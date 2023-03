В Кремле отреагировали на вручение «Оскара» фильму про Навального

Песков: Вручение «Оскара» фильму о Навальном является элементом политизации

Вручение премии «Оскар» фильму «Навальный» (Navalny, 2022) в категории «Лучший документальный фильм», вероятно, является «элементом политизации», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что не видел фильм, поэтому не может судить о его качестве.

«Но смею предположить, что здесь есть определенный ... элемент политизации темы, Голливуд тоже не гнушается темой политизации своей работы», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

Песков добавил, что о кинематографических достоинствах картины говорить не может.

Напомним, минувшей ночью в Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств. Фильм о Навальном получил награду в категории «Лучший документальный фильм».

В номинации «Лучший фильм» победу одержала картина «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта.