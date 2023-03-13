Мишустин: «Единая Россия» оказывает эффективную поддержку правительству

Поддержка «Единой России» помогает правительству действовать оперативно и уверенно, выполняя поручения главы государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Активная позиция депутатов «Единой России» позволяет принимать законы, которые необходимы для социально-экономического развития страны, и обеспечивает обратную связь с людьми в каждом субъекте, отметил он.

Это существенно повышает качество парламентского контроля за принятыми нормативными актами, дает возможность своевременно корректировать, регулировать действующее законодательство в интересах людей, подчеркнул Мишустин на встрече с представителями фракции «Единой России» в преддверии отчета кабмина в Госдуме.

Он отметил, что фракция партии выстроила работу с министерствами и ведомствами и показала ответственный подход к принятию ключевых решений, говорится в сообщении на партии на сайте ЕР.

«Именно так действовала фракция при подготовке трехлетнего федерального бюджета на текущий и два последующих года, что позволило предусмотреть в основном финансовом документе страны средства для выполнения социальных обязательств перед гражданами и укрепления технологического и экономического суверенитета страны, а также для обеспечения системного развития российских субъектов», – подчеркнул Мишустин.

Он поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в реализации поручений президента по увеличению средств на обновление инфраструктуры в регионах и общественного транспорта, а также за решения, которые позволили ускорить интеграцию новых регионов.

«Ряд инициатив, выдвинутых депутатами, помогли правительству в столь короткие сроки подготовить законопроекты, обеспечивающие пенсионные и социальные гарантии граждан, которые проживают в новых субъектах», – отметил Мишустин.

Ряд важных решений, по мнению премьера, фракция приняла для поддержки семей с детьми. Например, действует закон, который дает родителям возможность находиться в стационаре вместе с детьми-инвалидами бесплатно. Также был увеличен возраст для бесплатного проезда на пригородных поездах.

«Фракция выдвигает и поддерживает немало других инициатив, в том числе в сфере образования. Приняты федеральные законы, которые снижают так называемую бюрократическую нагрузку на учителей. Дополнительные гарантии получили и волонтеры. Новое регулирование устанавливает для них возможность страхования жизни или здоровья, а также выплату им компенсаций при необходимости», – напомнил Мишустин.

Он отметил также, что самое пристальное внимание «Единая Россия» уделяет мерам поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

«Им предоставлены льготы в различных сферах – в образовании, медицине, предпринимательстве, кредитовании, налогообложении», – напомнил премьер-министр.

В свою очередь руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев отметил, что «Единая Россия» в вопросе поддержки участников СВО старается идти навстречу решениям, которых ждут люди.

«Владимир Путин поручил нам создать условия для тех, кто находится в новых регионах, тех, кто сегодня выполняет святую миссию по защите нашего Отечества. На сегодняшний день мы приняли пакет законов. В частности, присвоили участникам спецоперации, включая гражданских лиц, статус участника боевых действий, о чем просили. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пеней за просрочки платежей по ЖКХ, взносы на капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест», – пояснил Васильев.

Также он подчеркнул, что «Единая Россия» вместе с кабмином взаимодействует при реализации народной программы партии.

«За относительно небольшой период 1,3 тыс. школ капитально отремонтированы, 3 тыс. ФАПов, амбулаторий. И мы планируем еще отремонтировать 3,8 тыс. ФАПов до конца 2025 года. У нас каждый депутат закреплен за каким-либо объектом. Это партийное решение, общее для всех, обязательное. Работая вместе с правительством и контролируя – с выездом на места ежемесячно, мы добиваемся повышения эффективности», – сказал Васильев.

На встрече поднимался ряд социально значимых вопросов. В частности, правительство поддержало предложение «Единой России» о сокращении требований при строительстве. Это позволит ускорить возведение в том числе социальных объектов.

Помимо этого, правительство примет меры, чтобы сохранить финансирование программы по обеспечению лекарствами больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. На эти цели требуется 10 млрд рублей. С 2024 года «Единая Россия» предложила предусмотреть финансирование на эти цели в бюджете.

При работе над бюджетом будет учтено еще одно предложение фракции «Единой России» – о выделении средств на программу оздоровления крупных рек: Дона, Камы, Волхова, Терека, Невы. Сейчас аналогичный проект действует по очистке Волги и Байкала.

Также «Единая Россия» подключится к реализации предложений правительства в сфере поддержки семьи. В частности, отдельное внимание будет уделено стратегии комплексной безопасности детей, которая разрабатывается при участии партии.

В заключение Мишустин отметил, что механизм взаимодействия с «Единой Россией» позволяет без проволочек принимать самые непростые решения.

«Особенно в таких направлениях, как социальная помощь, помощь тем, кто защищает Родину сегодня. Мы опираемся на вас и благодарим за системную работу», – подчеркнул он.