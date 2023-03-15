Общество «Знание» подготовило марафон «Крым: из прошлого в настоящее»

Общество «Знание» проведет марафон «Крым: из прошлого в настоящее»

18 марта в девятый раз торжественно отметят День воссоединения Крыма с Россией, в честь праздника Российское общество «Знание» проведет просветительский марафон «Крым: из прошлого в настоящее», посвященный историческим событиям с 1783 по 2023 год.

Марафон начнется одновременно сразу на двух площадках: в региональной студии Российского общества «Знание» в Москве и в Международном детском центре «Артек», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Символично, что второй площадкой марафона, помимо Москвы, станет МДЦ «Артек» – центр-символ советского и российского просвещения и воспитания талантливой молодежи. Для этого на площадке лагеря будет застроена мультимедийная студия Российского общества «Знание». К марафону присоединятся юные артековцы – участники первой весенней смены 2023 года «Весна. Вдохновение. Творчество» из 89 регионов страны.

На марафоне «Крым: из прошлого в настоящее» выступят выдающиеся историки, деятели науки, искусства и просвещения, а также представители органов государственной власти. Среди них: генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко, депутат Госдумы Елена Цунаева, профессор кафедры государственной политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Вардан Багдасарян, председатель Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков и другие.

Зрители марафона обсудят с приглашенными гостями сложные исторические периоды взаимоотношений между Крымом и Россией сквозь века, а также обратятся к вопросам современного опережающего развития полуострова. Также участники порассуждают о том, как меняется жизнь Крыма после воссоединения с Россией благодаря достижениям в области образования, экономики и туризма, и о том, как эти преобразования воспринимаются молодежью.