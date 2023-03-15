Минпросвещения одобрило идею «Новых людей» по расширению программы «Я в деле» на колледжи и техникумы

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев обсудил с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым перспективы развития образовательной программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Принять участие в программе теперь смогут учащиеся коллежей и техникумов. Минпросвещения эту идею одобрило, определены 15 пилотных регионов.

Планируется начать с Брянской, Тюменской, Липецкой, Омской, Калининградской, Саратовкой, Ростовской, Белгородской, Архангельской, Калужской, Вологодской областей, а также Краснодарского и Красноярского краев, Республики Карелия и ХМАО, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В прошлом году мы обучили основам предпринимательства 85 тысяч участников. Это студенты вузов, а также школьники. Теперь при поддержке министерства просвещения мы откроем трехмесячный образовательный курс для учащихся колледжей и техникумов. Но главное здесь, конечно, не цифры, а люди – наши дети, – сказал лидер «Новых людей».

«Мы стараемся, чтобы обучение было интересным для молодых людей разных возрастов, проводим предпринимательские турниры, помогаем развивать их проекты. Человек, который строит свое дело, уверенно стоит на ногах и знает, что всегда сможет заработать своим делом. Он по-другому смотрит на мир», – отметил он.

Кравцов поблагодарил лидера «Новых людей» за конструктивное взаимодействие по развитию столь важного направления. Он отметил, что уже есть позитивные отклики от школьников: их стало больше интересовать открытие собственного дела, развитие предпринимательства в своем городе и поселке.

Проект «Я в деле» открывает новые перспективы для молодых людей, это актуальное и востребованное направление. Минпросвещения поддерживает планы по расширению этого проекта на студентов колледжей и техникумов», – подчеркнул Кравцов.

Напомним, что партия «Новые люди» инициировала программу «Я в деле» в январе 2022 года. Студентов обучают основам ведения бизнеса и помогают открыть собственное дело. За первый год в образовательном проекте приняли участие больше 85 тыс. студентов и школьников из 62 регионов России. Полный курс закончили 9 тыс. ребят, которые запустили полторы тысячи собственных стартапов. Многие из них уже выросли в настоящий бизнес и успешно работают.

Месяц назад в ходе встречи с главой государства Нечаев рассказал Владимиру Путину о промежуточных итогах программы «Я в деле». Президент одобрил предложение Нечаева о расширении проекта еще на 10 регионов России, включая Донецкую и Луганскую народные республики. По мнению лидера Новых людей, программа олицетворяет новое явление «деятельного патриотизма» среди молодежи.

«Молодые люди знают, что возможности для самореализации в России есть. И мы должны помочь им этого достичь – сделать первый шаг, состояться и быть успешными в своей стране. Здесь они точно нужны больше, чем где-либо еще», – уверен лидер «Новых людей».

В 2023 году партия «Новые люди» планирует охватить программой «Я в деле» еще 330 тыс. человек, в том числе 180 тыс. школьников. К концу 2026 года программа «Я в деле» охватит уже 2,5 млн человек по всей стране.