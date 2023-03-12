Число пострадавших в ДТП в Саратовской области выросло до 13

Минздрав: Число пострадавших в ДТП с 21 машиной на трассе в Саратовской области выросло до 13

Количество пострадавших в массовом ДТП на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области выросло до 13, среди них 3 детей, столкнулись более 20 машин, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

По его словам, в результате гололеда произошло столкновение 21 автомобиля, в аварии пострадали 13 человек, в том числе 3 детей, передает ТАСС.

Костин добавил, что 11 человек, том числе троих детей доставили в Балаковскую городскую клиническую больницу, еще двоих пострадавших доставили в Хвалынскую районную больницу, один ребенок с ушибом мозга находится в тяжелом состоянии.

Ранее начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин сообщил, что более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области, пострадали восемь человек.