Британия попросила Coca-Cola и Samsung помешать участию россиян в Олимпиаде

Guardian сообщила о призыве Британии к спонсорам Олимпийских игр оказать давление на МОК по вопросу участия россиян в ОИ

Британские власти обратились к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр, призвав их оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить смягчения позиции в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже, пишут СМИ.

В частности, министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась с соответствующим призывом к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Фрейзер хочет, чтобы компании «оказали давление на МОК по ряду значительных тревог... в связи с возможным смягчением запрета», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

Издание сообщило, что Фрейзер в своем письме выступила против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, пока МОК не внесет «ясность» по вопросу «работающей модели «нейтралитета».

Напомним, президент МОК Томас Бах сказал, что власти стран не должны определять, кому разрешено участвовать в международных соревнованиях.

