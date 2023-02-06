Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС

|
6 февраля, понедельник | Последнее обновление — 17:22 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Итальянцы отменили видеообращение Зеленского на фестивале «Сан-Ремо»
Разделы
Простые люди во всем мире – на нашей стороне. «На стороне России» – как говорили мне турки и греки в Германии, как пишут китайские пользователи в своих соцсетях. Как признавались арабы в Египте, и мне казалось, что моя Родина сейчас – это передовая для миллиардов простых людей во всем мире.
Подробности...
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа.
Подробности...
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства.
Подробности...
В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
Подробности...
В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
Подробности...
На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и ФОМС
Зарплата глав Соцфонда и ФОМС составит 94 716 рублей ежемесячно
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Президент России Владимир Путин подписал указ о зарплатах глав Соцфонда и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), она составит 94 716 рублей ежемесячно, следует из документа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.
Председателем Социального фонда является Сергей Чирков, а Федеральный фонд обязательного медицинского страхования возглавляет Илья Баланин.
В документе указано «установить председателю Федерального фонда обязательного медицинского страхования и председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ и ежемесячное денежное вознаграждение в размере 94 716 рублей», передает РИА «Новости».
В документе также отмечается, что им будут выплачиваться ежемесячное денежное поощрение (премия) в размере 2,7 месячного денежного вознаграждения, а также ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознаграждения.
Отмечается, что у глав фондов есть и право на дополнительные премии, например, при награждении орденами и медалями РФ, исключая юбилейные.
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе
Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды
|
|
Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину.
«Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле.
«Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт.
«Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он.
«Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик.
Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации.
Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться».
Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован.
Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского».
После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.
Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера
|
|
Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным.
«Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского.
К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей.
Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.
Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье
|
|
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции.
По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС.
«Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер.
Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться.
«Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно – у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет.
Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада.
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения
Путин предложил Сирии и Турции помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения
Президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
В телеграммах президентам Сирии и Турции, опубликованных на сайте Кремля, российский лидер выражает искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения. Президент отметил, что в России разделяют печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.
Российский лидер заверил, что Россия готова оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).
Немцы после слов Путина призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели Die Welt после слов президента Путина о танках Leopard призвали власти Германии изменить политику по Украине
Читатели немецкого издания Die Welt, ознакомившись с заявлениями российского президента Владимира Путина, прозвучавшими во время выступления на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, пришли к выводу, что поставки танков Leopard Украине спровоцируют повтор сценария Второй мировой войны.
Комментаторы на сайте Die Welt согласились со словами российского лидера: «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard».
Читатели издания пишут, что украинский конфликт – противостояние двух постсоветских стран. По мнению комментаторов, ни ЕС, ни НАТО никто не угрожает, поэтому эти объединения государств не должны ввязываться в локальную стычку, сообщает канал «360».
Кроме того, комментаторы отмечают, что ФРГ выгоднее восстановить нормальные отношения с Россией. По их мнению, возобновление контактов между странами должно произойти как можно скорее.
Напомним, Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы.
Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых
Президент Владимир Путин подписал закон об обязательном сборе геномной информации всех подозреваемых, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно тексту документа, собирать пробы ДНК предполагается у всех подозреваемых, осужденных, а также при административном аресте, передает РИА «Новости».
Законопроект был внесен в Госдуму 3 ноября 2020 года. Думский комитет по безопасности в январе рекомендовал палате принять проект во втором чтении.
Путин и Лукашенко договорились о новой встрече
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о встречи, дата будет определена в ближайшее время, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор в воскресенье, в ходе которого они обсудили три блока вопросов белорусско-российского сотрудничества, говорится на сайте Белорусского лидера.
«Основное, о чем договорились главы государств, – определить дату встречи в ближайшее время. Главной ее целью станет контроль за исполнением двумя правительствами поручений, данных президентами ранее. Прежде всего в сфере импортозамещения и по всем направлениям антисанкционного взаимодействия», – говорится в сообщении.
Ранее Путин и Лукашенко во время двусторонней встречи в Русском музее в Санкт-Петербурге рассказали о ежедневных поводах для контактов.
Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Сергея Пускепалиса посмертно.
Как говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации, Пускепалис награжден «за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга».
Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье актера и коллективу Российского государственного академического театра драмы имени Волкова, которым тот руководил.
Кремль отреагировал на откровения экс-премьера Израиля о переговорах с Путиным
Песков: Путин и Беннет вели диалог по теме Украины, но Кремль не раскрывает детали разговоров глав государств
Президент России Владимир Путин и Нафтали Беннет, занимавший в 2021 году пост премьер-министра Израиля, вели эффективный диалог по украинской тематике, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, не раскрыв деталей беседы.
Песков сказал, что Путин и Беннет, в бытность последнего премьером Израиля, вели весьма интенсивный диалог, общались часто – лично и по телефону. Помимо двусторонних отношений государств, лидеры действительно обсуждали Украину и российскую спецоперацию, обсуждению этой темы Путин и Беннет посвятили не один час, передает РИА «Новости» слова представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что Кремль не раскрывает детали переговоров глав государств. «Не хотим этого делать и сейчас, поэтому я не буду ни опровергать, ни подтверждать сказанное господином Беннетом», – сказал Песков.
Ранее вышло интервью Беннета, в котором политик рассказал о переговорах с российским лидером в 2021 году в Сочи. Он отметил, что Владимир Путин был учтив, гостеприимен и пригласил его отведать водки в резиденции. Встреча, по словам экс-премьера Израиля, продолжалась около шести часов, они обсуждали в том числе Украину.
Израильский эксперт Саймон Ципис отметил, что Беннет на фоне кризисной внутриполитической ситуации в самом Израиле не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине.
Асад принял предложение Путина о помощи при ликвидации последствий землетрясения
Кремль: Спасатели МЧС России в ближайшее время вылетят в Сирию для помощи после землетрясения
Президент России Владимир Путин в понедельник созвонился с лидером Сирии Башаром Асадом после землетрясения с множеством жертв на территории этой страны, а также Турции, сообщила пресс-служба Кремля.
По сообщению пресс-службы, Путин выразил искренние соболезнования в связи с последствиями землетрясения на севере Сирии, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, и предложил оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого бедствия, Асад с благодарностью принял это предложение, и в ближайшие часы спасатели МЧС России вылетят в Сирию, передает ТАСС.
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия. Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска.
Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.
Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совбеза
Президент России Владимир Путин назначил Рашида Нургалиева первым заместителем секретаря Совета Безопасности России, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Нургалиев занимал пост замсекретаря Совета Безопасности, сообщает РИА «Новости».
Кроме того, Путин назначил Алексея Шевцова заместителем секретаря Совета Безопасности России.
Ранее Путин указом освободил Александра Кузнецова от обязанностей постпреда России при ЮНЕСКО, должность занял Ринат Аляутдинов.
В РЖД рассказали Путину, как тяжеловесные грузовые поезда выдерживают морозы
В сильные морозы РЖД формируют более легкие грузовые составы, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Белозеров напомнил про проект РЖД по организации тяжеловесного движения, сообщает РИА «Новости».
«Тяжелые поезда (массой 7100 тонн) идут в два раза больше. Соединили контейнерные поезда, то есть два поезда одновременно идут по одной нитке графика, приросли практически в полтора раза. И уникальная технологическая вещь. Мы начали перевозки соединенных грузовых тяжеловесных поездов, один поезд – 14200 (тонн), длина такого поезда больше двух километров. Такая технология», – рассказал глава РЖД в понедельник.
Путин спросил, сколько весит этот длинный состав под два километра. Глава РЖД ответил, что 14,2 тысячи тонн, используются специальные локомотивы.
«Зимой в северных широтах наших не рвется?» – поинтересовался президент.
Белозеров пояснил, что РЖД в сильные морозы формируют более легкие грузовые составы, а при возвращении приемлемой температуры «грузятся по полной».
Путин подписал закон о публикации деклараций парламентариев в обезличенном виде
Путин подписал закон, отменяющий публикацию деклараций парламентариев
Президент Владимир Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, в Сети будет публиковаться только обобщенная, статистическая, информация о предоставлении депутатами информации по доходам и расходам, передает РИА «Новости».
Этот же документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций региональными и муниципальными депутатами, которые осуществляют полномочия на непостоянной основе, а также об основании прекращения полномочий депутатов за отсутствие без уважительных причин на заседаниях законодательного органа региона.
Ранее Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных. Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что СВО вносит свою специфику в подачу деклараций парламентариями.
Кремль спросили о телефонных разговорах Путина с Асадом и Эрдоганом
Песков: Телефонный разговор Путина и глав Сирии и Турции организуют при необходимости
Телефонного разговора с президентами Сирии Башаром Асадом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом пока нет в графике президента России Владимира Путина, но при необходимости его оперативно организуют, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, сейчас телефонного разговора Путина с главами Турции и Сирии и в графике нет, но при необходимости он будет оперативно организован, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.
|
|