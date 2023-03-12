Число пострадавших в массовом ДТП под Саратовом выросло до 15 человек

Минздрав: Число пострадавших в массовом ДТП на трассе под Саратовом выросло до 15 человек

Число пострадавших при столкновении более 20 автомобилей на федеральной трассе в Саратовской области увеличилось до 15 человек, у них в основном переломы, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, всего пострадали 15 человек, 14 из них госпитализированы, один в тяжелом состоянии, еще один пострадавший от госпитализации отказался, передает РИА «Новости».

Ранее начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области, пострадали восемь человек, после чего Костин сообщил, что столкнулись более 20 машин, пострадали 13 человек.