Восемь человек пострадали в крупном ДТП в Саратовской области

Власти: Более 15 машин столкнулись на трассе в Саратовской области, 8 человек пострадали

Более 15 машин столкнулись на федеральной трассе Р-228 в Хвалынском районе Саратовской области. По предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, в Хвалынском районе на 93-м км трассы Р-228 произошло массовое ДТП с участием более 15 машин, пострадали восемь человек, передает ТАСС. На месте работают спасатели и медики, проезд по федеральной трассе затруднен.

Ранее Легковой автомобиль с тремя подростками перевернулся в Ивантеевском районе Саратовской области, все трое с травмами были госпитализированы.