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Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек
Минздрав: Число жертв землетрясения в Сирии возросло до 812 человек, пострадали 1449
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Министерство здравоохранения Сирии сообщило о том, что число жертв в стране после землетрясения возросло до 812 человек.
По сообщению ведомства, число жертв возросло землетрясения в Сирии выросло до 812 человек, раненых до 1449, передает РИА «Новости».
Ранее в Минздраве страны сообщали, что в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадало 1419 человек.
Напомним, во вторник Ил-76 МЧС России прилетел
в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту.
В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии
Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса
ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.
По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».
Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
В Турции произошел новый мощный подземный толчок
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Подземный толчок магнитудой 7,7 зафиксирован днем в понедельник, 6 февраля, в центральной части Турции, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Ранее утром в Турции произошло мощное землетрясение.
Уточняется, что новый подземный толчок произошел в 10.24 по времени UTC (13.24 мск) в 59 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш, население которого составляет около 376 тыс. человек. Очаг залегал на глубине двух километров, передает РИА «Новости».
Изначально магнитуду оценили в 7,8, однако позднее она была скорректирована.
Подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и других районах Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Сирийское национальное агентство SANA.
Кроме того, очередная волна подземных толчков ощущалась в столице Ливана Бейруте. Многие вышли на улицы, опасаясь более сильных толчков.
В результате первого землетрясения магнитудой 7,4 в Турции погибли 912 человек, ранены 5385.
Как сообщал вице-президент Турции Фуат Октай в эфире телеканала TRT, 78 повторных подземных толчков были зафиксированы после первого землетрясения в провинции Кахраманмараш. Граждан призвали не пытаться самостоятельно и без разрешения властей вернуться в свои дома. Даже если видимых повреждений нет, жилища будут проинспектированы.
В Израиле решили отправить в Сирию помощь пострадавшим от землетрясения
Израиль отправит в Сирию одеяла, палатки, лекарства в качестве помощи
Израиль после получения соответствующей просьбы решил отправить одеяла, палатки и медикаменты в Сирию для помощи пострадавшим в результате землетрясения, сообщает израильская общественная телерадиокомпания Кан.
По данным телерадиокомпании, Израиль также рассмотрит возможность приема пострадавших сирийцев для лечения, если поступит соответствующий запрос, передает РИА «Новости».
Ранее замминистра здравоохранения Сирии Ахмед Дмейрия заявил, что в результате землетрясения в стране погибли 403 человека и почти 1300 пострадали.
Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции. Российский лидер, выразив соболезнования, предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию.
Землетрясение в Сирии и Турции разрушило ряд объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
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Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо получила повреждения в результате землетрясения, заявил генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.
По его словам, группа специалистов направилась в Цитадель Алеппо, чтобы осмотреть и оценить ущерб, полученный в результате землетрясения, передает РИА «Новости».
Как рассказал местный житель, из-за землетрясения больше всего пострадал Старый Город (исторический центр Алеппо), очень многие древние мечети разрушены, многие люди до сих пор находятся под завалами, на месте работают спасатели.
Кроме того, обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров.
Ранее стало известно, что мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека.
Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.
Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».
По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.
После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
Минздрав Сирии: Число погибших в результате землетрясения выросло до 99 человек
Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 99, 334 человека пострадали, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.
По его словам, по новым данным, 99 человек погибли, 334 человека пострадали, при этом половина погибших проживали в Латакии, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения
Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения
Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали
В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.
Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.
Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.
В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.
Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек
Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, пострадали 639 человек
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Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек, заявило министерство здравоохранения страны.
По сообщению ведомства, в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639, передает РИА «Новости».
Министерство обороны Сирии сообщило, что мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения и ликвидации последствий разрушений, а также розыска людей, попавших под завалы.
Как заявил посол России в Сирии Александр Ефимов, власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий землетрясения.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Ранее сирийский Минздрав сообщал, что число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек.
Росатом рассказал о состоянии строящейся в Турции АЭС «Аккую» после землетрясения
Росатом: АЭС «Аккую» в Турции повреждений не получила
Конструкция строящейся в Турции АЭС «Аккую» не получила никаких повреждений в результате землетрясения, сообщил Росатом со ссылкой гендиректора АО «Аккую Нуклеар» Анастасию Зотееву.
Она уточнила, что подземные толчки силой около трех баллов ощущались на площадке АЭС, однако никаких повреждений конструкций или оборудования не было выявлено, передает РИА «Новости».
Специалисты проводят масштабную диагностику, чтобы убедиться в том, что можно продолжать строительство в безопасном режиме.
В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром 6 февраля, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Количество погибших в Турции из-за землетрясения достигло 1762 человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1700 человек, количество раненых превысило 12 тыс. человек, сказал гендиректор отдела по землетрясениям и снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Орхан Татар.
К данному моменту число погибших – 1762 человека, раненых 12 тыс. 68 человек, сказал Татар, передает РИА «Новости».
Также в результате стихийного бедствия обрушились свыше 6,8 тыс. построек.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение, до этого сообщалось о более 2,5 тыс. жертвах в обеих странах. Россия отправила первый самолет МЧС со спасателями в Турцию.
В ЕК заявили, что в Турцию направились спасатели из 10 государств Евросоюза.
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось почти до 1500 человек
Число жертв землетрясения в Турции увеличилось до 1498 человек
В результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции число погибших возросло до 1498 человек, сообщил глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер в эфире турецкого телевидения.
Сезер уточнил, что пострадали 8533 гражданина Турции, передает ТАСС.
Между тем министерство здравоохранения соседней Сирии сообщило, что число погибших в стране увеличилось до 461, еще 1326 человек пострадали. Информация о жертвах не является окончательной, подчеркнули в Минздраве.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погиб 1121 человек, ранены 7634. В Сирии сообщали о 403 погибших.
Напомним, в Турции и Сирии произошло мощное землетрясение. В Турции, по данным АТОР, может находиться до 45 тыс. российских туристов.
Самолет МЧС со спасателями прилетел в пострадавшую от землетрясения Сирию
Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту, сообщают корреспонденты.
На борту самолета находятся 50 спасателей и необходимое для поиска и спасения людей из-под завалов оборудование, передает ТАСС.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан в Турции. А в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Минобороны: Землетрясение не повлияло на боеготовность группировки ВС РФ в Сирии
Землетрясение, произошедшее в северо-западной части Сирии, не повлияло на боевую готовность российской авиационной базы Хмеймим и других военных объектов российской группировки войск, дислоцированных в Сирийской Арабской Республике, сообщили в Минобороны.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, разрушений и повреждений на российских военных объектах нет, личный состав выполняет задачи по предназначению, дежурные силы несут службу в штатном режиме.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш в Турции и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.
Ранее минздрав Сирии сообщил, что число погибших в провинциях Латакия, Хама, Алеппо, и Тартус в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек.