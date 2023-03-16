России и Украине предсказали серьезные события не в пользу Киева

Полянский: Россия и Украина стоят на пороге серьезных военных событий не в пользу Киева

Россия и Украина в данный момент стоят на пороге серьезных военных событий, которые складываются не в пользу Киева, выразил мнение первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, в районе Артемовска в ДНР сейчас боевики находятся «в очень плачевной ситуации», неся большие потери, передает РИА «Новости».

Полянский отмечает, что вскоре развернутся весомые военные события, однако сложатся они не в пользу Киева. Кроме того, даже погодные условия также не благоволят украинской армии.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.

Немецкие СМИ сообщали, что система укреплений в Артемовске, которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.