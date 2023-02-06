Швеция выделила 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясений

В Швеции решили выделить 657 тыс. долларов на помощь Турции и Сирии после землетрясения

Швеция выделяет Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 657 тыс. долларов на экстренную помощь в преодолении последствий землетрясений в Турции и Сирии, сообщил министр по делам гражданской обороны Карл-Оскар Болин.

Болин отметил, что Швеция немедленно выделяет 7 млн крон (657 тыс. долларов) Красному Кресту на гуманитарную помощь Турции и Сирии. По его словам, 5 млн будет направлено Красному Полумесяцу Турции, 2 млн – Сирии, передает ТАСС.

Кроме того, Стокгольм отправляет палатки, оборудование и временное жилье пострадавшим и оказывает экспертную помощь. Правительство подчеркивает, что готово в дальнейшем оказать дополнительную помощь Турции и Сирии в случае необходимости.

В соседней Дании также объявлено о выделении Турции и Сирии 10 млн крон (1,44 млн долларов). Средства пойдут на воду, еду и палатки для пострадавших, а также на работы по ликвидации последствий землетрясений.

Министр по вопросам развития Дан Йоргенсен сообщил Ritzaus Bureau, что деньги будут распределяться через организации, с которыми работает Дания. Правительство королевства отмечает, что размер помощи может быть увеличен.

Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, погибли более 2,5 тыс. человек. Россия выразила готовность оказать помощь Турции. В Турцию уже вылетел первый самолет МЧС с российскими спасателями.

Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари сообщил, что утром в Турцию вылетели спасатели из 10 государств ЕС.

Напомним, между Швецией и Турцией существуют серьезные разногласия по поводу вступления скандинавской страны в НАТО. 21 января лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил акцию и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Турция предупредила Швецию о вето на ее членство в НАТО. Позже СМИ сообщали, что Турция может уже к марту одобрить вступление Финляндии в НАТО, при этом Швеции это решение может не коснуться.