Награжденная президентом химик Тимофеева рассказала о пользе своих изобретений

Все проекты, номинированные на премию, невероятно важные для мировой науки. Поэтому получить признание своих трудов и награду из рук президента – невероятно ценно. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала доцент СПбГУ Ирина Тимофеева. В среду президент России Владимир Путин вручил молодым ученым премии в области науки и инноваций. «Работа нашей научной команды заключается в поиске новых природных веществ, которые можно было бы использовать в химическом анализе взамен токсичных», – рассказала кандидат химических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Ирина Тимофеева. «Мы работаем с пищевыми продуктами, строительными материалами, биологическими жидкостями, объектами окружающей среды. Все зависит от конкретной проблемы. Например, была проблема выделения аммиака из стен новостроек – мы с командой нашли способы определения веществ, которые могут приводить к этой проблеме», – отметила собеседница. «Современный мир ставит перед нами все новые задачи. Например, новые антибиотики, консерванты, которые раньше никто и не думал определять в пищевых продуктах – все это является сферой наших интересов. В своих работах, как я упоминала и в разговоре с президентом, мы ориентируемся на принципы «зеленой» аналитической химии. К ним относится отказ или как минимум снижение использования токсичных растворителей, автоматизация и миниатюризация химического анализа», – рассказала химик. «Кроме того, к реализации своих проектов мы привлекаем и студентов. Сообща решаются все проблемы и тонкости таких важных исследований. Это очень интересный и при этом сложный процесс, но когда мы совместными усилиями достигаем поставленной цели – это бесценно», – добавила она. «Когда раздался звонок, и я поняла, что нас ждут в Москве для вручения премии, я сначала не поверила. Позвонила своему коллеге Андрею, он подтвердил. Конечно, это очень престижная награда, а получить ее – это практически как выиграть в лотерею, потому что научных работ в нашей стране очень много и все они, безусловно, достойные. Думаю, экспертной комиссии приходится крайне сложно каждый год отбирать лучших из лучших», – поделилась эмоциями Тимофеева. «Встречаться с президентом в Кремле было очень волнительно, мы с другими лауреатами осознавали ответственность момента и поддерживали друг друга. Кстати сказать, все награжденные оказались людьми с потрясающим чувством юмора, открытыми и общительными», – отметила она. «Когда я была маленькая, я приходила с мамой в Кремль на экскурсию. А вчера я не только посмотрела его изнутри, но еще и лично встретилась с президентом. Сказать, что я нервничала, рассказывая главе государства о нашей работе, это ничего не сказать. Я никогда не забуду эти эмоции и впечатления от встречи», – заключила молодая ученая. Накануне, в День российской науки, глава государства Владимир Путин вручил в Кремле премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год и провел встречу с лауреатами. Лауреаты премии, доценты Санкт-Петербургского госуниверситета Ирина Тимофеева и Андрей Шишов разработали материалы и методы, применяющиеся для анализа бетонных конструкций при строительстве домов. Премию также получил сотрудник 12-го Центрального НИИ Минобороны, занимающегося ядерным оружием, Иван Фисенко. Он внес свой вклад в обороноспособность страны – придумал технологию испытаний сложных устройств. А также ученый из Казанского федерального университета Ирек Мухаматдинов, разработавший катализаторы для повышения нефтеотдачи пластов, и Александр Осадчиев из Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН – его исследование арктических морей важно для работы в акватории Севморпути. «Задачи перед вами стоят огромные. За короткий срок России предстоит создать или вывести на новый уровень собственные критически важные технологии в микроэлектронике, ИТ, промышленности, транспорте, в разработке лекарств и новых материалов, чтобы обеспечить технологический и производственный суверенитет», – подчеркнул глава государства. Также в среду Путин на заседании Совета по науке и образованию призвал обновить стратегию научно-технологического развития России с учетом актуальных реалий. По его словам, нынешняя стратегия была принята в 2016 году, но с тех пор «ситуация поменялась». Он добавил, что Россия не может позволить себе критическую зависимость от зарубежных разработок в приоритетных технологиях. Глава государства призвал сосредоточиться на технологиях и продукции, которые позволят обеспечить территориальную целостность и безопасность страны, работу здравоохранения, ЖКХ, энергетики, ключевых отраслей промышленности. В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске 8 февраля 2023, 21:45

Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник. Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС. По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем. Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ. Симоньян: Никто не предвидел, что Россия будет воевать с коллективным Западом

Никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом, что это будет настоящая Третья мировая, заявила главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1». В видеозаписи, которую Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале, она выразила мнение, что все, в том числе люди, которые планировали эту спецоперацию, не ожидали, что она затянется так надолго. По ее мнению, никто этого не предвидел, потому что никто не предвидел, что мы в прямом смысле слова будем воевать не с Зеленским и его сподручными – ВСУ, СБУ, а мы будем воевать абсолютно со всем коллективным Западом. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» отметила, что это теперь уже известно количество вооружений, которое туда отправлено, число наемников, которые там сражаются. Она рассказала, что, по словам некоторых военкоров, на фронте есть места, где они вообще не видят украинцев, там одни поляки. Симоньян констатировала, что «мы воюем с ними со всеми», а победить коллективный Запад, эту мощь, НАТО, ну это тяжело, это трудно. «Конечно, сокрушительных масштабов того, на что готов Запад, ради того, чтобы уничтожить нас, я, например, таких не предвидела. Конечно, я понимала, что это будет война, но я предполагала, что это будет такая точечная операция, ну, наверное, чуть сложнее и болезненнее, чем этом было, например, в Крыму, но ключевое в этой фразе слово «чуть». Мы же помним, как это было в Крыму. Сколько людей погибло в Крыму во время воссоединения с Россией? Женщину одну на митинге затоптали и еще один украинский военный умер от инфаркта, когда понял, что происходит. Вот, собственно, насколько я помню, и все. Могу ошибаться, но точно никакой катастрофы, не то что массовых жертв, а вообще вот настоящих военных жертв в Крыму не было», – сказала главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня». «Я не думала, что это будет так легко, но, конечно, я не думала, что придется сражаться со всем западным миром, что это будет настоящая Третья мировая. Третья мировая идет уже! А теперь-то нам стало понятно, что дело не только в Донбассе было и есть, что была совершенно спланированная операция, чтобы забрать у нас Крым, а если посмотреть на их далекоидущие планы, то и мой родной Краснодар там находится в этих планах. Ну и что? Надо было позволить им все это сделать?» – выразила возмущение Симоньян. «Помните, я могу ошибаться, но, по-моему, это было в первой книге Путина, президента нашего Владимира Владимировича. Мне кажется, у него там была такая фраза, что он исповедует с детства такой принцип, так его научили, что если драка неизбежна, то надо бить первым. Вот и все. Мы же не начинали войну на Украине, в Донбассе, мы ее заканчиваем, просто заканчивать ее приходится вот так кроваво, потому что те, кто этим управляет, не хотят не то, чтобы она закончилась в нашу пользу, они в принципе не хотят, чтобы она заканчивалась. Зачем ее заканчивать, если она приносит кучу денег и все новые и более мощные возможности по управления миром. Для Америки, я имею в виду. Ну зачем [им] ее заканчивать? У них никакой мотивации ее заканчивать нет», – сказала Симоньян. Главред телеканала RT и МИА «Россия сегодня» также отметила, что когда все началось, реакция наших людей ее не удивила. По ее словам, она была абсолютно уверена, что наши люди, наш народ сплотятся, потому что они все понимают: и правильно понимают, и хорошо понимают. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения. Накануне Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. В январе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов констатировал, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад. Зеленский удивился долгим срокам обучения летчиков на боевых самолетах

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию заявил, что не знал о длительном обучении летчиков на боевых самолетах. По его словам, он не знал, что обучение на самолетах Typhoon занимает три года. Зеленский предложил отправить украинских пилотов, «и они научатся через 2,5 года», сообщает издание «Страна.ua». Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. Истребитель Typhoon – многоцелевой истребитель четвертого поколения. В настоящее время ведется его серийное производство. Самолет поставлен на вооружение в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии и Саудовской Аравии. Авиаэксперт: НАТО придется создавать алиби пилотам-наемникам на Украине

Под предлогом обучения украинских летчиков Лондон может предоставить ВСУ истребители НАТО и своих пилотов, но у России есть чем ответить и на Eurofighter Typhoon, и на F-16, сказали газете ВЗГЛЯД авиаэксперты. Ранее Британия заявила о планах подготовить украинских пилотов истребителей. «Я не исключаю вероятности поставок на Украину истребителей четвертого поколения Eurofighter Typhoon, да и других самолетов НАТО, которые есть на вооружении у ВВС Британии. Причем поставки могут состояться еще до официального объявления. Более того, сегодняшнее заявление премьер-министра Британии Риши Сунака вполне может означать передачу ВСУ западных самолетов вместе с экипажами», – заявил руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров. «Таким образом, британцы подстраховываются на тот случай, если вдруг натовский истребитель типа Eurofighter Typhoon будет сбит российскими силами в небе над Украиной. Лондон стразу напомнит: мы же планировали обучать украинских пилотов, вот и поставили истребители для этой цели, но забыли сказать об этом. А почему за штурвалом наемник – ну, бывает и такое», – пояснил авиаэксперт. «При этом в реальности подготовка даже опытного пилота для боевых задач на новом самолете занимает многие месяцы. А с учетом того, что на Украине опытных летчиков практически не осталось, вероятность до конца года увидеть в небе украинских пилотов на иностранных истребителях практически равна нулю. Поэтому НАТО придется сажать в боевые самолеты наемников и создавать им алиби», – заключил эксперт. С этой точкой зрения согласен и летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов. «Для того чтобы научить пилотов, которые всю жизнь летали на советских самолетах, нужно потратить не менее года. Кроме того, для использования этих самолетов нужно знание не разговорного английского языка, а знание английского технического языка», – отметил эксперт. При этом он полагает, что британцы скорее будут обучать военнослужащих ВСУ полетам на американских истребителях F-16. «Даже если у Лондона нет F-16, он возьмет их в других странах. Да и в целом европейцы наверняка готовы отдать ВСУ старые истребители, чтобы закупить новые у американцев», – предположил собеседник. В любом случае, полагает Красноперов, ВКС России обладают достаточно высоким уровнем, чтобы дать ответ на поставки и F-16, и на Eurofighter. «Например, Су-34 и Су-35 могут сопровождать от 7 до 11 целей в воздухе одновременно. И в этом случае нет необходимости вести воздушный бой как раньше, теперь достаточно запустить ракеты по заданной цели и устранить противника», – резюмировал эксперт. В среду офис британского премьера Риши Сунака заявил о намерении Лондона подготовить украинских пилотов военных истребителей. Это первое подобное заявление Запада, и оно может означать готовность Великобритании поставить ВСУ в том числе свои военные самолеты. Сейчас этот вопрос изучается Лондоном. Однако, как выяснила газета ВЗГЛЯД, эти намерения в итоге ударят по самой Британии и лично по Сунаку.

Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса. Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС. Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист. В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина. В Грузии предсказали исход открытия «второго фронта» с Россией 9 февраля 2023, 14:00

Тбилиси

Грузия имеет «определенный ресурс» для открытия «второго фронта» с Россией, но это будет гибельно для нее самой, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «У нас есть 25 тысяч хорошо обученных военных и до ста танков и так далее. Конечно, мы располагаем определенным ресурсом усложнить жизнь России, но в итоге это будет за счет уничтожения Грузии, – сказал он. – И если кто-то хочет открытия «второго фронта», то мы заинтересованы не допустить уничтожения страны». По его словам, «фактические обстоятельства, признаваемые представителями украинских властей и соответствующими лицами Европы и США, ... свидетельствуют, что преимущество в последние одну-две недели на стороне России». Ираклий Кобахидзе сказал, что с этим и связаны «интересы некоторых сил вовлечь Грузию в войну». Эти силы он назвал «глобальной партией войны». «Как и все международные субъекты, мы защищаем интересы нашего государства и народа, так и продолжим делать», – подчеркнул Ираклий Кобахидзе. «В очень важных сферах Америка продолжает торговать с Россией, также поступают и страны Евросоюза, – отметил он. – Сами признают, что ежедневно перечисляют России миллиард евро». «Все это потому, что для них приоритетны интересы их народов», – сказал глава правящей партии Грузии. По словам Ираклия Кобахидзе, «поэтому упреки в адрес Грузии абсолютно несправедливы». Новости СМИ2 Ижевский завод усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с HIMARS Ижевский завод «Купол» усовершенствовал ЗРК «Тор» для борьбы с ракетами HIMARS 8 февраля 2023, 20:57

Ижевский электромеханический завод «Купол» доработал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор», чтобы повысить эффективность в борьбе со снарядами HIMARS, рассказал заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации Илья Рыков. По его словам, теперь со снарядами западной установки можно бороться, так как были проведены некоторые доработки, позволяющие вести работу по целям более мощно, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда». «Тор» представляет собой ЗРК малой дальности, что позволяет прикрывать первые эшелоны сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет. Он имеет в составе 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 км. Американские РСЗО HIMARS ранее были переданы Украине и сейчас считаются наиболее эфективными средствами поражения. Роджер Уотерс: Россию спровоцировали на спецоперацию на Украине Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию на Украине стороны 8 февраля 2023, 19:44

Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами. Одновременно с этим он осудил «вторжение России на Украину», сообщает РИА «Новости». Также Уотерс призвал президентов США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня. «Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», – сказал Уотерс. Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу. Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине. Новости СМИ2 В Лондоне резко ответили на просьбу Зеленского «дать самолеты» inews: Министр в Лондоне ответил на просьбу Зеленского фразой «нет гребаных самолетов» 9 февраля 2023, 10:59 Текст: Александра Юдина

Один из членов британского кабмина резко отреагировал на просьбу украинского президента Владимира Зеленского передать Киеву истребители, пишет газета inews. «У нас нет гребаных самолетов, которые можно было бы отправить», – передает РИА «Новости» слова политика со ссылкой на inews. Также в газете указано, что вероятность отправки военной техники Киеву может сильно ударить по бюджету Британии. Ранее сообщалось, что премьер-министр Британии Риши Сунак провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечалось, что правительство Британии не принимало решения о передаче истребителей Украине, но пообещало изучить этот вопрос. При этом подготовка украинских пилотов начнется весной. Опубликовано видео расстрела украинским военным российского пленного 9 февраля 2023, 11:24

В Сети появились кадры расстрела сдавшегося в плен российского военного военнослужащим Украины. В Telegram-канале «RT на русском» указано, что человек с автоматом на украинском языке спросил лежащего перед ним военного, откуда он. Затем выстрелил военному в голову. Помимо расстрелянного на земле лежат еще два человека, один из них не двигается, возле его головы на снегу видна кровь. Третий человек на земле жив, на видео его не убивают. После расстрела на камеру автор съемки произносит «Слава Украине». В сентябре в администрации Харьковской области обвинили украинских военных в похищении людей в Купянске после вывода из города российских войск. Сообщалось, что по Купянску и Великому Бурлуку ездят наемники и расстреливают людей. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал данный инцидент, пообещав, что он будет расследован. После чего председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту убийств мирных жителей. В рамках проекта «Трибунал» российские военные рассказывают о жестоких пытках со стороны бойцов ВСУ. Так, военнопленного Евгения поместили в карцер, несмотря на ранение, заставили сказать пароль от соцсетей для оказания давления на его родственников и знакомых, издевались. Российский военный Алексей рассказал, что его избивали, ходили по прострелянной ноге и тушили об руки сигареты. Военный Алексей Лукоянов рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн, а российский военный медик рассказал о побоях и издевательствах в украинском плену. Новости СМИ2 Лавров ответил главе Минобороны ФРГ на слова о Путине 9 февраля 2023, 14:56 Текст: Кристина Цыцура

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о Владимире Путине. Немецкий политик ранее заявил, что мир «без российского главы Владимира Путина» якобы был бы лучше, на это Лавров посоветовал ему обратить внимание на европейских коллег, передает ТАСС. По словам Лаврова, если говорить о мире и от кого бы следовало избавиться, то немецким политикам лучше начать изучение окружающих их коллег из Евросоюза, а также посмотреть на внутреннюю политику. Об этом российский министр заявил на совместной пресс-конференции с главой МИД Судана Али ас-Садыком Али. Стало известно о перебросе резервов ВСУ из-под Харькова на фронт в ЛНР 9 февраля 2023, 08:48

Успехи российских военных в ЛНР вынудили украинское командование перебросить резервы из Харьковской области, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ перебрасывают вооружение, технику и личный состав в районы населенных пунктов Сватово и Кременная. Согласно неподтвержденной информации, эти подразделения прибыли в Харьков с Западной Украины и являлись личным резервом Залужного. Также Марочко добавил, что ВСУ активно минируют позиции, брошенную технику и устраивают мины-ловушки, в том числе самодельные, при отступлении из района города Кременной. По словам военного, украинские военные также минируют тела ликвидированных украинских силовиков и технику, которую Киев не смог эвакуировать с поля боя. Накануне врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак. Новости СМИ2 Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер» Российский предприниматель Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу «Вагнер» 9 февраля 2023, 09:59

Российский предприниматель и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в группу. По информации пресс-службы Пригожина, обязательства перед теми, кто сейчас в работе, сохраняются, передает РИА «Новости». Ранее глава группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа бывших заключенных, принимавших участие в СВО, завершила полугодовой контракт и получила помилование. Бывшие заключенные, ставшие добровольцами в зоне СВО, поблагодарили Пригожина за возможность изменить свою жизнь. Сунак назвал сроки прибытия британских танков Challenger 2 на Украину Премьер Британии Сунак назвал сроки прибытия танков Challenger 2 на Украину 8 февраля 2023, 21:15

Британские танки Challenger 2 доставят на Украину в марте, сообщил премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, власти Британии ускоряют доставку техники Киеву, чтобы она попала на передовую как можно быстрее, передает ТАСС. «Мы гарантируем, что техника прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы... Украинские экипажи, прибывшие в страну на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории уже в следующем месяце», – сказал он. На прошлой неделе на территории Британии стартовало обучение украинских военных для работы на танках Challenger 2, об этом также сообщал Сунак. Ранее в Британии заявили, что пока не нашли ответа на вопрос по поводу поставок истребителей Киеву, но пообещали изучить его. Новости СМИ2 Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт Постпред РФ при ООН Небензя: Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт 9 февраля 2023, 00:32

Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт в виде поставок оружия и передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Как подчеркнул высокопоставленный российский дипломат, Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт, не только предоставляя оружие и разведданные, но и посылая наемников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может, передает ТАСС. Он обратил внимание, что в ряде наиболее русофобских столиц, где чувство реальности потеряли еще задолго до начала российской специальной военной операции, призывают ввести на Украину войска НАТО или же использовать приграничную натовскую военную инфраструктуру для операций против России и ее союзников. Как подчеркнул постпред РФ, к настоящему моменту оформилась бизнес-схема, в которой Украина играет роль ЧВК, а Запад видит своей целью заставить Украину протянуть в таком режиме как можно дольше, не считаясь с потерями ВСУ. Небензя напомнил признания экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Франции Франсуа Олланда, экс-премьера Британии Бориса Джонсона и экс-президента Украины Петра Порошенко о том, как страны Запада, прикрываясь Минскими соглашениями, восемь лет вооружали Украину и готовили ее к войне с Россией. Постпред РФ выразил уверенность, что поток западных вооружений не прекратится, пока киевский режим не проиграет на поле боя. Ранее Москва предупредила, что США развязали против России тотальную гибридную войну, которая чревата реальной опасностью прямого военного столкновения двух ядерных держав. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.