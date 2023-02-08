Путин наградил молодых ученых премиями в области науки и инноваций Путин призвал обновить Стратегию научно-технологического развития России Путин поручил оперативно утвердить инновационный проект по защите от инфекций Путин поручил скорее утвердить инновационный проект по защите от инфекций 8 февраля 2023, 17:19 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству как можно скорее утвердить инновационные проекты в области быстрого реагирования на инфекции и развития новых источников энергии. «Особо обращаю внимание правительства: необходимо ускорить утверждение важнейших инновационных проектов по формированию системы быстрого реагирования на инфекционные заболевания. А также по созданию новых источников энергии, ее передачи и хранения», – сказал он заседании Совета по науке и образованию, передает ТАСС. Ранее Путин заявил, что Россия должна за короткий срок вывести на новый уровень свои критически важные технологии, в том числе в сфере IT и промышленности. Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды 5 февраля 2023, 19:22

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину. «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт. «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он. «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик. Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован. Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского». После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно 6 февраля 2023, 15:22

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно. Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга». Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил. Новости СМИ2 Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения 6 февраля 2023, 11:51

Фото: Павел Быркин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших. Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия. Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно). Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине 6 февраля 2023, 13:19 Текст: Антон Никитин

Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны. Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard». Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360». Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее. Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы. Новости СМИ2 Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения 6 февраля 2023, 16:29 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля. По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска. Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи. Кремль отреагировал на откровения экс-премьера Израиля о переговорах с Путиным Песков: Путин и Беннет вели диалог по теме Украины, но Кремль не раскрывает детали разговоров глав государств 6 февраля 2023, 14:14 Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин и Нафтали Беннет, занимавший в 2021 году пост премьер-министра Израиля, вели эффективный диалог по украинской тематике, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не раскрыв деталей беседы. Песков сказал, что Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, общались часто – лично и по телефону. Помимо двусторонних отношений государств, лидеры действительно обсуждали Украину и российскую спецоперацию, обсуждению этой темы Путин и Беннет посвятили не один час, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля. При этом Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров глав государств. «Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», – сказал Песков. Ранее вышло интервью Беннета, в котором политик рассказал о переговорах с российским лидером в 2021 году в Сочи. Он отметил, что Владимир Путин был учтив, гостеприимен и пригласил его отведать водки в резиденции. Встреча, по словам экс-премьера Израиля, продолжалась около шести часов, они обсуждали в том числе Украину. Израильский эксперт Саймон Ципис отметил, что Беннет на фоне кризисной внутриполитической ситуации в самом Израиле не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине. Новости СМИ2 Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых 6 февраля 2023, 12:21 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых, осужденных, а также при административном аресте, передает РИА «Новости». Законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении. Путин и Лукашенко договорились о новой встрече 5 февраля 2023, 20:46 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встречи, дата будет определена в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского лидера. Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, в ходе которого они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества, говорится на сайте Белорусского лидера. «Основное, о чем договорились главы государств, – определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – говорится в сообщении. Ранее Путин и Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов. Новости СМИ2 Путин назначил Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза 6 февраля 2023, 16:05 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета Безопасности, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Путин назначил Алексея Шевцова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Ранее Путин указом освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда России при ЮНЕСКО, должность занял Ринат Аляутдинов. В РЖД рассказали Путину, как тяжеловесные грузовые поезда выдерживают морозы 6 февраля 2023, 15:29 Текст: Ольга Иванова

В сильные морозы РЖД формируют более легкие грузовые составы, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Белозеров напомнил про проект РЖД по организации тяжеловесного движения, сообщает РИА «Новости». «Тяжелые поезда (массой 7100 тонн) идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь. Мы начали перевозки соединенных грузовых тяжеловесных поездов, один поезд – 14200 (тонн), длина такого поезда больше двух километров. Такая технология», – рассказал глава РЖД в понедельник. Путин спросил, сколько весит этот длинный состав под два километра. Глава РЖД ответил, что 14,2 тысячи тонн, используются специальные локомотивы. «Зимой в северных широтах наших не рвется?» – поинтересовался президент. Белозеров пояснил, что РЖД в сильные морозы формируют более легкие грузовые составы, а при возвращении приемлемой температуры «грузятся по полной». Новости СМИ2 Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС Зарплата глав Соцфонда и ФОМС составит 94 716 рублей ежемесячно 6 февраля 2023, 16:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), она составит 94 716 рублей ежемесячно, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации. Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Илья Баланин. В документе указано «установить председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования и председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94 716 рублей», передает РИА «Новости». В документе также отмечается, что им будут выплачиваться ежемесячное денежное поощрение (премия) в размере 2,7 месячного денежного вознаграждения, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения. Отмечается, что у глав фондов есть и право на дополнительные премии, например, при награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные. Путин назвал мощными транспортные проекты в Москве Путин дал высокую оценку транспортным проектам в Москве 7 февраля 2023, 14:51 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным выслушал доклад о планах завершения строительства Большого кольца метро и развития Московских центральных диаметров и высоко оценил транспортные проекты в городе. «Мощное развитие Москвы», – передает слова Путина ТАСС. Собянин в свою очередь отметил, что за годы при поддержке главы государства в Москве реализовали целый ряд проектов, связанных с подземным метро, наземным метро, дорогами. Также в прошлом году была открыта Большая кольцевая линия метро, две трети которой было построено. Мэр Москвы предложил в ближайшие дни открыть Большую кольцевую линию по всему кругу при участии Путина. Также Собянин заявил, что столица за два года нарастила объем инвестиций в пять раз. Также на 40% увеличился объем обрабатывающей промышленности даже без учета московского НПЗ. При этом с учетом ввода новых мощностей МНПЗ объем обрабатывающих отраслей увеличился в два раза. Путин ранее заявил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Новости СМИ2 Путин: Москва лучше других мегаполисов справляется с трафиком 7 февраля 2023, 14:22 Текст: Ольга Иванова

Президент Владимир Путин во вторник на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным отметил, что Москва лучше других мегаполисов мира справляется с трафиком. Путин напомнил, что несколько лет назад существовали сомнения о способности Москвы обеспечивать нормальное движение при такой плотности населения. Он подчеркнул, что в целом в Москве это удается лучше, чем во многих других мегаполисах мира, сообщает РИА «Новости». В свою очередь Собянин подчеркнул, что Москва лидирует среди мегаполисов за последние годы благодаря поддержке президента. Путин назвал мощным темп развития Москвы, когда Собянин рассказал о реализации ряда проектов в 2022 году, планах на 2023 год. «Мощное развитие Москвы. Мощное», – сказал президент. Ранее сообщалось, что московские компании за десять месяцев этого года нарастили объем промышленного производства на 8,9%. Путин подписал закон о публикации деклараций парламентариев в обезличенном виде Путин подписал закон, отменяющий публикацию деклараций парламентариев 6 февраля 2023, 11:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно закону, в Сети будет публиковаться только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами информации по доходам и расходам, передает РИА «Новости». Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций региональными и муниципальными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона. Ранее Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что СВО вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями. Новости СМИ2 Путин выступил за распространение практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ Путин выступил за тиражирование практики «врачебных подсказок» с помощью технологий ИИ 7 февраля 2023, 15:35 Текст: Елизавета Шишкова

Систему «врачебных подсказок» с помощью искусственного интеллекта необходимо тиражировать, заявил президент России Владимир Путин, комментируя такую практику в Москве. В ходе встречи с президентом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с помощью «врачебных подсказок» для врачей первого звена поставлено уже 9 млн диагнозов. Система с ИИ является большой поддержкой для врача не только в Москве, но и в мире, передает ТАСС. Путин подчеркнул, что такую практику надо тиражировать. В ноябре Путин поручал Минздраву уделить особое внимание внедрению ИИ в медицине, тогда он привел в пример столицу. Президент добавил, что необходимо скорее внедрять современные подходы и на федеральном уровне. Собянин добавил, что в различных областях медицины с помощью ИИ было поставлено 8 млн диагнозов, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Мэр рассказал, что врач ставит диагноз самостоятельно, а ИИ помогает правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, а также выписать рецепт и правильно диагностировать. Собянин добавил, что в Москве помимо поликлинического звена, в этом году заканчивают целый ряд крупнейших проектов, например, «Коммунарку». Ранее Путин поручил проработать возможность цифрового анкетирования пациентов до посещения врача.