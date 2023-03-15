Российский посол в Лондоне заявил об озабоченности Москвы по поводу союза AUKUS

Посол России в Лондоне заявил о беспокойстве Москвы по поводу создания союза AUKUS

Россия выражает озабоченность в связи с созданием военно-политического союза AUKUS (Австралии, Великобритании и США), однако беспокойства больше у Китая, так как союз формируется вблизи его границ, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в эфире канала «Россия 24».

Он отметил, что новый военно-политический союз создается в дополнение к НАТО. Посол отметил, что настрой союза серьезный, передает РИА «Новости».

По словам Келина, подводные лодки, входящих в союз стран, вооружены крылатыми ракетами «Томагавк», которые «очень много что могут».

Посол отметил, что присутствующий здесь ядерный элемент – это дело МАГАТЭ, так как от агентства зависит то, как ядерная угроза будет контролироваться.

Ранее стало известно, что в рамках партнерства Австралии, Британии и США AUKUS планируется создать субмарину с ядерной силовой установкой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы поставок Австралии атомных подводных лодок вызывают много вопросов, связанных с проблемой ядерного нераспространения.