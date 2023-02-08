Стало известно о шансах спасти находящуюся под завалами в Турции российскую семью

Оперслужбы: Российская семья из четырех человек находится под завалами в Турции, есть шансы их спасти

Семья из четырех россиян находится под завалами в пострадавшей от землетрясения Турции, однако есть шансы их спасти людей, сообщают в российских оперативных службах.

По информации служб, под завалами находится семья россиян из четырех человек – муж с женой и их дети, передает ТАСС.

Тем временем число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 7 тыс. 108 человек, ранения получили 40 тыс. 910 граждан.

Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.