Китайский аэростат приблизился к базе с самолетами-«невидимками» B-2

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4 февраля, суббота | Последнее обновление — 01:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения
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Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой.
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Перенастройка экспортных потоков, безусловно, является болезненной – и для покупателей нефти, и для самой России. Россия, вероятно, будет вынуждена временно сократить добычу нефти в среднесрочной перспективе.
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Австрия и Швейцария – не нейтральные государства. Они в полной мере вовлечены в антироссийскую политику. И России не стоит питать иллюзии на сей счет. Просто они специализируются на дипломатии, а не на войне. И потому кажутся более вменяемой частью коллективного Запада, к которому всецело принадлежат.
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Китайский аэростат приблизился к базе с самолетами-«невидимками» B-2
Сенатор от Миссури Шмитт заявил о приближении аэростата КНР к месту базирования бомбардировщиков B-2 на авиабазе Уайтмен
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Сенатор от штата Миссури Эрик Шмитт заявил о приближении китайского аэростата к месту базирования стратегических «стелс»-бомбардировщиков B-2 на авиабазе ВВС США Уайтмен.
Шмитт назвал абсолютно невероятной мысль о том, что китайский аэростат-шпион направляется к месту базирования стратегических «стелс»-бомбардировщиков B-2 на авиабазе ВВС США Уайтмен. Сенатор заявил, что ни один американец не должен с этим мириться и он тоже не собирается, передает РИА «Новости».
В свою очередь губернатор Миссури Майк Парсон пожаловался, что не получил от Белого дома никаких объяснений о том, почему этому аэростату было позволено забраться так далеко и он не был уничтожен, или уведомлений о наличии планов по ликвидации китайского шара, который пролетает над территорией Миссури. Губернатор пообещал поддерживать связь с Национальной гвардией штата, правоохранительными органами и другими структурами, отвечающими за безопасность.
На авиабазе ВВС США Уайтмен базируется 509-е бомбардировочное авиакрыло 8-й воздушной армии США, это единственное подразделение, вооруженное стратегическими бомбардировщиками B-2 Spirit. Это единственная авиабаза, на которой на постоянной основе базируются все 20 стоящих на вооружении США B-2.
Накануне Госдеп назвал полет китайского аэростата над США нарушением суверенитета Соединенных Штатов. В Белом доме заявили, что внимательно следят за китайским метеозондом и изучают все возможные варианты действий. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему США оказались бессильны перед метеозондом КНР.
Шольц решил позвонить Путину после волгоградской речи президента
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует созваниваться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие недели, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, власти Германии приняли к сведению слова Путина о передаче немецких танков Украине и не считают, что выступление российского президента в Волгограде ведет к политической эскалации в отношениях двух стран. Немецкие власти хотят продолжать контакт, поэтому Шольц при беседе с согражданами в Марбурге еще раз сказал, что он планирует в ближайшие несколько недель созвониться с Путиным, передает РИА «Новости».
Он добавил, что несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти Германии считают необходимым сохранять регулярный контакт с президентом России.
В четверг в Волгограде президент Владимир Путин заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными продолжить телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонного разговора Путина и Шольца в графике президента России пока нет, но он открыт для общения.
Напомним, в последний раз Шольц и Путин говорили по телефону 2 декабря 2022 года и обсудили глобальную ситуацию с продовольствием.
В Британии ужаснулись результатом сравнения своей экономики с российской
Британский политик Ривс: Экономическая ситуация в Британии хуже, чем у находящейся под санкциями России
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Прогноз МВФ по британской экономике на 2023 год оказался самым худшим из ведущих западных стран, сообщают СМИ Великобритании.
В сюжете телеканала Channel 4 сообщается, что британская экономическая политика сейчас «не совсем попадает в цель». Отмечается, что жизнь британским гражданам осложняют высокие счета за электроэнергию и продукты. Кроме того, экономика страдает от нехватки рабочих рук, растут ипотечные кредиты и налоги. В результате «прогноз для экономики Великобритании на этот год хуже, чем для России», находящейся под санкционным давлением, сообщают авторы сюжета.
Согласно прогнозу МВФ, экономика Соединенного Королевства упадет более чем на полпроцента. Страна, как ожидают эксперты, станет единственной ведущей державой, которой грозит рецессия, что будет иметь «море последствий», передает РИА «Новости».
Как подчеркнула «теневой» канцлер казначейства Рейчел Ривс, пока мир развивается, «Британия катится вниз». «У нас дела хуже, чем у России, которая находится под санкциями», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что энергосистема Британии тяжело переживает кризис.
Советник Пушилина заявил о спешном стягивании резервов ВСУ под Артемовск
Советник врио главы ДНР Кимаковский: Киев спешно стягивает допрезервы под Артемовск
С вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут), сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что отвода украинских войск из Артемовска «пока не наблюдается». Со ссылкой на разведданные он сообщил, что в Киеве «идет борьба»: отводить войска из Артемовска или нет.
Вместе с тем, подчеркнул Кимаковский, российские силы продолжают наступление и уже близки к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. «Мы приближаемся к оперативному окружению города», – пояснил советник врио главы ДНР.
Он добавил, что российская артиллерия полностью контролирует все подходы к городу.
Кимаковский отметил, что решающим шагом в освобождении Артемовска станет полное перекрытие трассы из Часова Яра, которая сейчас находится под постоянным огневым контролем российских сил. Как только трасса будет перерезана, Артемовск и вся группировка украинских войск в городе попадет в оперативное окружение, пояснил советник врио главы ДНР, добавив, что это позволит закрыть противнику возможность маневрирования резервами и подвозом боеприпасов.
Освобождение населенного пункта Николаевка в ДНР, о чем сообщалось накануне, приближает момент полного окружения Артемовска, отметил Кимаковский.
Кроме того, Кимаковский сообщил, что российские Вооруженные силы взяли в полукольцо Угледар в ДНР. По его словам, освобождение города идет по аналогии с Артемовском.
Как сообщал Bloomberg, Запад советует Киеву сдать Артемовск.
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ВС России впервые в ходе СВО уничтожили норвежский ЗРК NASAMS
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии, заявило Минобороны России.
Зенитный ракетный комплекс NASAMS производства Норвегии уничтожен у населенного пункта Красноармейск Донецкой народной республики, передает РИА «Новости».
Там же уничтожена украинская пусковая установка тактических ракет «Точка-У».
В конце января Пентагон заявлял, что в очередной пакет военной помощи Киеву включены системы противовоздушной обороны, включая норвежские NASAMS и восемь систем Avengers.
До этого на Украине заявляли, что Канада потратит 406 млн долларов на закупку NASAMS для передачи Киеву.
Киев заявил о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса»
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МВД Украины формирует штурмовые бригады из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса», заявил врио главы украинского МВД Игорь Клименко.
По его словам, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы, передает РИА «Новости».
Клименко уточнил, что у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой.
Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых.
Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость».
В МВД заявили, что формирования якобы «будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.
Раскрыты детали взрыва в Энергодаре
Взрыв в Энергодаре произошел в результате теракта, погиб человек
В Энергодаре взорвали автомобиль, погиб один человек, сообщил член главного совета администрации Запорожского региона и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он заявил, что причиной взрыва утром стал теракт – подорвался автомобиль, погиб один человек. Из-за большой силы взрыва в ближайшем здании до девятого этажа вылетели окна. В данный момент на месте взрыва работают сотрудники МЧС и силовых структур.
Ранее сообщалось, что громкий взрыв прозвучал около 7.50 в пятницу.
Раскрыто предложение США о передаче украинских территорий России
NZZ: США предлагали Украине отдать 20% территорий в обмен на заключение мира с Россией
Глава Центрального разведуправления США Уильям Бернс предлагал украинским властям передать России около 20% территорий своей страны в обмен на заключение мирного соглашения, сообщают западные СМИ.
Как сообщает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники, президент США Джо Байден в середине января поручил главе ЦРУ обратиться с этим предложением к Москве и Киеву. По информации NZZ, обе стороны от такой сделки отказались, передает РИА «Новости».
Издание добавляет, что после провала миссии Бернса Байден принял решение о поставках Украине танков Abrams.
При этом американское издание Newsweek со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Совета национальной безопасности Белого дома Шона Дэвитта утверждает, что публикация NZZ «не соответствует действительности».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер предположил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению, уже будет завершен.
Минобороны показало работу новейших танков Т-90М «Прорыв»
Минобороны опубликовало видеокадры работы новейших основных танков Т-90М «Прорыв», применяемых в зоне действия спецоперации на полигоне.
На кадрах видно, как группа танков движется параллельными курсами на полигоне в Ленобласти и ведет огонь на ходу по условному противнику из 125-миллиметровых пушек, передает РИА «Новости».
Кроме того, механики-водители на танках преодолели естественные и искусственные препятствия, а танкисты отработали поражение мишеней на дистанциях до 5 км.
Танк Т-90М «Прорыв» является глубокой модернизацией танков типа Т-90 с повышенной защитой, улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками.
Ранее на видео сняли боевую работу расчетов самоходных минометов «Тюльпан» подразделений Центрального военного округа.
На танке Leopard в Австралии написали «Слава России!» и символы Z
На танке Leopard в Австралии написали лозунг «Слава России!» и символы Z
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На корпусе танка Leopard в Западной Австралии в мемориальном парке в Порт-Кеннеди появились символы Z и надпись «Слава России!», сообщила газета West Australian.
Появление написанных белой краской надписей возмутило министра по делам ветеранов и полиции штата Западная Австралия Пола Папалиа, он призвал сообщить полиции о происшествии, передает РИА «Новости».
Издание называет инцидент «пророссийским вандализмом».
Всего в парке Порт-Кеннеди находится 30 танков, которые были на вооружении Австралии , они были списаны в 2011 году.
Атаман австралийских казаков Семен Бойков, находящийся в Сиднее, пояснил, что надписи – предупреждение Австралии о том, что попытки властей страны вмешаться в конфликт на Украине приведут к тому, что он достигнет австралийского континента.
Бойков подчеркнул, что Австралия – многонациональная страна, «люди будут реагировать» против военной помощи Киеву.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране снова угрожают немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине.
Глава ЦРУ назвал «критический» период в конфликте на Украине
Директор ЦРУ Бернс назвал следующие полгода «критическими» в конфликте на Украине
Следующие шесть месяцев будут «критическими» в конфликте на Украине, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.
По мнению директора ЦРУ, Россия в ситуации на Украине делает ставку на «политическую усталость» Запада, сообщила журналистка телеканала CBS Оливия Газис на своей странице в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
По словам Бернса, Вашингтон не считает, что Москва «серьезно настроена на переговоры по урегулированию», передает ТАСС.
Ранее Bloomberg сообщил, что западные страны советуют Киеву дождаться поступления обещанных танков Leopard и отложить наступление до весны, пожертвовав на нынешнем этапе Артемовском (украинское название – Бахмут).
В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Советник врио главы ДНР Кимаковский: В ЛНР взяли в плен обученных иностранными инструкторами украинских военных
Российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции, в районе Кременной в Луганской народной республике, сообщил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский.
Кимаковский сообщил РИА «Новости», что в этом районе российские военные ведут контрнаступление, в ходе которого были уничтожены порядка 50 украинских военных, а также несколько бронемашин западного производства. Он отметил, что бойцы не только держат оборону, но уже выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов.
Украинские националисты отступают, бросают пленных и убитых, сказал советник врио главы ДНР.
По его словам, в плен захвачены украинские военные, которые проходили подготовку во Львове, их обучали грузинские и французские инструкторы.
Также Кимаковский сообщил, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск (украинское название – Бахмут).
Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения
Замороженные российские активы в Польше будут направлены на снижение стоимости газа и электроэнергии для граждан страны, а не на восстановление Украины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Интерия».
Он предложил прямо «сегодня» купить на замороженные средства российских олигархов газ или уголь, сделав цены ниже для всех поляков, передает ТАСС.
Моравецкий призвал оппозицию поддержать изменение конституции, чтобы Польша получила возможность забрать российские средства.
В конституции Польши закреплено право собственности, которое не позволяет конфисковать российские активы и имущество. Правящая партия «Право и справедливость» предложила внести поправки в Основной закон.
Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика хотят конфисковать замороженные активы России, однако эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС.
ВСУ уничтожили решивших сдаться в плен около Кременной сослуживцев
ВСУ ликвидировали решивших сдаться в плен в районе Кременной в ЛНР сослуживцев, рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, запросы на возможность сдаться в плен поступили от группы украинских военных, состоящей из 12 человек, после короткого огневого контакта на взводном опорном пункте с российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Марочко отметил, что ВСУ вывесили белый флаг и запросили у командования разрешение сдаться в плен. После этого ВС России прекратили огонь, однако удар по группе украинских военных нанесли свои же – ВСУ нанесли артиллерийский удар и провели плотный стрелковый огонь.
«С большой долей вероятности, все погибли», – рассказал Марочко.
Ранее российские военнослужащие 237-го гвардейского десантно-штурмового полка в районе Кременной взяли в плен украинских военных, проходивших обучение у инструкторов из Грузии и Франции.
Израильский эксперт: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
Саймон Ципис: Заявления о поставках вооружений Украине нанесут ущерб Нетаньяху
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Заявление президента Биньямина Нетаньяху о возможных поставках оружия Украине вызвано исключительно внешним давлением. Внутри страны дополнительных политических очков он не получит, сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля решил пересмотреть политику государства по военной помощи Киеву.
«Штаты пытаются вынудить Израиль перейти к поставкам вооружения на Украину. Это происходит потому, что и они сами, и Евросоюз все глубже увязают и захлебываются в этой войне против России. Посылается все больше техники и оружия, что еще больше затягивает конфликт», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«Кроме того, чем больше Россия увязает на Украине, тем больше это развязывает руки Израилю. Чувствуя, что у Москвы сейчас не хватит ресурсов одновременно вести спецоперацию и присутствовать на Ближнем Востоке, Иерусалим все меньше боится испортить отношения с государством», – добавил собеседник.
«Что касается внутриполитических очков Нетаньяху, то поставка оружия Киеву ему их точно не принесет. У нас, конечно, есть некоторое украинское лобби, но вместе с тем есть и российское. И заявления о потенциальной отправке вооружения нанесут ущерб позициям Нетаньяху как внутри Израиля, так и вовне», – полагает политолог.
«Для того чтобы заручиться дополнительной поддержкой со стороны израильтян, премьеру надо решать те проблемы, которые действительно волнуют граждан. А их немало – начиная от политического кризиса и вплоть до эскалации в секторе Газа и западном берегу реки Иордан, а также ухудшение отношений с Ираном», –заключил Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо пересмотреть политику Израиля в отношении военных поставок Киеву, сообщили израильские СМИ. Он также добавил, что вопросом займутся Минобороны, МИД и «Моссад». Политик пообещал сделать для Украины не меньше, чем это сделало предыдущее правительство Израиля.
Издание Walla сообщает, что Белый дом сделал выводы – Нетаньяху «не намерен двигаться в направлении России». Также подчеркивается растущее давление на Иерусалим со стороны США.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол» в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил израильский эксперт Саймон Ципис.
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В Киеве признали, что платят высочайшую цену за удержание Артемовска
Украина платит высочайшую цену за удержание Артемовска в ДНР, заявил испанской газете 20 minutos советник офиса Зеленского Подоляк.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк отказался назвать потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Украина «дорого платит» за удержание города, передает РИА «Новости».
Советник президентской администрации добавил, что не может назвать «человеческие потери» за удержание города, но Киев «не может оставить его позади».
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки – это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
В ДНР сообщали, что с вечера четверга дополнительные резервы вооруженных сил Украины стягивают под Артемовск.
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