Назван лучший фильм премии «Оскар»

Картина «Все везде и сразу» получила премию «Оскар» в главной категории «Лучший фильм»

Картина «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021) Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм» на 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Конкуренцию фильму Квана и Шайнерта составляли картины»Аватар: путь воды» (Avatar: The Way of Water, 2022) Джеймса Кэмерона, «Говорят женщины» (Women Talking, 2022) Сары Полли, «Фабельманы» (The Fabelmans, 2022) Стивена Спилберга, «На Западном фронте без перемен» (Im Westen nichts Neues, 2022) Эдварда Бергера, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телекомпании ABC.

На «Оскар» в главной категории также претендовали фильмы , «Элвис» (Elvis, 2022) База Лурмана, «Тар» (Tar, 2022) Тодда Филда, «Топ Ган: Мэверик» (Top Gun: Maverick, 2022) Джозефа Косински, «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin, 2022) Мартина Макдоны и «Треугольник печали» (Triangle of Sadness, 2022) Рубена Эстлунда.

95-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоялась в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Напомним, в сентябре президиум Национальной академии кинематографических искусств и наук России принял решение не выдвигать картину от России на соискание премии «Оскар».