» не будет снято.

Ранее следствие завершило расследование уголовного дела в отношении экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации ВС России, рассмотрение по существу может начаться к концу месяца.

Напомним, в 2022 году суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию Вооруженных сил России в социальных сетях на 150 тыс. рублей. В августе он вновь был задержан по этой статье, но вину не признал. Суд запретил Ройзману выходить из дома и пользоваться интернетом.