Госдума одобрила законопроект о дисциплинарном аресте военных в период мобилизации

Госдума приняла в I чтении проект о дисциплинарном аресте военных в период мобилизации

Госдума на заседании приняла в первом чтении законопроект о праве командиров воинской части в период мобилизации и военного положения назначать дисциплинарный арест без судебного решения.

Речь идет о прапорщиках, сержантах, солдатах, матросах, мобилизованных и служащих по контракту, передает ТАСС.

Теперь право назначать дисциплинарных арест получил начальник органа военной полиции. Норму могут применять также в период военного времени. Дисциплинарный арест будет назначаться на 10 суток «за один или несколько грубых дисциплинарных проступков».

Грубым поступком названо самовольное оставление воинской части, уклонение от исполнения обязанностей военной службы, повреждение имущества и нахождение в состоянии опьянения во время несения службы.

Также отмечается, что во время дисциплинарного ареста военнослужащему не будет выплачиваться ряд надбавок.