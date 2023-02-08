Платформа «Простор» анонсировала запуск выставки цифрового искусства AURORA

В Москве открывается выставка цифрового искусства AURORA, вдохновленная северным сиянием, природой и культурой Мурманской области, она подготовлена финалистами направления медиаарта креативной платформы «Простор» от VK.

Открытая креативная платформа «Простор» объединяет творческих людей в сфере дизайна, музыки, скетчей, музыкальных видео и медиаарта. Они учатся у лучших экспертов в своих направлениях и вместе с ними реализуют смелые креативные проекты, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Участники программы «Простора» по медиаарту учились разбираться в современном искусстве и разрабатывать концепции собственных арт-проектов, узнали, как формировать артист-стейтмент, позиционировать свое творчество и продвигать личный бренд. Этот путь они прошли под руководством команды Generative Gallery – медиахудожников, кураторов и других экспертов индустрии.

В финал попали 12 лучших творцов. Они создали работы, которые объединились в цифровую выставку AURORA. Художники переосмыслили в цифровом формате легенды коренных народов Севера, урбанистические рельефы и природный ландшафт Мурманской области, феномен северного сияния.

«Северное сияние – одно из самых удивительных физических явлений в нашей стране. В основу работ художников выставки цифрового искусства AURORA легли легенды коренных народов Севера, урбанистические рельефы и богатые текстуры северного края, а также современные интерпретации явления Северного сияния. 12 резидентов арт-резиденции креативной платформы Простор, которую развивает компания VK, создали эту выставку цифрового искусства. Благодаря проекту даже те, кто никогда не был в Мурманске, смогут почувствовать и окунуться в неповторимую атмосферу Северного края», – комментирует Ольга Гамза, директор по развитию социально значимых сервисов VK.

Выставка AURORA продлится с 17 февраля по 3 марта.