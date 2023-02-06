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6 февраля, понедельник | Последнее обновление — 03:30 | vz.ru
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В Британии сочли невозможным увеличить расходы на оборону
Sky News: У Британии нет денег на увеличение расходов на оборону
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Министерство финансов Великобритании не считает возможным увеличить расходы на оборону, несмотря на острую необходимость перевооружения, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.
По данным источников Sky News, министерство финансов Британии дало понять, что новых денег на оборону нет, несмотря острую необходимость перевооружения. Сообщается, что британской армии в случае необходимости воевать уже через несколько дней закончились бы боеприпасы, передает РИА «Новости».
Ранее генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun заявил, что если у Британии начнется военный конфликт с Россией, то запасов снарядов британской армии хватит лишь на один день.
Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат
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По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины.
«Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник.
«Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он.
«По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист.
«Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик.
«Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин.
Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга.
Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо.
По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски.
По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев.
Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле.
Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В Британии ужаснулись результатом сравнения своей экономики с российской
Британский политик Ривс: Экономическая ситуация в Британии хуже, чем у находящейся под санкциями России
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Прогноз МВФ по британской экономике на 2023 год оказался самым худшим из ведущих западных стран, сообщают СМИ Великобритании.
В сюжете телеканала Channel 4 сообщается, что британская экономическая политика сейчас «не совсем попадает в цель». Отмечается, что жизнь британским гражданам осложняют высокие счета за электроэнергию и продукты. Кроме того, экономика страдает от нехватки рабочих рук, растут ипотечные кредиты и налоги. В результате «прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», находящейся под санкционным давлением, сообщают авторы сюжета.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства упадет более чем на полпроцента. Страна, как ожидают эксперты, станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь «море последствий», передает РИА «Новости».
Как подчеркнула «теневой» канцлер казначейства Рейчел Ривс, пока мир развивается, «Британия катится вниз». «У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что энергосистема Британии тяжело переживает кризис.
Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Российские фрегаты решили оснастить сверхдальними зенитными ракетами
Модернизированные фрегаты с зенитно-ракетным комплексом «Полимент-Редут» планируется оснастить зенитными управляемыми ракетами (ЗУР), которые смогут достигать целей на удалении до 400 км, сообщил источник в ОПК.
Комплекс «Полимент-Редут» установят на усовершенствованные фрегаты проекта 22350М, его оснастят ЗУР средней и большой дальностью тяжелыми сверхдальнобойными ракетами максимальной дальностью поражения воздушных целей до 400 км, сказал собеседник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Он уточнил, что сейчас «Полимент-Редут» может использовать ракеты с дальностью до 150 км.
Увеличенная дальность перехвата целей даст возможность фрегатам поражать самолеты НАТО дальнего радиолокационного обнаружения и более эффективно строить противовоздушную оборону.
В Китае объяснили Западу последствия накачки Украины оружием
SCMP: Накачка Киева западным оружием обернется бесконечным циклом насилия и кровопролития
Поставки западных вооружений украинским властям могут обернуться бесконечным циклом насилия и кровопролития в Европе и за ее пределами, пишет журналист Мариам Шах в статье для китайского издания South China Morning Post.
Шах отметила, что уже существует достаточно доказательств того, что западное оружие с Украины переправляется на черные рынки и расползается по всему миру, становясь причиной новой гонки вооружений, передает РИА «Новости».
Политика накачивания Украины оружием, по словам автора статьи, повлечет за собой дальнейшие человеческие жертвы и разрушения, станет причиной затяжного конфликта в Сирии, Афганистане и Ливии.
С начала конфликта на Украине Запад направил Киеву вооружений на миллиарды долларов, и всем следует осознавать серьезность этой нисходящей спирали, пишет Шах. Запад, поставляя Киеву оружие, ведет опосредованную войну с Россией на украинской земле, заключила автор статьи.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, и не только бронетехникой.
Джонсон и Трасс решили вернуться в политику
Бывшие главы правительства Британии Борис Джонсон и Лиз Трасс планируют вернуться в большую политику, пишет The Times.
Об этом сообщает «RT на русском» со ссылкой на The Times. Из публикации следует, что политики не собираются уходить тихо или облегчать жизнь своему преемнику.
Так, Трасс планирует выступить со статьей, в которой призовет к снижению налогов. Ее союзник сообщил СМИ, что Трасс не считает себя проигравшей, называя уход «долгой игрой».
Напомним, в прошлом году в Британии после череды скандалов сменились два премьер-министра. Сначала в отставку ушел Борис Джонсон, а позже его преемница Лиз Трасс, которая продержалась на должности всего 44 дня, также уволилась.
The Sun: Запасов снарядов у Британии в случае столкновения с РФ хватит на один день
Если у Британии начнется военный конфликт с Россией, то запасов снарядов британской армии хватит лишь на один день, заявил генерал сэр Ричард Бэрронс в статье для The Sun.
Военный считает, что причиной такого положения дел стали ошибки в распределении бюджета – Минобороны страны получило меньше всего средств, передает РИА «Новости».
По его мнению, для перестройки армии и повышения ее готовности к конфликту необходимо выделить 3 млрд фунтов стерлингов в 2023 году плюс еще десять ближайших лет.
Также генерал указал на кадровый голод в армии Британии. Лишь 50% солдат прошли в прошлом году базовые учения, но почти никто не проходил обучение на высоких уровнях.
Ранее эксперты сравнили экономики России и Британии не в пользу последней.
Задержанный с арбалетом у Виндзорского замка сообщил о планах убить королеву
Молодой мужчина, которого задержали в декабре 2021 года на территории Виндзорского замка, признался в желании убить королеву Елизавету II, когда она отмечала там Рождество.
По словам мужчины, для этого он взял с собой арбалет, отмечается, что действия «с намерением нанести вред или потревожить» монарха попадают под статью закона от 1842 года, передает ТАСС.
Сообщается, что 21-летний Жасвант Сингх Чаил признал свою вину по статьям угроза убийством и незаконное проникновение на территорию замка с заряженным оружием. Парень сейчас находится в психиатрической больнице Бродмур, а приговор ему вынесут 31 марта.
Ранее сообщалось, что 25 декабря 2021 года Чаил проник на территорию замка в маске и с арбалетом, где и был задержан.
Стали известны даты вывода «Адмирала Кузнецова» из сухого дока
Источник: Авианосец «Адмирал Кузнецов» 16 или 17 февраля покинет сухой док 35-го судоремонтного завода
Единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 16–17 февраля будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода (СРЗ), сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
По словам источника, «Адмирал Кузнецов» будет выведен из сухого дока 35-го судоремонтного завода 16–17 февраля, передает ТАСС.
Напомним, в июле 2022 года единственный в ВМФ России авианосец «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» «встал на клетки» в Мурманске для докового ремонта.
Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3
Ростех: Минобороны получило первую в 2023 году партию новых БМП-3 с усиленной защитой
Холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) отгрузил первую партию боевых машин пехоты БМП-3 по гособоронзаказу 2023 года, сообщили в пресс-службе Ростеха.
Как отмечает пресс-служба со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, «Курганмашзавод» начал первые поставки Минобороны партии БМП-3, оснащенных основным прицелом наводчика-оператора «Содема», решетками для усиления защиты машин и дополнительными броневыми экранами, передает РИА «Новости».
Также в течение года планируется поставить Минобороны бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантные БТР-МДМ, а также военную технику после капитального ремонта.
Ранее «Курганмашзавод» доработал БМП-3 и БМД-4М с учетом опыта спецоперации.
Госдеп ответил на вопрос о блокировке продажи Турции истребителей
Спикер Госдепа Прайс: Конгресс имеет право голоса в вопросе продажи Турции истребителей F-16
Администрация США не против продажи Турции истребителей F-16, однако у Конгресса тоже есть право голоса в этом вопросе, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Прайс, говоря о возможной блокировке продаж истребителей F-16 Турции, отметил, что подобные вопросы решаются не только исполнительной ветвью власти. По его словам, администрация «четко» обозначила свою позицию Конгрессу, Госдеп продолжает диалог с Турцией, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг группа сенаторов США от обеих политических партий потребовала от президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента, пока та не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
После этого официальный представитель турецкого президента Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что в случае отказа от продажи истребителей проигравшей стороной окажутся сами США. По его словам, Анкара хочет сотрудничать с Вашингтоном в оборонной сфере, однако в данном вопросе не намерена идти на уступки.
«У Турции есть альтернативы в вопросе ПВО и других видов оборонной промышленности, мы развиваем эту промышленность», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на газету Star.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявляла, что Конгресс благосклоннее отнесся бы к продаже истребителей F-16 Турции в случае одобрения ею приема Финляндии и Швеции в НАТО.
О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.
В Британии призвали не считать истребители «волшебной палочкой» для Украины
Британский министр Уоллес: Поставка истребителей не станет волшебной палочкой для Украины
Поставка вооруженным силам Украины истребителей не станет «волшебной палочкой» и не поможет волшебным образом разрешить конфликт, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Уоллес отметил, что решения о таких поставках не принимаются в одночасье. По его словам, даже если уже завтра утром Британия объявит, что поставит Украине истребители, на это уйдут месяцы, поскольку «неожиданно придется обучаться тому, как управлять истребителем».
«Так что никакой «волшебной палочки» в этом ужасающем конфликте нет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету Mirror.
Он добавил, что в понедельник украинские военнослужащие начали проходить обучение для обслуживания британских танков Challenger 2.
Уоллес ранее заявил, что правительство Британии еще не приняло окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители.
Минобороны расширило зону ответственности ЮВО
Луганская и Донецкая и народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в зону ответственности Южного военного округа, свидетельствует обновленная карта военных округов на сайте Минобороны.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе Южного военного округа, увеличение зоны ответственности связано со вхождением в состав России новых субъектов и включением в состав Вооруженных сил объединений народной милиции ДНР и ЛНР.
Напомним, 23 января министр обороны России Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов, генерал-полковник Сергей Кузовлев возглавил Южный военный округ.
В Британии не исключили передачу Украине истребителей
Премьер-министр Британии Сунак допустил передачу Киеву истребителей
Лондон может передать Украине истребители, однако необходима длительная подготовка пилотов, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Нет, мы не исключаем. Мы находимся в диалоге с украинскими друзьями о том, как лучше поддержать их. Однако нужно помнить, что боевые самолеты – это невероятно сложная техника, для управления которой потребуются месяцы, если не годы обучения», – отметил он в интервью телеканалу Talk TV, передает РИА «Новости».
Сунак добавил, что гордится тем, что за 100 дней пребывания на посту премьера страны стратегия Лондона по оказанию военной помощи Украине изменилась и стала более активной, отметив, что Британия стала первой страной, которая решила отправить Киеву боевые танки.
Ранее глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что правительство Британии еще не приняло окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители.
Норвегия решила купить 54 танка Leopard 2
ТВ: Норвегия закупит 54 танка Leopard 2
Власти Норвегии в 2023 году планируют приобрести 54 танка Leopard 2, сообщила Норвежская телерадиовещательная корпорация с ссылкой на источники.
По ее данным, Минобороны королевства рассматривало возможность закупки как южнокорейских K2 Black Panther, так и Leopard 2A7, в итоге выбрав немецкую технику, парламент Норвегии одобрил приобретение новой партии танков в 2022 году, передает ТАСС.
В настоящее время на вооружении королевства находится 36 танков Leopard 2A4.
Ранее AFP со ссылкой на министра обороны Бьорна Арильда Грама сообщило, что Норвегия передаст Украине танки немецкого производства Leopard 2 «как можно скорее», возможно, в конце марта.
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