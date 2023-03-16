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ВСУ передали партию комплексов NLAW для боев под Артемовском
Марочко: ВСУ передали партию комплексов NLAW для боев под Артемовском
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Дислоцированные в районе Артемовска боевики ВСУ получили противотанковые ракетные комплексы NLAW, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, гранатометы NLAW выдаются без инструктажа личного состава, а инструкция написана на английском языке, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что бойцы «группы Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику. Корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске, которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
Стало известно о наступлении ВС России под Донецком
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Российские военнослужащие начали мощное наступление близ Донецка, вследствие чего в районе Авдеевки ВСУ оказались под угрозой попадания в котел, сообщают корреспонденты.
В Telegram-канале «Военкоры русской весны» отмечается, что ситуация в Авдеевке ухудшилась для ВСУ в связи с активным наступлением российской армии под Донецком. В данный момент ВС России усиливают давление на ВСУ севернее линии Опытное – Водяное в обход населенного пункта.
В сообщении военкоров также указано, что украинские военные аналитики признают проблемы ВСУ, сообщая, что российские военные зашли и закрепились в Красногоровке и южнее в сторону Каменки.
«Продолжаются атаки на Северное. В Марьинке также продолжаются бои», – отмечается в сообщении.
Ранее российский военный корреспондент Андрей Коц заявил, что для того, чтобы взять Авдеевку в кольцо, российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно.
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Немецкая пресса объявила о падении «последней надежды» ВСУ в Артемовске
Bild назвала занятую российскими войсками систему укреплений в Артемовске «последней надеждой» ВСУ в городе
Система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе, пишут немецкие СМИ.
Корреспондент Bild Юлиан Репке в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отметил, что теперь «россияне могут двигаться вперед улица за улицей». Он заявил, что в Артемовске пал «очередной украинский рубеж обороны» и войска России «вошли в северный промышленный квартал», передает РИА «Новости».
Напомним, российские военные вошли на завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
WSJ: ВСУ отрезаны российскими войсками и несут большие потери в Артемовске
Украинские войска несут большие потери в Артемовске (украинское название – Бахмут) из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами, сообщает газета The Wall Street Journal.
Издание сообщает, что для ВСУ недоступны главные дороги для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, так как они находятся под контролем российских войск. Указывается, что по грунтовым дорогам обычные машины пройти не могут, такая возможность есть только у гусеничного транспорта, передает RT в своем Telegram-канале.
Напомним, на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска сложилась тяжелая ситуация, заявил командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
Минобороны: Американский беспилотник упал в море из-за резкого маневрирования
Минобороны РФ объяснило причину крушения американского беспилотника MQ-9 над Черным морем
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ВКС России зафиксировали полет американского беспилотника в направлении границы России, после чего в воздух были подняты истребители, он летел с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации, заявили в Минобороны.
Согласно данным Минобороны, утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении государственной границы Российской Федерации, говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были подняты в воздух для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее США заявили о падении беспилотника MQ-9 в Черное море после инцидента с российским Су-27. Европейское командование ВС США заявило, что российский истребитель якобы сбросил топливо на дрон, отчего тот упал в море.
В ДНР рассказали об отступлении разрозненных частей ВСУ из Артемовска
Советник врио главы ДНР Гагин: Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска
Разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, из Артемовска проселочными дорогами или полями, через лесопосадки пытаются отступить разрозненные части ВСУ, их техника просто «ложится на пузо» из-за распутицы, они идут пешком и несут серьезные потери, передает РИА «Новости».
Ранее корреспондент Bild Юлиан Репке сообщил, что система укреплений в Артемовске (Бахмуте), которые перешли под контроль российских войск, была «последней надеждой» вооруженных сил Украины на создание прочной линии обороны в городе.
В ДНР рассказали о возможности создания котла в Авдеевке
Депутат ДНР Бердичевский: Говорить о формировании котла в Авдеевке пока рано
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Российским войскам удалось перейти в наступление в районе Авдеевки. Но для того, чтобы загнать противника в котел, необходимо освободить близлежащие населенные пункты, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно об успешном наступлении российских военных под Донецком.
«Наши войска действительно перешли в наступление в районе Авдеевки. Сейчас активно работает артиллерия, идет постепенное разрушение укрепрайонов, которые строились ВСУ на протяжении последних девяти лет», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Вместе с тем говорить о формировании полноценного котла пока рано. Для начала нам необходимо взять под контроль Красногоровку и Первомайское. И тогда уже противник будет окружен. На данный момент в районе Авдеевки находятся две механизированные бригады ВСУ», – уточняет собеседник.
«В общей сложности речь идет о пяти тысячах единиц живой силы противника. Более того, пока котел не замкнулся, ВСУ продолжают проводить ротацию кадров, подвозить технику и боеприпасы. Так что нам придется в ближайшее время перерезать пути поставок», – рассуждает донецкий депутат.
«У нас там находятся девятый полк ДНР и еще несколько подразделений. Так что есть все основания надеяться, что в течение месяца состоится полномасштабное наступление. Также нам на руку то, что земля в этих районах уже подсохла и распутицы нет», – заключил Бердичевский.
В понедельник военкоры сообщили о наступлении российской армии в районе Донецка, из-за чего в Авдеевке солдаты ВСУ рискуют оказаться в котле, отмечается в Telegram-канале «Военкоры русской весны». Происходит усиление штурмовых операций России севернее линии Опытное – Водяное, тяжелые бои продолжаются в Каменке и Марьинке. Кроме того, армия России атакует Северное, также пытается прорвать оборону ВСУ у Первомайского.
Нынешняя ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее в Артемовске, где у ВСУ тоже под контролем только одна дорога, пишет «Военное обозрение». Украинские военные подозревают, что российские войска делают это сознательно, чтобы, пристрелявшись по этой единственной дороге, уничтожить как можно большее число сил и средств при попытке украинских войск деблокировать другие направления и сами гарнизоны в этих городах, уточняет издание.
Донецкий депутат Владислав Бердичевский ранее сообщал, что взять Авдеевку будет непросто, так как там располагаются многоуровневые связанные между собой сетью разветвленных ходов подвалы. О том, что ВС России необходимо взять Авдеевку в кольцо, заявлял и военный корреспондент Андрей Коц. Для этого российским военным необходимо освободить Марьинку, однако этот город сильно укреплен, а активно уничтожать строения с неба невозможно. Бои у Авдеевки облегчают судьбу Донецка, также подтвердил советник и. о. главы ДНР Ян Гагин.
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Российские военные заняли завод в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
Российские военные заняли завод «Востокмаш» в Артемовске, где Зеленский награждал боевиков ВСУ
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Российские военные взяли под контроль завод «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске, где в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский награждал отличившихся украинских боевиков.
В Telegram-канале «Оркестр Вагнера | Wagner» сообщается, что российские военные подошли к заводу «Востокмаш» на севере промзоны Завода цветных металлов в Артемовске.
Одно из помещений предприятия внутри Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) полностью перешло под их контроль, украинские боевики вынуждены были покинуть территорию, передает РИА «Новости».
АЗОМ был построен в 1954 году, он занимает обширную территорию в центре Артемовска. Сконструирован с огромной сетью подземных коммуникаций, которая уходит под землю на десятки этажей. АЗОМ спроектирован с учетом возможного ядерного конфликта.
Ранее сообщалось, что оборона ВСУ в направлении Часова Яра под Артемовском вскоре рухнет.
Западные СМИ писали, что из-за потерь опытных бойцов качество вооруженных сил Украины снизилось, украинские чиновники сомневаются в способности ВСУ начать так называемое весеннее контрнаступление.
Российские штурмовые отряды подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские силы подходят в Артемовске к ж/д путям снабжения ВСУ
Российские штурмовые отряды приближаются к железной дороге, по которой Киев снабжает ВСУ в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщил боец группы, выполняющий ряд задач на данном направлении.
По его словам, силы ЧВК «Вагнер» продвигаются северо-западнее Артемовска, перерезая пути снабжения и подвоза резервов украинских войск, передает РИА «Новости».
«Это западная сторона Бахмута, впереди всем знакомый населенный пункт Часов Яр, соответственно, в трех километрах железная дорога», – рассказал он.
Ранее СМИ сообщали, что украинские войска несут большие потери в Артемовске из-за того, что оказались отрезаны российскими бойцами.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обстановка в Артемовске очень тяжелая, ВСУ перебрасывают в город новые резервы.
В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Рогов: В Запорожской области отбили атаку украинских войск
Отбита атака украинских войск в Пологовском районе Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Часть боевиков была уничтожена, другая вернулась на исходные позиции, написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, отряд ВСУ при поддержке бронетехники проводил разведку боем. Рогов уточнил, что атака противника была отражена бойцами 219-го мотострелкового полка 42-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Ранее сообщалось, что истребители ВКС России сбили украинской вертолет Ми-8 в Запорожской области.
Херш не исключил вмешательства США в боевые действия на Украине
Херш не исключил участия США в боевых действиях на Украине в случае близкого поражения Киева
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США не исключают прямого участия в боевых действиях на Украине, если Киев окажется близок к поражению в конфликте с Россией, заявил лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Мне говорят, игра будет такая – «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир», – заявил Херш, не называя конкретные источники своей информации. Он сказал: «Это мы воюем с россиянами».
Херш напомнил о разгроме нацистов под Сталинградом и выразил сомнения в том, что стоит «ввязываться в драку» с Россией. «Мне кажется, мы не готовы. Но я не знаю», – заявил он. Херш полагает, что США «обманывают сами себя» относительно украинских событий и результатов конфликта. Он подчеркнул, что российская сторона проводит специальную военную операцию на Украине, не используя «главные силы», передает РИА «Новости».
Говоря об имеющихся, по словам Херша, у Вашингтона замыслах прямого столкновения с Россией, журналист отметил формирования американских 82-й и 101-й воздушно-десантных дивизий, которые направлены в Европу. Он заявил, что речь идет «о бригадах не о батальонах».
Напомним, Вашингтон неоднократно заявлял, что не будет отправлять американских военных на Украину даже в случае затягивания конфликта.
Рогов: Киев начал переброску боевой авиации на Запорожское направление
Украинские власти начали переброску на Запорожское направление боевой авиации, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, киевский режим начал переброску советских самолетов и вертолетов, неофициально переданных Украине странами бывшего Варшавского договора, а также вывезенных в свое время американцами из Афганистана, на Запорожское направление, передает РИА «Новости».
Ранее Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии.
The Washington Post: ВСУ страдают от пессимизма и непрофессионализма
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Надежды на контрнаступление ВСУ разбиваются о «снарядный голод» и нехватку профессиональных кадров, пишет газета The Washington Post. Колоссальные потери вынуждают Киев бросать в пекло сражений неподготовленных новобранцев. Заявления руководства Украины об успехах в конфликте с Россией все больше расходятся с пессимистическими настроениями солдат на фронте.
Качество личного состава вооруженных сил Украины заметно снизилось в результате годичных потерь, пишет издание The Washington Post. Отмечается, что офис Зеленского пытается держать в тайне точные данные об убитых или раненых солдатах ВСУ. Однако работы по привлечению новых военнослужащих активно ведутся по всей территории страны.
«Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, познавший полгода сражений и только приехавший с полигона – совершенно разные люди. К сожалению, опытных бойцов становится все меньше и меньше», – цитирует газета командира батальона 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным «Купол».
Он отмечает, что его батальон изменился до неузнаваемости. Из 500 солдат около 100 были убиты в бою, а 400 – ранены. «Текучка» в подразделении фактически достигла 100%. «Купол» рассказывает, что руководство ВСУ не дает ему времени на подготовку прибывших новобранцев, из-за чего их приходится направлять в сражения без тренировок.
«Они ни разу не бросали гранату, боятся звука выстрелов, бегут с поля боя», – акцентирует полковник. Он также отметил, что войска ощущают острую нехватку боеприпасов. В частности, практически полностью отсутствуют снаряды для американского гранатомета Мk19. Наблюдается истощение артиллерийских запасов и, несмотря на многие заявления политиков, США не в состоянии решить сложившуюся проблему дефицита.
Схожие проблемы описывает и украинский рядовой Дмитрий. По его словам, большинство сослуживцев являются «несчастными новобранцами», которые боятся «выходить из окопов». Он рассказывает, что
панические атаки во время обстрелов превращаются в «эпидемию», охватывающую целые батальоны ВСУ.
Дмитрий подчеркивает, что побеги с позиций – достаточно частое явление в рядах ВСУ. Многие умирают в первые дни после приезда на фронт. По подсчетам Берлина, ВСУ уже потеряли около 120 тыс. человек. Таким образом, уже в ближайшее время численное и техническое превосходство России может стать фатальным для ВСУ.
Пессимизм все больше распространяется как на фронте, так и в правительственных кабинетах. Падение морального духа, а также нехватка личного состава приводят к тому, что офис Зеленского не может реализовать обещанное Западу контрнаступление. Меняется и восприятие помощи со стороны Вашингтона. Так, анонимный украинский чиновник признался, что поставки танков со стороны НАТО являются «чисто символическими».
Другой политик, также отказавшийся называть свое имя, признался, что все меньше людей из руководства верят в успех возможного наступления. Отмечается критическая нехватка техники и людей, а также общая трудность в защите удерживаемых позиций ВСУ. Издание пишет, что существенные прорывы неминуемо приведут к многотысячным жертвам, чего Украина на второй год боевых действий уже не может себе позволить.
При этом официальный Киев не перестает подогревать Запад оптимистическим взглядом на ситуацию. Так, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов громко заявлял о том, что украинцы скоро смогут вернуться на пляжи Крыма, а чиновники неоднократно говорили про «победный 2023 год».
Однако реальность не собирается подстраиваться под слова украинского руководства. Сообщается, что многие младшие офицеры, проходившие подготовку в США и странах НАТО последние девять лет, были убиты в ходе военных действий. Обучение новых кадров идет крайне медленно.
Так, Штаты лишь в январе текущего года начали готовить командиров ВСУ по программам общевойсковых боевых действий. Лишь один батальон численностью 650 человек прошел квалификационные курсы в Германии. Конечно, Великобритания и ЕС заявляют о готовности принять 20 тыс. и 30 тыс. новобранцев соответственно. Однако даже с учетом этих цифр, войскам Украины не сравниться в показателях с наступающими войсками ВС России, делает вывод The Washington Post.
Ранее стало известно, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. По версии газеты, это может привести к критическому истощению запасов уже к лету или осени этого года.
В связи с этим вооруженным силам Украины рекомендуют использовать снаряды экономнее. С соответствующим заявлением выступал министр обороны Британии Бен Уоллес.
«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом... Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», – тогда заявил он.
Вашингтон также сообщал о намерении обучать ВСУ использовать артиллерийские боеприпасы с меньшей интенсивностью, отмечала газета Politico. Американский министр обороны Ллойд Остин говорил, что для этого украинским военным надо лучше освоить маневрирование.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как конфликт на Украине заставил страны НАТО почувствовать последствия «снарядного голода» на себе.
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Над военчастью ВКС в Новой Москве заметили три неизвестных БПЛА
Mash: Беспилотники в Новой Москве наблюдали за военчастью ВКС
В небе над воинской частью Воздушно-космических войск в Новой Москве три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) с бело-красными сигнальными огнями, предварительно, вели непрерывное наблюдение за частью.
По информации Telegram-канала Mash, неизвестные беспилотники запускали из лесополосы, которая находится рядом с частью ВКС в Новой Москве, они находились на высоте около 200 метров, но у военной части снизились, покружились и улетели обратно.
Беспилотники заметили военнослужащий на КПП и патрульные полицейские, которые сообщили о дронах командованию, после обследования леса следов операторов не нашли.
Отмечается, что беспилотники были больших размеров с бело-красными сигнальными огнями, один из них летел в сторону АЗС «Татнефть» возле поселения Краснопахорское.
Ранее российские военнослужащие ликвидировали украинский БПЛА самолетного типа близ поселка Навля в Брянской области.
Российские силы заняли село Зализнянское к северу от Артемовска
Бойцы «Группы Вагнера» установили контроль над населенным пунктом Зализнянское под Артемовском, сообщил основатель организации Евгений Пригожин.
Как приводит слова бизнесмена его пресс-служба, штурмовые отряды расширяют окружение Артемовска, передает РИА «Новости».
Зализнянское находится к северу от Артемовска, недалеко от автотрассы на Славянск на подконтрольной Киеву территории ДНР.
Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что разрозненные украинские части пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам и полям пешком, бросая застрявшую технику.
Экс-посол ЛНР Мирошник: ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана
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Минирование берега Северского Донца необходимо ВСУ для того, чтобы осложнить продвижение российских войск на этом направлении. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее ВСУ приступили к минированию берега реки Северный Донец.
«Тот факт, что ВСУ вновь начали активно минировать берег Северского Донца, говорит, что они готовятся к отступлению в сторону Северска и Красного Лимана. Противник делает все возможное, чтобы усложнить логистику и дальнейшее продвижение наших войск. Но нам не впервой сталкиваться с заградительными сооружениями противника», – рассказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В ЛНР в настоящий момент имеются две «горячие точки». Это Кременское и Сватовское направления. Сейчас повестку военных действий диктует именно Россия. Мы медленно и скрупулезно продвигаемся по местным лесам. Противник оставил множество преград – где-то возвел фортификационные сооружения, где-то располагаются засады», – акцентирует эксперт.
«Фактически мы имеем дело с полупартизанскими столкновениями. Быстро пройти не получится. Однако «артемовская воронка» приводит к тому, что ВСУ перебрасывают часть сил со стороны Северска и Красного Лимана. Это ослабляет противника и дает нам преимущество. Идет выравнивание второй линии обороны. Задача России – создать форпост на территории Артемовска, а затем выйти к другим городам», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что украинские военные формирования приступили к минированию берега вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, ВСУ используют как штатные противопехотные и противотанковые модели, так и самодельные взрывные устройства. Уточняется, что минирование идет на ширину до десяти метров с шагом минирования около трех метров.
Напомним, украинское командование отправило под Кременную около сотни неподготовленных, недавно мобилизованных военных. При этом новобранцев заверяли, что они отправляются для обучения на полигоне.
Ранее в город Константиновка (ДНР), подконтрольный ВСУ, прибыл крупный груз с амуницией для солдат ВСУ. По словам Марочко, десять еврофур объемом 96 кубометров носили польские знаки. Машины разгружали частично на склад, частично – в военные автомобили, которые отправились в направлении города Часов Яр.
В состав груза вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, дроны, обмундирование, средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья, уточнил он, отметив, что состав груза известен лишь частично.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
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